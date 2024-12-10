Армяне Сирии: неопределённое будущее

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Армянская община в Сирии имеет давние исторические корни, и долгое время считалась одной из самых больших. В связи со сменой власти встал вопрос о безопасном существовании армян в этой стране.

Армяне и падение режима Асада

С конца ноября 2024 года оппозиционные вооруженные формирования начали масштабное наступление на позиции правительственных сил в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб. К вечеру 7 декабря 2024 года противники Асада захватили несколько крупных городов - Алеппо, Дейр-эз-Зор, Дераа, Хаму и Хомс. Утром они вошли в Дамаск, после чего подразделения армии оставили город. Асад покинул пост и страну.

В связи с активизацией боевых действий в Сирии власти Армении вывели из республики группу специалистов гуманитарного разминирования и медработников. Гуманитарный контингент Армении из 83 человек работал в Сирии с февраля 2019 года.

К 5 декабря 2024 года тысячи армян остались в захваченном боевиками сирийском Алеппо. Власти Армении заявили, что готовы помочь их эвакуации, но пока нет возможности обеспечить выезд из города или доставить гуманитарную помощь.

8 декабря 2024 года МИД Армении сообщил, что дипломатический персонал посольства Армении в Дамаске временно продолжает свою работу из Бейрута, а эвакуация армян из Сирии невозможна.

При этом армянский депутат сирийского парламента Мария Габриелян заявила, что среди армян, проживающих в Сирии, наблюдается сдержанное и выжидательное состояние: и местные жители, и армяне следят за дальнейшим развитием ситуации .

Главный редактор базирующегося в Алеппо армянского еженедельника "Гандзасар" Зармик Погикян рассказала, что представители новых властей встречаются с жителями, гарантируют, что нам ничего не угрожает, а свобода вероисповедания и права национальных меньшинств будут защищены. Все ждут, когда будет завершена передача власти, когда будет восстановлены закон и порядок, а все опасения развеяны. С продовольствием проблем нет. Магазины уже работают", - заявила Погикян в интервью Общественному телевидению.

9 декабря 2024 года газета «Гандзасар» сообщила, что представители военной администрации Алеппо встретились с главами христианских конфессий.

По словам Погикян, сейчас для армянской общины Сирии есть две наиболее важные проблемы – “следить за тем, чтобы безопасность общины была защищена” и “следить за тем, чтобы власти уважали как религиозные, так и культурные права и особенности общины" .

Опрошенные "Кавказским узлом" армяне Алеппо также заявили, что боевые действия в Алеппо не идут, армянская община, как и все горожане, ждут развития событий.

Из истории сирийских армян

Первое упоминание об армянской общине в Дамаске относится к VII веку. Число армян в Сирии постепенно увеличивалось, особенно в IX-XI веках, в результате насильственного переселения Византийской империей значительной части армян в северную Сирию. В период господства Османской империи армяне эмигрировали в различные северные регионы Сирии, с центром в Алеппо. Сирийские армянские торговцы имели тесные связи с европейскими центрами торговли .

Современная армянская община Сирии была сформирована в основном в 1915-1920 годах в результате массового насильственного переселения в период геноцида армян в Османской Турции. В 1918 году число сирийских армян составляло около 142 тысяч человек, из которых 60 тысяч проживало в Алеппо. Позже армяне постепенно эмигрировали в Ливан, страны Европы, Канаду, США и Армению .

С 1928 года армяне регулярно присутствовали в сирийском законодательном органе, в сирийской армии служили высокопоставленные военные .

Многие армяне вернулись из Сирии в Армянскую ССР во второй половине XX века. Однако до 1947 года армяне составляли более половины христианской общины Алеппо. В 1944 году христианская община города насчитывала 112 110 человек или 34,5% населения города, из которых 60 200 человек — армяне .

Пустыня Дейр-эз-Зор является особым местом для армянского народа. 21 сентября 2014 года в Дейр-эз-Зоре террористы взорвали Мемориальный комплекс жертв Геноцида армян, который был построен в ноябре 1990, а освящен 4 мая 1991 года.

К началу сирийской войны в 2011 году, армянская община в Сирии считалась одной из крупнейших в мире. По разным данным, в Сирии проживало около 100 тысяч армян, большинство из которых было сосредоточено в Алеппо (около 60 тысяч), остальные в Дамаске (около 6-7 тысяч), в Латакии, Кессабе, Камышли, Хомсе, Ракке, Хасаке, Дейр-Зоре и других областях (более 30 тысяч человек) .

Большинство из них занято в сфере промышленности, много ремесленников, торговцев, есть предприниматели, государственные и военные деятели. Высока также роль интеллигенции: учителей, писателей, музыкантов, инженеров и архитекторов. Армянская община имеет свои национальные училища, газеты и журналы, типографии, молодёжные, культурные, благотворительные и спортивные центры, земляческие союзы.

Армяне в Сирии имеют статус религиозного меньшинства. В стране действуют две две епархии Армянской апостольской церкви: Берийская (Алеппо) и Дамаскская. Есть также армянские католические и армянские евангелические церкви. До войны 2011 года в армянской общине Сирии действовало более 30 церквей, монастырей и часовен и около 30 колледжей .

С 2014 году Сирия стала вторым (после Ливана) государством, признавшим Геноцид армян .

Примечания