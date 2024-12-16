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16:00, 16 декабря 2024

Кадыров предложил исключить новое руководство Сирии из списка террористов

Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/news/society/145320/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Глава Чечни озвучил идею исключить из списка террористических организаций группировку "Хайят Тахрир аш-Шам"*, захватившую власть в Сирии, и предложил командировать в эту страну чеченских силовиков.

Как писал "Кавказский узел", 1 декабря боевики группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* вынудили правительственные войска Сирии покинуть Алеппо, который с 2016 года контролировался армией президента Башара Асада. В ночь на 8 декабря боевики вооруженной оппозиции вошли в Дамаск. Асад оставил президентский пост и покинул страну. Источники сообщили, что он вместе с семьей прибыл в Москву. К 15 декабря ситуация в Алеппо стабилизировалась, горожане вернулись к мирной жизни, рассказали представители армянской диаспоры.

Идею сотрудничества с "новыми властями Сирии", чтобы "предотвратить гуманитарную катастрофу" в Сирии, глава Чечни Рамзан Кадыров изложил сегодня в своем телеграм-канале.

"Для старта положительных процессов требуется запустить процедуру исключения "Хайят Тахрир аш-Шам" и её представителей из российского списка террористических организаций. Важно, не дожидаясь начала или окончания этого процесса, тут же организовать работу контактной группы двух стран, которая сможет выстроить первые связи и начать решать проблемы. Это общемировая практика, позволяющая как можно быстрее выбраться из кризиса и помочь населению", - заявил глава региона.

Он подчеркнул, что власти Чечни "готовы оказать поддержку в патрулировании улиц" совместно с сирийскими "правоохранительными органами". "Кроме того, мы готовы направить инструкторов Российского университета спецназа имени В.В.Путина для передачи уникального опыта и знаний сирийским полицейским", - написал Кадыров.

Кадыров отметил, что Путин "всегда преследовал лишь одну цель - помочь многострадальному сирийскому народу", которому чеченский народ "всегда был верным помощником и другом".

Напомним, жители России, в том числе СКФО и ЮФО, подвергаются уголовному преследованию и получают судебные приговоры по обвинению в сотрудничестве с "Хайят Тахрир аш-Шам"*. Так, в начале ноября суд признал двух жителей Дагестана виновными в содействии террористической деятельности за перевод денег участнику "Хайят Тахрир Аш-Шам"*. Оба были приговорены к длительным срокам заключения.

14 февраля стало известно, что суд приговорил к 8,5 года колонии жителя Сочи, признав его виновным в переводе денег террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*.

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* признана в России террористической организацией и запрещена.

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Автор: "Кавказский узел"

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