Саралиев сообщил об итогах второго дня обмена пленными

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Еще 300 российских комбатантов вернулись из украинского плена, взамен Украине переданы 300 ее военнослужащих, заявил депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев.

Как писал "Кавказский узел", Россия в рамках женевских договоренностей 5-6 марта проводит обмен военнопленными с Украиной в формате "500 на 500". Депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев в четверг сообщил, что 200 российских бойцов возвращены в Россию, взамен украинской стороне переданы 200 военнопленных ВСУ.

Анонсированный двухдневный обмен пленными между Россией и Украиной завершился сегодня, проинформировал Шамсаил Саралиев. "Из украинского плена в Россию вернулись 300 наших бойцов, такое же количество отправилось на Украину", - написал он.

О результатах обмена также отчиталось Минобороны. По информации ведомства, сейчас участники обмена находятся в Белоруссии, но в дальнейшем их доставят в РФ для "лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России".



"При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты и США", - отмечается в публикации Telegram-канала Минобороны.

Месяц назад, 5 февраля, Саралиев рапортовал о первом в этом году обмене пленными с Украиной. В рамках этого обмена в Россию были возвращены 157 военных и трое гражданских лиц. Рамзан Кадыров на следующий день отчитался, что 20 из них - уроженцы Чечни. Журналисты выяснили, что среди возвращенных чеченских бойцов есть осужденный за сексуальное насилие над детьми и бывший чиновник. Российская сторона при обсуждении обменов пленными в первую очередь требует возвращать "кадыровцев из "Ахмата", отметил по итогам обмена 5 февраля украинский проект "Хочу жить" в своем Telegram-канале.

Кадыров 29 января участвовал в переговорах президента России Владимира Путина и президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. В Кремле Рамзан Кадыров высказался о переговорах с украинской стороной об окончании специальной военной операции. Он выразил желание довести ее "до конца". "Переговоры после всего, что сделано... Я против переговоров", - заявил Кадыров.