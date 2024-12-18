Предложения Кадырова по Сирии названы частью пиар-кампании Москвы

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Варианты сотрудничества с Сирией озвучены Рамзаном Кадыровым в рамках пиар-кампании российских властей, пытающихся сохранить лицо после падения режима Асада, указали аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 16 декабря глава Чечни Рамзан Кадыров изложил идею сотрудничества с "новыми властями Сирии", чтобы "предотвратить гуманитарную катастрофу" в Сирии. Он предложил исключить из российского списка террористических организаций группировку "Хайят Тахрир аш-Шам"*, захватившую власть в Сирии, и командировать в эту страну чеченских силовиков для "патрулирования улиц" и передачи "опыта и знаний сирийским полицейским".

1 декабря группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* вынудила правительственные войска Сирии покинуть Алеппо, который с 2016 года контролировался армией президента Башара Асада. В ночь на 8 декабря боевики вооруженной оппозиции вошли в Дамаск. Асад оставил президентский пост и покинул страну. Источники сообщили, что он вместе с семьей прибыл в Москву. К 15 декабря ситуация в Алеппо стабилизировалась, горожане вернулись к мирной жизни.

Заявление Рамзана Кадырова прокомментировали "Кавказскому узлу" политолог и востоковед, автор ТГ-канала «Нерусский» Ринат Мухаметов, востоковед и политический аналитик Харун Сидоров, а также турецкий журналист и политолог Салман Ниязи.

Высказанное через Рамзана Кадырова заявление России о готовности к сотрудничеству с новой властью Сирии, патрулированию сирийских улиц и исключению "Хайят Тахрир аш-Шам"* из списка террористов является элементом пиар-кампании, имеющей отдаленное отношение к реальной жизни, считает Ринат Мухаметов.

«Это больше пропагандистская кампания. Вопрос российских баз имеет более реальные основания, но не думаю, что в долгосрочной перспективе они имеют какие-то шансы там остаться, в том числе при участии Турции. России дадут уйти, сохранив лицо, чтобы не осложнять отношения с новыми властями и самой Турцией. Вопрос с российскими базами будет развиваться именно в этом ключе», - сказал он.

Мухаметов исключил какую-либо антиизраильскую военную деятельность новой Сирии в ближайшей перспективе. «Они заинтересованы в сохранении страны, и им не нужны конфликты с теми, кто заведомо сильнее, и в противостоянии с которыми они будут просто уничтожены. Сам "Хамас" выразил им поддержку и понимание этой ситуации, тем более что "Хамас" давно не базировался в Сирии - в последние годы его центры находились в Катаре и Турции. Поэтому Сирия для него давно не так важна», - считает востоковед.

Это не коснется беженцев на Кавказе

Взаимоотношения с новой властью никак не скажутся на отношении российских и чеченских властей к беженцам на Кавказе, как и на положении палестинских беженцев в самой Сирии, считает эксперт. «Это не коснется беженцев на Кавказе - это параллельный процесс. По поводу палестинцев, думаю, с беженцами ситуация не изменится - они останутся в Сирии», - сказал Мухаметов.

В октябре 2023 года сусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. В регионы СКФО начали прибывать беженцы из Палестины. Год спустя в Чечне проживали более 200 беженцев из сектора Газа, в республике создана палестинская национально-культурная автономия.

Заявления Кадырова - это часть политической манеры поведения, которую демонстрирует современный Грозный

Говоря о реакции Турции на возможное присутствие российских сил в Сирии в лице кадыровцев, Ринат Мухаметов назвал минимальным наличие в этом вопросе какого-либо конфликта интересов. «В Турции никто всерьез не воспринимает присутствие кадыровцев. Никто не будет поднимать эту тему, будировать ее или реагировать. Заявления Кадырова - это часть политической манеры поведения, которую демонстрирует современный Грозный, ничего более», - сказал он.

Сохранение российского присутствия в Сирии можно назвать негативным развитием ситуации, однако такая возможность не исключена, считает Харун Сидоров. «Полностью исключить такую возможность нельзя. Хотя нужно оговориться, что заявления о том, что это решенный вопрос, могут быть своего рода информационной операцией российской пропаганды. Это призвано подсластить пилюлю и, скажем так, сохранить лицо - в той мере, в которой это для них возможно. Особенно с учетом того, что они его в значительной степени потеряли в Сирии, где падение режима Асада - это, несомненно, огромное поражение для России и лично Путина. Поэтому не исключено, что эти разговоры, даже если вопрос не решен, призваны создать впечатление, что «не всё потеряно», и что эти две базы, ради которых якобы и воевали, сохранятся. Россия пытается представить ситуацию так, будто она вышла с минимальными потерями», - сказал востоковед

По его словам, на временное или ограниченное сохранение российских баз новые сирийские власти «могут пойти из соображений игры на сдержках и противовесах между внешними игроками». «Прозвучали [в Сирии] заявления о том, что России будет дана возможность «перезагрузить отношения». Не исключено, что такое решение примут временно, чтобы Россия могла сохранить лицо, хотя это не будет соответствовать реальности. Технически понятно, что вывод техники и инфраструктуры требует времени», - сказал Харун Сидоров.

Рассматривать российские военные базы как противовес Израилю наивно

Роль Турции, по мнению эксперта, может стать в этом вопросе посреднической. «Она действительно может сыграть посредническую роль в переговорах. Сложно сказать, на каком основании могут остаться базы - якобы как противовес Израилю. Но совершенно очевидно, что у России и Израиля налажено закулисное взаимодействие и координация по ключевым для Израиля вопросам. Рассматривать российские военные базы как противовес Израилю наивно: за все время, кроме голосований по декларациям в ООН, Россия не сделала ничего, что реально угрожало бы Израилю. Российское присутствие можно объяснять чем угодно, но не реальным противостоянием Израилю», - отметил Сидоров.

При этом интересы Анкары более очевидны и направлены как на решение курдского вопроса, так и на взаимодействие с сирийскими демократическими силами и лавирования во взаимоотношениях с Западом, сказал он.

«Теоретически нельзя исключать сценарий, при котором Турции будет выгодно сохранение российских баз в обмен на что-то, и она попросит новые сирийские власти пойти навстречу. Однако это не очевидно, особенно учитывая контакты новой сирийской власти с британским руководством после визита министра обороны Турции Хакана Фидана. С Британией у Турции нормальные отношения, и если британцы будут влиять на ситуацию, сохранение российских баз станет маловероятным», - спрогнозировал Сидоров.

По его оценке, нет оснований для изменения ситуации с палестинскими беженцами в России в связи со сменой власти в Сирии. Это «разные кейсы», пояснил Харун Сидоров. «Прием палестинских беженцев, включая мусульманские регионы РФ, остается частью репутационной политики России в исламском мире и средством ее «позиционирования как защитника палестинцев». Логической связи с переменой власти в Сирии в этом контексте нет. Однако с учетом отсутствия логики в российской политике, в принципе, ничего нельзя исключать», - сказал он.

Отношение новых сирийских властей к палестинскому вопросу будет двухуровневым, заметил эксперт. «Идеологически сирийская власть, безусловно, на стороне палестинцев. Сам Джулани [Ахмед аш-Шараа, известный как Абу Мухаммед аль-Джулани] говорил, что муджахеды должны стремиться прийти в Иерусалим. При этом ХТШ* ["Хайят Тахрир аш-Шам"] и Джулани демонстрируют терпеливую стратегию на долгую дистанцию. После падения Алеппо, когда заморозились полномасштабные боевые действия, ХТШ негласно соблюдало перемирие. Тогда им нужна была передышка и перезагрузка, и это позволило вернуться к решению стратегических задач. Израиль - более серьезный фактор, чем режим Асада. Если время потребовалось на укрепление отношений с Асадом, то с Израилем эта задача многократно сложнее. Поэтому новая сирийская власть будет избегать втягивания в конфронтацию с Израилем, которая сейчас может быть самоубийственной. Руководство Израиля, правда, делает многое, чтобы спровоцировать Сирию на конфликт, но пока новая власть на это не поддается», - рассказал Сидоров.

Аналитик исключил вероятность военной деятельности палестинских групп на территории Сирии. «Сейчас приоритет новой власти - состояться как государству, укрепиться, восстановить армию и инфраструктуру. Это следует из заявлений Джулани, который подчеркивает необходимость мыслить как государство, а не как оппозиция. Таким образом, новая Сирия будет избегать втягивания в военное противостояние с Израилем, особенно с учетом того, что ХТШ* не контролирует всю страну. Есть нерешенные вопросы в отношениях с Сирийской национальной армией, Турцией, курдами и друзами. Этот процесс будет сложным, и только после укрепления Сирии как государства можно будет оценивать перспективы решительных действий, в том числе по палестинскому вопросу», - заключил Сидоров.

Российские военные базы в Тартусе и Хмеймиме играют важную роль в обеспечении интересов России в Африке, однако их будущее остается под вопросом, считает Салман Ниязи. «Учитывая важность двух портов в Сирии - Тартуса и Хмеймима - для обеспечения интересов в Африке, выглядит логичным желание РФ всеми возможными способами сохранить свои базы там… Ясно, что идут переговоры и контакты по поводу дальнейшего пребывания, но судьба эта кажется туманной», - сказал он.

По его словам, российское военное присутствие "остается символом кровавого прошлого" Москвы в сирийском конфликте. «Российские базы там служат напоминанием о поддержке Асада, уничтожавшего свои города, бомбившего Алеппо, в том числе [при поддержке] ВКС России», - отметил политолог.

Это попытка выстраивать мосты, используя мусульманский фактор. И этот мост - Кадыров

Попытки России использовать чеченских силовиков для демонстрации сотрудничества с новой Сирией являются скорее политической манипуляцией, полагает Ниязи. «То, что могут предложить патрулирование, - это попытка выстраивать мосты, используя мусульманский фактор. И этот мост - Кадыров. Не секрет, что РФ не раз пыталась делать это, например, в случае с ОАЭ, или когда чеченские служащие при Асаде патрулировали в Сирии. Но возможность их появления там крайне мала», - добавил он.

Впервые военнослужащие батальона военной полиции были направлены из Чечни в Сирию в декабре 2016 года. Военные полицейские из Чечни сопровождали в Сирии гуманитарные конвои, патрулировали территории и охраняли объекты.

Турция занимает сбалансированную позицию по сирийскому вопросу и продолжает вести прагматичную политику, считает Ниязи. «Турция следит за возможностью российского пребывания там и пытается вести сбалансированную политику, не желая кого-то обидеть. Как сказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, они стараются наладить диалог, чтобы в регионе не было проигравших», - подчеркнул политолог.

Сирийскому правительству сейчас необходимы две вещи - деньги и признание

По его мнению, дальнейшее сохранение российских баз в Сирии сталкивается с вопросом их целесообразности для новой сирийской власти. «Остается вопрос: а что взамен РФ сможет предложить новому руководству, какие рычаги давления у нее есть? При Асаде она была гарантом его выживания, но сейчас Россия погрязла в украинском конфликте. Нарастить поставки в военной сфере не удастся, а снятие санкций с Сирии Западом зависит от вывода российских баз… Новому сирийскому правительству сейчас необходимы две вещи - деньги и признание международного сообщества. Ни того, ни другого Россия предоставить не может. Скорее, наоборот, может усложнить достижение этих целей», - объяснил эксперт.

При этом сотрудничество России и Турции, по его мнению, будет сглаживать возможные разногласия. «Присутствие РФ в Сирии для Турции не является проблемой. Помимо непосредственной близости российский баз на границе с Турцией в Армении, совместного мониторингового центра в Агдаме, у Анкары и Москвы есть опыт взаимодействия в рамках астанинского процесса. Поэтому для Турции присутствие России под боком сильным раздражителем не будет, у сторон есть опыт взаимодействия», - отметил Ниязи.

Новая сирийская власть смотрит на российское присутствие без энтузиазма, утверждает политолог. «Из официальных заявлений представитель ХТШ* Убейда Арнаут заявил, что Россия должна пересмотреть свое присутствие и интересы в Сирии», - напомнил Ниязи.

Что касается палестинского вопроса, то новый режим Сирии будет избегать конфронтации с Израилем, уверен эксперт. «Лидер ХТШ* Джулани сказал, что они не собираются конфликтовать ни с кем, поскольку только вышли из кровопролитной гражданской войны. Их главная задача - собирать разорванную экономику, и Сирия не будет идти на обострение с Израилем», - сказал Ниязи.

Он также отметил, что ХТШ* не станет транзитным маршрутом для вооружения палестинских группировок. "Поддержка может быть лишь на словах, но до практической плоскости сейчас это не дойдет", - сказал он.

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