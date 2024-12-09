Армяне Алеппо выразили надежду на стабильность

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Боевые действия в Алеппо не ведутся, но в городе резко выросли цены на продукты, а электричество включают на пару часов в день, рассказали представители армянской общины. Они выразили надежду на стабильность после передачи власти переходному правительству.

Как писал "Кавказский узел", тысячи армян остались в захваченном боевиками сирийском Алеппо. Власти Армении заявили, что готовы помочь их эвакуации, но пока нет возможности обеспечить выезд из города или доставить гуманитарную помощь. Персонал армянского посольства на фоне боевых действий покинул Сирию, где не осталось возможностей для безопасной эвакуации граждан Армении.

По данным уполномоченного по делам диаспоры в Армении, в Сирии проживает около 30 тысяч армян, большинство из которых – в Алеппо. 29 ноября в связи с активизацией боевых действий в Сирии власти Армении эвакуировали оттуда группу специалистов гуманитарного разминирования и медработников.

Боевые действия в Алеппо не идут, армянская община, как и все горожане, ждут развития событий, заявили опрошенные «Кавказским узлом» армяне Алеппо.

В Алеппо ситуация спокойная, среди горожан паники нет, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Алеппо по имени Саркис. Тем не менее, по его словам, люди стараются поздно вечером не выходить из домов. «Боевые действия не ведутся. С продовольствием проблем также нет», - заявил он.

Если ситуация ухудшится, однозначно репатриируюсь в Армению, добавил житель Алеппо. "Но пока таких планов нет", - подчеркнул он.

Пресс-секретарь Национальной епархии Берио Мария Габриелян живет в Алеппо. По ее словам, обстановка в городе спокойная.

"Все идет к развязке и стабилизации. Не только армянская община, но и местные жители замерли в ожидании. Идет передача власти переходному правительству. Новые власти стремятся к конструктивному сотрудничеству, исходя из принципа уважения прав человека", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Большинство армянского населения Сирии проживает в Алеппо, добавила Габриелян. "Школы пока еще не действуют, но армянские церкви открыты. Епархия совместно с центром "Арам Манукян" предпринимают все усилия для обеспечения безопасности общины", - подчеркнула пресс-секретарь.

Проблем с продовольствием нет, основная проблема трехкратное, а то и четырехкратное подорожание, подчеркнула она. «Проблема с водой решена, но электричество подают веерно – по два часа в день", - рассказала Габриелян.

Пресс-секретарь отметила, что задача эвакуации армянского населения не стоит. "В любом случае, аэропорт закрыт. Если такая необходимость возникнет, представители общины обсудят варианты эвакуации", - подчеркнула она.

В офисе уполномоченного по делам диаспоры "Кавказскому узлу" заявили, что на данном этапе организация эвакуации армян из Сирии или отправка гуманитарной миссии в Сирию невозможна.

Главред армянской газеты «Гандзасар» в Сирии Зармик Погикян находится в Алеппо. По ее словам, в городе спокойно, перестрелок также нет.

"Но ситуация пока неопределенная. Все ждут, когда будет завершена передача власти, когда будет восстановлены закон и порядок, а все опасения развеяны. С продовольствием проблем нет. Магазины уже работают", - заявила Погикян в интервью Общественному телевидению.

По ее словам, представители новых властей встречаются с жителями, гарантируют, что нам ничего не угрожает, а свобода вероисповедания и права национальных меньшинств будут защищены. «Пока люди осторожничают, опасаются дестабилизации ситуации. За 14 лет гражданской войны Алеппо впервые отошел под контроль оппозиции», - подчеркнула главред.

Аэропорт находится под контролем вооруженных подразделений сирийской оппозиции, добавила она. "Неизвестно, возобновятся полеты или нет. Также закрыты посольства в Дамаске, где ситуация накануне в столице была напряженная. Сжигали госучреждения, зафиксированы случаи мародерства. Но и там сегодня спокойно. Все ждут политической развязки, чтобы вернуться к повседневным заботам", - рассказала Погикян.

Есть надежда, что армянскую общину Сирии удастся сохранить, заключила она.

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