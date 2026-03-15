Пользователи соцсети назвали бессмысленными рейды чиновников на рынках в Чечне

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Несмотря на отчеты о проводящихся рейдах на рынках и в магазинах Чечни с целью не допустить повышения цен перед Ураза-байрамом, цены продолжают расти, указали пользователи соцсети.

Как писал "Кавказский узел", рост цен на продукты, особенно на мясо, молочные продукты и фрукты, продолжается в Рамадан, несмотря на отчеты чиновников о рейдах в магазинах и на рынках и обещания жестких мер за рост цен, рассказали жители Чечни. Масштабный рост цен не связан с повышением НДС, подчеркнули экономисты. Представители властей Чечни во время рейдов против роста цен оказывают давление на розничных торговцев, хотя цены на продукты повышают производители и оптовики. Запрет повышать цены не сопровождается никакими компенсациями, пожаловались предприниматели из Грозного.

Отчеты властей Чечни о контроле цен на продукты фактически не повлияли на ситуацию в магазинах и на рынках. Малообеспеченные жители Грозного, среди которых пенсионеры и педагоги, рассказали, что на фоне роста цен с трудом находят средства на продукты с началом месяца Рамадан. Жителям сельских районов легче обеспечить пропитание, но цены на основные продукты в местных магазинах также выросли.

Чеченские паблики опубликовали очередной отчет о рейдах чиновников против повышения цен перед Ураза-байрамом, в этот раз рейд проходил в Шалинском районе, в нем принимали участие "сотрудники администрации, духовенства и ОМВД района". "С предпринимателями проводятся разъяснительные беседы", - говорится в описании к ролику, который разместил Instagram*-паблик chp_chechhnya, у которого насчитывается 121 тысяча подписчиков.

Это сообщение набрало к 22.00 мск 20 комментариев. Авторы комментариев на русском языке указали, что рост цен продолжается, несмотря на публикующиеся отчеты о рейдах чиновников.

"Цены на говядину растут так, как будто её к нам везут через Ормузский пролив", - прокомментировала madam_plus.

"Какой контроль, бешеные цены там на сегодняшний день", - пишет lors_va.

"Видео есть, результатов нет", - отметил bolshoy_223.

"Цены растут как на дрожжах. На "Беркате" с каждым днём всё выше", - указала _yana63637.

"Не справились вы, цены все таки подняли…" - посетовала mi_la_na07.05.

"Проверяйте мясные на "Беркате. Что-то плохая проверка. Цены подскочили" - прокомментировал aigo_ley.

Напомним, в 2025 году власти установили на рынке "Беркат" в Грозном щиты с фиксированными ценами в месяц Рамадан, рекомендовав грозненцам обращаться на "горячую линию" в случае превышения этих цен. Тем не менее, перед Ураза-байрамом в Чечне выросли цены на продукты. 17 марта 2025 года Рамзан Кадыров поручил усилить рейды, изымать продукты с необоснованными наценками у продавцов и раздавать их нуждающимся. Мэрия Грозного после этого отчиталась о рейдах в магазинах.

Глава Чечни в 2025 году угрожал отбирать продукты у жителей, которые закупаются в других республиках. Эти угрозы звучали на фоне уже существующей практики: ранее у покупателей забирали продукты, купленные перед Ураза-байрамом за пределами Чечни. Жители Чечни рассказали о досмотре машин на границе с Дагестаном перед Ураза-байрамом.