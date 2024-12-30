RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
19:30, 30 декабря 2024

Саралиев отчитался об обмене пленными с Украиной

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Обмен пленными с украинской стороной состоялся по формуле 150 на 150 при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

Как писал "Кавказский узел", 103 военнопленных вернулись в Россию, столько же переданы украинской стороне, сообщил 14 сентября депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев. Российские военные были взяты в плен в Курской области, проинформировало тогда Минобороны. 

Сегодня состоялся очередной обмен пленными с Украиной, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы от Чечни, представитель парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции Шамсаил Саралиев.

"Из украинского плена в Россию, домой, к своим семьям вернулись наши бойцы, 150 человек. На Украину - 150", - написал он в своем Telegram-канале.

Российские военнослужащие после обмена находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая помощь, , сообщило сегодня Минобороны россии в своем Telegram-канале.

"Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты", - указано в сообщении.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Место крушения самолета. Фото: МЧС Казахстана https://t.me/qr_tjm/19933
16:52, 30 декабря 2024
Бакинские специалисты одобрили отправку черных ящиков Embraer в Бразилию
Министерство Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации. Фото: https://minnacinform-chr.ru/ministerstvo/
15:17, 30 декабря 2024
Власти Чечни похвалились активностью бюджетников в соцсетях
Адам Делимханов, стоп-кадр видео https://www.youtube.com/watch?v=-8-wQQIbsJs
05:33, 30 декабря 2024
Делимханов пригрозил приравнять нелегальных майнеров к террористам
23:01, 29 декабря 2024
Пассажиры перенесенных из Грозного рейсов вторые сутки не могут вылететь в Стамбул
Ильхам Алиев на фоне самолета. Фото: пресс-служба президента Азербайджана https://president.az/az/articles/view/67806
19:07, 29 декабря 2024
Алиев потребовал от России компенсаций за крушение самолета
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
13:57, 26 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
49
Строить гипотезы причин авиакатастрофы под Актау, когда идет следствие, неверно: Кремль
Фото
21:28, 24 декабря 2024
Блогерка. Северный Кавказ
3
На чеченскую спортсменку напали во второй раз
Фото
14:56, 24 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
69
Периодическое копошение вокруг многоженства в РФ кем-то подогревается?
Все блоги
Справочник
Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Голосование на выборах при свечах в Сухуми. Фото: REUTERS Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?

У мемориала «Исход и Возвращение» в Элисте 28 декабря 2019 года. Фото: пресс-служба главы Калмыкии. http://glava.region08.ru/ru/soobscheniya-dlya-pressy/12990-pr.html#!prettyPhoto[gallerydbde2adecd]/4/ Депортация калмыков

Блогеры
Фото
13:57, 26 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
49
Строить гипотезы причин авиакатастрофы под Актау, когда идет следствие, неверно: Кремль
Фото
14:38, 25 декабря 2024
Ветер с Апшерона
14
Тяжелый день - крушение самолета с жертвами
Фото
21:28, 24 декабря 2024
Блогерка. Северный Кавказ
3
На чеченскую спортсменку напали во второй раз
Фото
14:56, 24 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
69
Периодическое копошение вокруг многоженства в РФ кем-то подогревается?
Фото
16:56, 22 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
55
Рискованная правда или совсем другое, от генерала Алаудинова?
Аналитика
09:55, 10 декабря 2024
В ноябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
11:35, 8 ноября 2024
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Темы дня
Нападение на съемочную группу телекомпании "Пирвели". Скриншот видео из Telegram-канала "Новости Грузии" от 07.12.24, https://t.me/NGnewsgeorgia/20939
30 декабря 2024, 17:40
Число нападений на журналистов в Грузии выросло пятикратно за год

Министерство Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации. Фото: https://minnacinform-chr.ru/ministerstvo/
30 декабря 2024, 15:17
Власти Чечни похвалились активностью бюджетников в соцсетях

Зарифа Саутиева. Скриншот фото из Telegram-канала Калоя Ахильгова от 28.12.24, https://t.me/akaloy/7212
28 декабря 2024, 20:30
Зарифа Саутиева освободилась из колонии

Уборка мазута на берегу моря. Декабрь 2024 г. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=qqOpt7LH5bE
27 декабря 2024, 18:01
Волонтеры попросили о скидках на билеты в Анапу

Тбилиси: силовики отпраздновали инаугурацию жесткими задержаниями
Тбилиси: силовики отпраздновали инаугурацию жесткими задержаниями
В Баку доставлены тела погибших пассажиров рейса AZAL
В Баку доставлены тела погибших пассажиров рейса AZAL
Шесть женщин отправились на СВО из дагестанской тюрьмы
Шесть женщин отправились на СВО из дагестанской тюрьмы
Крушение самолета Баку-Грозный: версии трагедии
Крушение самолета Баку-Грозный: версии трагедии
Бездействие властей после экокатастрофы на Кубани заинтересовало Следком
Бездействие властей после экокатастрофы на Кубани заинтересовало Следком
Нальчик: пенсионерка ломает свой магазин по решению суда
Нальчик: пенсионерка ломает свой магазин по решению суда
Показать больше