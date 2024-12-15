Армяне Алеппо вернулись к мирной жизни

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Ситуация в Алеппо стабилизировалась после боевых действий, армянская община начала готовиться к новогодним праздникам и Рождеству.

Как писал "Кавказский узел", боевые действия в Алеппо не ведутся, рассказали 9 декабря представители армянской общины. Они выразили надежду на стабильность после передачи власти переходному правительству.

По данным уполномоченного по делам диаспоры в Армении, в Сирии проживает около 30 тысяч армян, большинство из которых – в Алеппо. В начале декабря персонал армянского посольства на фоне боевых действий покинул Сирию, где не осталось возможностей для безопасной эвакуации граждан Армении.

Жизнь армян в Сирии возвращается в привычное русло, чувство безопасности в Алеппо "повышается с каждым днем", сообщила сегодня живущая там пресс-секретарь Национальной епархии Берио Мария Габриелян.

Проблем с хлебом и продовольствием в Алеппо нет, отметила она. «Есть проблема с питьевой водой из-за повреждений городской системы водоснабжения в ходе боевых столкновений. Восстановительные работы уже идут, и есть надежда, что водоснабжение восстановят в ближайшее время», - сказала Габриелян корреспонденту "Кавказского узла".

Школы, вузы, детские сады открылись

Больницы в городе работают, госучреждения также возобновляют работу, добавила она. «Школы, вузы, детские сады открылись. С понедельника [16 декабря] также начнут функционировать армянские школы при церкви. Также открылись столовые и кафе», - сказала жительница Алеппо.

Габриелян также отметила, что христианская община Алеппо готовится к новогодним праздникам и Рождеству. «Дорожное сообщение между штатами восстановлено», - сказала она.

Армянская община в Сирии имеет давние исторические корни, но в связи со сменой власти встал вопрос о безопасном существовании армян в этой стране, говорится в справке "Кавказского узла" "Армяне Сирии: неопределённое будущее".

О других диаспорах народов Кавказа, живущих в Сирии, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Кавказские диаспоры Сирии".

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