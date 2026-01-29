Кадыров озвучил желание продолжать СВО "до конца"

Глава Чечни выступил против переговоров с Украиной, заявив, что считает правильным продолжать специальную военную операцию "до конца".

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2022 года глава Чечни указал два условия для переговоров, на которых Россия может согласиться на окончание военной операции на Украине - признание российскими "ЛНР, ДНР, Запорожья, Херсона, Крыма и Севастополя" и выдача всех военных преступников. Если же хоть одно из них не будет исполнено, Рамзан Кадыров пригрозил, что лично будет в числе добровольцев, которые добьются их выполнения.

29 марта 2022 года Владимир Мединский, комментируя очередной раунд переговоров России и Украины, заявил, что Киев передал Москве предложения по мирному договору, а Россия также "сформулировала два больших ответных шага", один из которых – постепенная военная деэскалация на киевском и черниговском направлениях, а второй – о возможности встречи президентов двух стран. Рамзан Кадыров выступил с критикой заявления Мединского. "Ни на какие уступки мы не пойдем. Это господин Мединский что-то ошибся, формулировку неправильно сделал", – возмутился Кадыров. Кадыров, выступая с критикой позиции российской делегации на переговорах с Украиной, пытается выслужиться перед Путиным, параллельно претендуя на повышение своей значимости, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Что так не понравилось Кадырову, как ему ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, и в чем заключается ошибка Мединского, говорится в справке "Кавказского узла" "Как Кадыров поссорился с Песковым и Мединским из-за Украины".

Глава Чечни Рамзан Кадыров прибыл сегодня в Кремль для участия в переговорах президента России Владимира Путина и президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, сообщила ЧГТРК "Грозный".

В Кремле Рамзан Кадыров высказался о переговорах с украинской стороной об окончании специальной военной операции. Он выразил желание довести ее "до конца", сообщает радиостанция "Маяк". "Переговоры после всего, что сделано... Я против переговоров», - заявил Кадыров. К сообщению приложен короткий ролик, на котором глава Чечни беседует с представителями СМИ.

17 апреля 2025 года Рамзан Кадыров присутствовал в Кремле среди прочих российских чиновников на переговорах между президентом России Владимиром Путиным и эмиром Катара Тамимом Аль Тани. Кадыров не раскрыл, какая ему была отведена роль в этом мероприятии, отметив, что обсуждались ситуация в Сирии и секторе Газа, а также сотрудничество в энергетической сфере. «Состоявшиеся переговоры способствовали дальнейшему укреплению взаимоотношений между Чеченской Республикой и государством Катар", - заявил он. Кадыров выступает в роли неформального посредника в отношениях с исламскими государствами, однако имеет небольшую свободу маневра в выстраивании персональных отношений с ближневосточными руководителями, указали аналитики.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопросы консультаций по Украине не входили в повестку встречи. По его словам, Песков в ходе переговоров речь шла прежде всего о двусторонних отношениях, которые очень широкоформатные.

23-24 января в столице ОАЭ прошли трехсторонние переговоры России, Украины и США. Детали не раскрывались, но стороны высказывались о мероприятии положительно. Диалог планируется возобновить в Абу-Даби 1 февраля, пишет сегодня "Коммерсант".

Между тем, Путин заявил, что ценит вклад ОАЭ в проведение обменов между РФ и Украиной и контактов по урегулированию, сообщило ТАСС.

Отметим, что депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев регулярно отчитывается об обменах пленными и телами погибших с Украиной, зачастую гуманитарное посредничество оказывает ОАЭ. Очередной обмен, о котором договорились стороны в ходе переговоров, прошел сегодня. Россия передала Украине тысячу тел, забрала 38 погибших бойцов, заявил Саралиев РБК.

В сентябре 2022 года глава Чечни Рамзан Кадыров выказал недовольство обменом пленными, который организовали Минобороны и ФСБ. По его оценке, тогда обмен состоялся на украинских условиях, а с главой Чечни и активными участниками военной операции перед этим не посоветовались. Но уже 5 ноября 2022 года Кадыров выразил удовлетворение возвращением очередной группы пленных. В переговорах на этот раз участвовал Саралиев, отметил глава Чечни.

В апреле 2023 года глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о том, что в Грозный из украинского плена вернулись пятеро чеченских бойцов. Он не стал встречаться с ними и подверг их критике. Правозащитники и востоковеды отметили, что на Кавказе плен не рассматривался как нечто позорное или недопустимое, и что адаты не регулируют поведение в зоне военных действий, так как распространяются лишь на повседневную жизнь людей.

К 10 января власти и силовики сообщали не менее чем о 258 бойцах из Чечни, убитых в военной операции на Украине.

Реальные потери среди комбатантов с Северного Кавказа могут быть значительно выше официально признанных. Эта ситуация характерна для всех регионов СКФО, но особенно актуальна для Чечни. Рамзан Кадыров в феврале 2023 года призвал руководителей регионов не разглашать число убитых. "Не понимаю, когда руководители регионов трубят о количестве погибших в СВО. У меня вопрос: для чего? Не надо манипулировать на теме наших героев, писать, что в таком-то регионе погибло столько-то, а в другом - столько", - заявил он.

Напомним, глава Чечни и члены его семьи и приближенные по данным на август 2025 года получили более 150 наград Рамзан Кадыров с начала военной операции получил как минимум 31 награду, второе место по числу наград занимает его сын Адам, а третье - дочь Айшат.