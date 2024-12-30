Саралиев отчитался об обмене пленными с Украиной

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Обмен пленными с украинской стороной состоялся по формуле 150 на 150 при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

Как писал "Кавказский узел", 103 военнопленных вернулись в Россию, столько же переданы украинской стороне, сообщил 14 сентября депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев. Российские военные были взяты в плен в Курской области, проинформировало тогда Минобороны.

Сегодня состоялся очередной обмен пленными с Украиной, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы от Чечни, представитель парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции Шамсаил Саралиев.

"Из украинского плена в Россию, домой, к своим семьям вернулись наши бойцы, 150 человек. На Украину - 150", - написал он в своем Telegram-канале.

Российские военнослужащие после обмена находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая помощь, , сообщило сегодня Минобороны россии в своем Telegram-канале.

"Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты", - указано в сообщении.

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