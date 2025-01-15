Саралиев сообщил об обмене пленными с Украиной

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Украина и Россия обменялись тяжелоранеными военнопленными по формуле 25 на 25. Обмен произведен при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

Как писал "Кавказский узел", 30 декабря 2024 года 150 военнопленных вернулись в Россию, столько же переданы украинской стороне, сообщил 14 сентября депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев. Обмен произошел при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

Об обмене пленными сообщил сегодня депутат Государственной Думы, представитель Парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев. "Силами Министерства обороны РФ сегодня проведена взаимная передача тяжелораненых военнопленных по формуле «25 на 25»", - написал он в своем Telegram-канале.

Возвращенные из плена российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации, При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия оказали ОАЭ, проинформировало военное ведомство.

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