Власти Сербии передумали давать гражданство племяннику Рамзана Кадырова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После публикаций в медиа правительство Сербии отменило свое решение о предоставлении гражданства племяннику Рамзана Кадырова Якубу Закриеву, сославшись на угрозу общественной безопасности.

Как писал "Кавказский узел", племянник Рамзана Кадырова Якуб Закриев, руководящий бывшими активами "Данон Россия", получил гражданство Сербии. В документе, который подписал премьер-министр Сербии, указывалось, что гражданство Закриеву выдано "в интересах республики".

Племянник главы Чечни, вице-премьер и министр сельского хозяйства республики Якуб (Ибрагим) Закриев стал гендиректором АО "Данон Россия" после того, как Владимир Путин перевел во временное управление Росимущества долю "Данон Россия", принадлежащую иностранной компании. Закриев возглавил также ключевую дочернюю компанию Danone в России - "Данон трейд". 3 ноября 2023 года Минфин США включил в санкционный список Якуба Закриева и его отца Салмана - зятя Рамзана Кадырова и вице-спикера чеченского парламента, а в июне 2024 года Якуб Закриев попал под санкции Великобритании.

Решение о предоставлении Якубу Закриеву гражданства Сербии аннулировано, сообщило сегодня сербское издание Nedeljnik со ссылкой на официальный вестник страны (Službeni glasnik).

В официальном сообщении об отмене предоставления гражданства не упоминается имя Закриева - там приводится лишь номер аннулированного "Решения о предоставлении гражданства Республики Сербия 05 № 204-3093/2026 от 23 апреля 2026 года". Именно под этим номером был зарегистрирован Закриев, указывает издание.

Аннулирование решения о гражданстве Закриева мотивируется статьей закона, которая оговаривает такую возможность в случае "угрозы жизни и здоровью людей", а также "общественной безопасности" при условии, "если цель отмены не может быть успешно достигнута другими средствами, менее затрагивающими приобретенные права". Журналисты обратили внимание, что ранее правительство "официально не объяснило", каким интересам Сербии отвечает предоставление гражданства племяннику Кадырова.

“Таким образом, за пять дней племянник Кадырова Закриев превратился из иностранца, представляющего интерес для Сербии, в иностранца, который может представлять "угрозу для национальной безопасности", - констатирует в сегодняшней публикации сербское издание N1.

Это решение, как и предыдущее, о предоставлении гражданства, было подписано премьер-министром Сербии Джуро Макутом. При этом три новых решения о предоставлении гражданства трем бывшим гражданам России, выпущенные сегодня, подписал уже не Макут, а первый заместитель премьер-министра Синиша Мали.

Сербская оппозиция требует аннулировать выданные россиянам паспорта

Решение правительства Сербии дать гражданство Закриеву вызвало критику со стороны оппозиционных политических сил в стране. Так, партия "Движение свободных граждан" (PSG) сочла его угрозой для безвизового режима с Европейским союзом, которым пользуются владельцы сербских паспортов.

В партии напомнили, что ранее Сербия уже предоставляла гражданство российским "олигархам, сотрудникам спецслужб и некоторым военнослужащим", что позволяло им обходить ограничения на поездки в ЕС. Европейская комиссия в своем докладе за 2025 год "четко подчеркнула, что эта практика может привести к отмене безвизового режима для всех граждан Сербии", но правительство продолжило злоупотреблять этим механизмом.

"Ясно, что у Сербии нет особой заинтересованности в предоставлении гражданства Закриеву (...) Предоставление гражданства лицам, приближенным к Кремлю, напрямую угрожает интересам сербских граждан", - отмечается в заявлении, опубликованном сегодня на сайте PSG.

Санкции в отношении родственников Рамзана Кадырова и чеченских чиновников неоднократно вводились после начала военной операции России на Украине. Так, 24 августа 2023 года Минфин США ввел санкции в отношении 11 граждан России. Среди них мать главы Чечни Аймани Кадырова, чеченский омбудсмен Мансур Солтаев, премьер-министр республики Муслим Хучиев и командир полка полиции имени Ахмата Кадырова Замид Чалаев. Глава Чечни тогда заявил, что не простит США санкций, введенных в отношении его матери, и потребовал отменить их, при этом назвав санкции "безболезненными".

Кто еще из окружения Кадырова получил сербские паспорта

Гражданство Сербии еще в марте 2024 года получил близкий соратник Закариева, чеченский бизнесмен Руслан Алисултанов - он считается официальным владельцем бывших активов "Danone Россия" (с октября 2025 года ими управляет компания "Логика молока", гендиректор - Якуб Закриев, - прим. "Кавказского узла"). Члены семьи Руслана Алисултанова - две его дочери и два сына - также получили сербское гражданство.

В январе 2025 года сербское гражданство получила Иман Халидова - дочь чеченского боксера и члена исполнительного комитета Федеральной пограничной службы Сумайда Халидова, который организовал боксерский турнир имени Ахмата Кадырова в Грозном. Этот турнир лично открывал Рамзан Кадыров, отмечает сербское издание Krik в публикации от 16 апреля 2025 года.

Среди других россиян, недавно ставших гражданами Сербии, журналисты обнаружили родственника бывшего губернатора Кубани Александра Ткачева Кирилла Краттли (получил гражданство 14 марта 2024 года, в один день с Алисултановым), и бывшего министра экологии Северной Осетии Чермена Мамиева, условно осужденного в 2021 году по делу о хищении более 400 миллионов рублей.

Раньше перечисленных, еще в октябре 2022 года, гражданство Сербии получил чемпион мира по смешанным боевым искусствам в тяжелом весе Федор Емельяненко, чей младший брат Александр Емельяненко поддерживает тесные отношения с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.