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18:53, 18 апреля 2025

Участие во встрече с эмиром Катара подчеркнуло роль Кадырова в ближневосточной политике Кремля

Рамзан Кадыров (справа) во время переговоров. 17 апреля 2025 г. Фото: kremlin.ru

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Глава Чечни Рамзан Кадыров выступает в роли неформального посредника в отношениях с исламскими государствами, однако имеет небольшую свободу маневра в выстраивании персональных отношений с ближневосточными руководителями.

Как писал "Кавказский узел", варианты сотрудничества с Сирией озвучены Рамзаном Кадыровым в рамках пиар-кампании российских властей, пытающихся сохранить лицо после падения режима Асада, указали аналитики.

17 апреля Рамзан Кадыров присутствовал среди прочих российских чиновников на переговорах между президентом России Владимиром Путиным и эмиром Катара Тамимом Аль Тани. Кадыров не раскрыл, какая ему была отведена роль в этом мероприятии, отметив, что обсуждались ситуация в Сирии и секторе Газа, а также сотрудничество в энергетической сфере. «Состоявшиеся переговоры способствовали дальнейшему укреплению взаимоотношений между Чеченской Республикой и государством Катар. Мы и впредь будем прилагать усилия для расширения партнёрства на взаимовыгодной основе»,  – говорится в сегодняшнем посте в телеграм-канале главы Чечни.

Своими выводим о том, что стоит за участием Рамзана Кадырова в переговорах Владимира Путина с эмиром Катара Тамимом Аль Тани с корреспондентом «Кавказского узла» поделились главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Дмитрий Микульский, профессор НИУ Высшей школы экономики, специалист по сравнительному правоведению и исламскому праву Леонид Сюкийянен и политолог Руслан Кутаев.

Дмитрий Микульский считает, что глава Чечни является важной фигурой в отношениях России со странами Ближнего Востока.

«Присутствие Рамзана Кадырова на переговорах с эмиром Катара объясняется несколькими факторами. Кадыров выступает в роли неформального посредника в отношениях с исламскими государствами. Это часть российской стратегии "мягкой силы", где Чечня позиционируется как пример успешной интеграции мусульманского региона в российское государство. Кадыров действительно имеет личные связи с элитами стран Персидского залива, которые выстраивались годами через религиозные, культурные и экономические контакты. В частности, он неоднократно встречался с представителями королевских семей Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии, а также привлекал инвестиции из этих стран в Чечню», - сказал Микульский.

В октябре 2024 года Рамзан Кадыров с официальным визитом посетил Саудовскую Аравию, где встретился с принцем Турки бин Мухаммед бин Фахд бин Абдул Азизом. В том же месяце Кадыров присутствовал на переговорах Путина с президентом ОАЭ Мухаммадом ибн Заидом Аль Нахайяном. Об этом руководитель региона сообщал в своем телеграм-канале. 

По его мнению, позиция Кадырова в ближневосточной дипломатии имеет ограниченную самостоятельность.

«Он действует в рамках общей внешнеполитической стратегии России, но при этом имеет маленькую свободу маневра в выстраивании персональных отношений. Но страны Ближнего Востока воспринимают его как представителя России, возможно с особым статусом. Но все понимают, что без поддержки Кремля другие государства не будут проявлять к нему такое отношение. То есть отсутствие поддержки Кремля будет означать отсутствие привилегий со стороны стран Ближнего Востока», - отметил Микульский.

«Издание, специализирующееся на расследовательской журналистике опубликовало материал, со ссылками на источники во власти и данные коллег, об ухудшении отношений Кадырова и Кремля. По версии издания, причиной разлада стала информация о переговорах главы Чечни с представителями ближневосточных мусульманских монархий о будущем активов Кадырова и безопасности членов его семьи». 

На фоне сообщений об ухудшении отношений Кадырова с Кремлем,  его участие в переговорах подчеркивает его значимость для Кремля, объясняет эксперт. «Участие Кадырова в переговорах на таком высоком уровне указывает на то, что его роль для федерального центра остается значимой. Это свидетельствует о том, что, несмотря на возможные периоды напряженности в отношениях с Кремлем, о которых сообщали некоторые издания, Кадыров продолжает выполнять важную функцию в российской внешней политике, особенно в отношениях с исламским миром. Его присутствие на переговорах с эмиром Катара - не просто символический жест, а признание его практической роли в диалоге с мусульманскими монархиями», - указал Микульский.

Леонид Сюкийянен отмечает, что Кремль решил использовать связи Кадырова в переговорах с Катаром.

«Чечня – это одна из важных республик в составе России, где большинство населения мусульманское. Лидера этой республики воспринимают как представителя российских мусульман и защитника интересов мусульман. Наверняка у него есть уже установленные взаимоотношения с представителями Катара, поэтому его пригласили к переговорам», - сказал он «Кавказскому узлу».

По его словам, глава Чечни воспринимается как представитель Кремля, а не самостоятельная единица в международных отношениях. «Он действует в рамках российской общей политики на Ближнем Востоке. Он не может вести свою самостоятельную политику. Что касается личных связей, то все дипломаты и политики устанавливают личные контакты во время переговоров, но как только они теряют свой статус, то личные связи тоже ослабевают», - отметил Сюкийянен.

Он полагает, что роль Кадырова для Кремля всегда была значимой. «Разногласия бывают у всех. Не думаю, что они в данном случае повлияли на значимость Кадырова для Кремля. Он пользуется поддержкой федеральной центра, который признает, что Кадыров может быть полезен в переговорах, и его приглашают», - указал Сюкийянен.

Кадыров – лицо исламского общества России, считает Руслан Кутаев. «Кадыров, обладая немалыми деньгами, давно связан с (ближневосточными) эмирами. Но прежде всего он имеет значимость, потому что он наиболее приближенный к Путину человек среди мусульман России, которому президент России всецело доверяет. Иногда ему дают такие поручения по вопросам внешней политики, которые Путин не доверяет даже (главе МИД Сергею) Лаврову. Это причина, по которым он был приглашен на переговоры», - сказал он «Кавказскому узлу».

Кутаев не считает, что Кадырова когда-либо вел самостоятельную политику. «Ему комфортно в позиции представителя Кремля. Он никогда не будет самостоятельно делать то, что может не понравится Кремлю.  Страны Ближнего Востока воспринимают Кадырова как лояльного к Кремлю политика», - отметил политолог.

По его мнению, информация об ухудшении отношений Кадырова с Кремлем не соответствует действительности. «Кадырову поручает задания, которые ни ФСБ, ни другая силовая структура не могли бы выполнить. Силовикам просто не нравится влияние Кадырова», - подчеркнул Кутаев.

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