Уход Юнусова на СВО после избиения женщин вызвал сомнения правозащитников

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Огласка информации об избиении женщин и требование наказания в соцсетях стали причиной ухода на СВО бывшего бойца клуба "Ахмат" Джихада Юнусова. При этом сама отправка на СВО может быть спектаклем, так как люди из ближнего круга Кадырова как правило избегают наказания в таких случаях, указали правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 16 мая полиция отчиталась о проверке в связи с нанесением побоев в Грозном двум женщинам - "гражданкам Лорсановой и Дагаевой". Республиканский бойцовский клуб "Ахмат" объявил, что боец смешанных единоборств Джихад Юнусов исключен из клуба за насилие в отношении этих женщин. Исключения из бойцовского клуба "Ахмат" недостаточно для наказания Юнусова. Согласно судебной практике, обвиняемым по уголовной статье о побоях грозят в Чечне лишь денежные штрафы. Спустя две недели после того как стало известно о конфликте, Юнусов сообщил, что отправляется в зону СВО.

Поводом для конфликта стала установка видеокамеры около квартиры женщины – Юнусову не понравилось, что обзор камеры захватывает и его дверь. На кадрах видеозаписи, сделанной этой камерой 13 мая, видно, как немолодая женщина вышла в коридор подъезда, а за ней - Юнусов со стаканчиком в руке и еще один мужчина. Диалог Юнусова и женщины перешел на повышенные тона, после чего боец снял крышку со стаканчика, который держал в руке, и плеснул напиток женщине в лицо, а затем швырнул в нее стаканчик и ударил женщину, в том числе дверью квартиры. Второй мужчина пытался оттащить его в сторону, но боец вырвался и, подбежав к женщине, нанес несколько ударов. Ударил он и вторую женщину, которая выскочила из квартиры на крики пострадавшей.

Юнусов входит в ближний круг чеченских властей

Чеченский активист Ислам Белокиев* заявил, что безусловно, широкая общественная огласка повлияла на развитие этой истории.

«Именно широкое общественное возмущение и массовое распространение видео заставили российские власти в Чечне реагировать. Они были вынуждены отреагировать, несмотря на то, что Джихад Юнусов является человеком из их неформального круга, человеком, который пользовался и пользуется их уважением, связями и покровительством», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Всё, что сегодня происходит в отношении Джихада Юнусова, носит показательный характер. Это не означает, что он понесёт суровое наказание

По словам активиста, сами по себе фотографии с Рамзаном Кадыровым или Висмурадовым не являются гарантией безопасности или неприкосновенности — подобные фотографии есть у очень многих.

«Уникальность случая Джихада Юнусова заключается не в наличии таких фотографий, а в том, что он, по сути, входит в неформальное окружение российских властей в Чечне и воспринимается как человек из числа своих. Но у этой ситуации есть и другая сторона медали. Всё, что сегодня происходит в отношении Джихада Юнусова, носит показательный характер. Это не означает, что он понесёт суровое наказание. Наоборот, есть все основания полагать, что система защищает своих людей. Очень похожая ситуация была с бывшим мэром Грозного Исламом Кадыровым. Когда достоянием общественности стали видеозаписи, на которых он издевался над людьми, пытал их электрическим током, бил, оскорблял, угрожал фабрикацией уголовных дел, общество отреагировало крайне жёстко. Тогда власти тоже были вынуждены устроить показательное реагирование: появились сообщения о проверках, о каких-то процессуальных действиях, создавалась видимость работы правоохранительной системы. Но в итоге Ислам Кадыров не понёс никакого соразмерного наказания", - указал спикер.

В 2019 году телеканал "Грозный" опубликовал фрагменты видео, на которых мэр Грозного Ислам Кадыров угрожает горожанам расправой и применяет к женщине электрошокер. Позднее Ислам Кадыров извинился за издевательства над грозненцами, объяснив свои действия последствиями тяжелых травм. YouTube по требованию чеченского ТВ удалил сюжет "Кавказского узла" "Как выбивают извинения в Чечне", однако кадры ЧГТРК, на которых Ислам Кадыров и другие чиновники унижают и запугивают местных жителей, "Кавказский узел" использовал в своем сюжете "Цензура и пытки как закулисье извинений в Чечне".

То же самое происходит и в отношении Джихада Юнусова, полагает Белокиев*. "История с его якобы отправкой на Украину также выглядит частью этого спектакля. После сообщений о такой «мере наказания» Юнусов в своих социальных сетях не демонстрировал ни раскаяния, ни страха. Напротив, он высказывался высокомерно, давал понять, что ещё покажет всем. Это не поведение человека, которого власть наказала и который едет искупать свою вину кровью. Власти в Чечне пошли на этот шаг потому, что столкнулись с массовым общественным недовольством», - пояснил он.

Тысячи людей в комментариях писали: если за гораздо менее серьёзные проступки других людей демонстративно отправляют на Украину, то почему то же самое не должно касаться любимчика властей, публично избившего двух женщин? При этом собеседник сомневается, что Юнусов окажется на опасных участках.

«Поэтому власти были вынуждены показать, что к нему якобы применяются такие же меры. Но есть серьёзные основания полагать, что речь идёт именно о демонстрации для успокоения общественного мнения. Даже если Юнусов куда-то и поедет, маловероятно, что он окажется в ситуации, где его жизнь будет подвергаться реальному риску. Скорее, для него будут созданы максимально безопасные условия, поскольку система, как показывает практика, предпочитает защищать своих людей, а не подвергать их реальной ответственности», - полагает Белокиев*.

По его словам, заявления властей в Чечни о том, что чеченская женщина защищена, что её честь превыше всего, что за неё готовы умереть, на фоне происходящего выглядят кощунственно и бесстыдно.

«Ахмед Дудаев, Адам Делимханов, Рамзан Кадыров и многие другие представители власти неоднократно говорили о том, что в Чечне женщина находится под особой защитой. Однако реальные действия властей зачастую демонстрируют совершенно иную картину. Одним из самых ярких примеров является случай Заремы Мусаевой. Её фактически похитили из квартиры в другом регионе России, босую, в домашней одежде, без возможности нормально собраться, вывезли в Чечню при содействии местных правоохранительных органов. Затем против неё были сфабрикованы уголовные дела, и она находится в заключении исключительно потому, что её сыновья являются критиками российских властей в Чечне. Никто не понёс ответственности ни за её насильственный вывоз, ни за происходящее с ней", - подчеркнул он.

Дело Заремы Мусаевой Зарема Мусаева, жена бывшего судьи Сайди Янгулбаева, была похищена 20 января 2022 года из квартиры в Нижнем Новгороде и увезена в Чечню как свидетель по уголовному делу о мошенничестве. Суд приговорил ее к 5,5 годам колонии, позже срок был снижен. 11 ноября 2024 года Мусаевой предъявили новое обвинение в дезорганизации работы колонии, по которому в августе 2025 года она была приговорена к 3 годам и 11 месяцам. 16 февраля 2026 года Верховный суд Чечни отменил последний приговор. Но 5 марта 2026 года Мусаева была приговорена к 3 годам 10 месяцам.

Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей". О конфликте Кадырова с Янгулбаевыми можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

Он напомнил, что не понес наказания за пытки и бывший мэр Грозного Ислам Кадыров. "Можно вспомнить и избиение журналистки Елены Милашиной и адвоката Александра Немова. До сих пор виновные официально не установлены и не наказаны, хотя российские власти одновременно продолжают заявлять, что Чечня является самым безопасным регионом в мире», - рассказал Белокиев*.

Нападение на Милашину и Немова в Чечне 4 июля 2023 года в Чечне вооруженные люди напали на адвоката Александра Немова и журналистку Елену Милашину, когда те ехали из аэропорта в Грозный. Нападавшие жестоко избили Милашину и Немова, обоим потребовалась госпитализация. 21 февраля 2025 года стало известно о приостановке уголовного дела. Реакция властей, правозащитников и адвокатов на инцидент собрана в справке “Кавказского узла”.

При этом виден совершенно иной подход, когда речь идёт о женщинах из окружения Рамзана Кадырова и высокопоставленных чиновников.

«Причём этих женщин никто не избивал. Достаточно того, что кто-то где-то их оскорбил или нелестно упомянул. Убийство Мамихана Умарова, более известного как Анзор из Вены, после его оскорбительных высказываний в адрес семьи Кадырова, случай Салмана Тепсуркаева, которого подвергли жестокому унижению, а затем, по данным правозащитников, убили за оскорбления в адрес матери депутата ГосдумыАдама Делимханова, — это лишь наиболее известные эпизоды. Таких случаев значительно больше", - указал он.

Модератор оппозиционного властям Чечни Telegram-канала Салман Тепсуркаев был под видеозапись посажен на бутылку. Тепсуркаева заявил на видео, что был наказан за то, что "писал [оскорбительные] стихи про чужих матерей, сестер, говорил, что они проститутки". По данным правозащитников, впоследствии убит. Подробнее о случившемся с Тепсуркаевым рассказывается в подготовленном "Кавказским узлом" справочном материале.

Проблема заключается в том, что эта защита, как показывает практика, носит избирательный характер. "Когда речь идёт о женщинах, связанных с властью и её окружением, реакция бывает максимально жёсткой. Но когда жертвами становятся обычные женщины, не имеющие отношения к властным кругам, они оказываются без такой же защиты и без такого же стремления государства добиваться справедливости», - пояснил также Белокиев".

Избиение женщин рассматривается как бесчестный поступок

С точки зрения чеченского адата, нанесение мужчиной побоев женщине традиционно рассматривается как серьёзное бесчестие.

«Не просто как проступок или преступление, а именно как бесчестный поступок, который вызывает жёсткое общественное порицание. Это отношение закладывается ещё в семье, при воспитании детей. В чеченской традиции считается абсолютно неприемлемым, когда мужчина — отец, дед, дядя — поднимает руку на девочку. Если в отношении мальчиков в некоторых семьях ещё могут допускаться какие-то телесные наказания, в виде шлепка или подзатыльника, то по отношению к девочкам это воспринимается как нечто абсолютно недопустимое. И это касается собственных дочерей, не говоря уже о чужих женщинах. Конечно, бытовое насилие существовало и существует, в том числе внутри семей. Но подобные случаи всегда жёстко осуждались обществом. А прикосновение к чужой женщине, тем более её избиение, традиционно воспринимается уже не просто как частный конфликт, а как поступок, затрагивающий общественную честь и нормы поведения», - поведал Белокиев*.

И чеченский адат, и ислам жёстко осуждают нападение мужчины на женщину и рассматривают такое поведение как недостойное и позорное

В соответствии с системой адата в прошлом подобные действия могли приводить к очень жёсткой неформальной реакции не только со стороны родственников пострадавшей, но и со стороны людей, вообще не связанных с ней родственными узами, но нормы ислама при этом в противовес адатам отвергают самосуд.

«Это могло приводить к публичному унижению виновного, физическим наказаниям, принуждению к извинениям и различным формам символического посрамления. Рассказы о случаях, когда обидчика избивали, снимали с него штаны и подвергали публичному унижению, действительно встречаются в устных свидетельствах и региональном фольклоре. К примеру при кровной мести за убитого мужчину убивали одного мужчину, а за женщину двух мужчин. Однако стоит отметить, что такие истории трудно документально верифицировать, и говорить о них как о юридически закреплённой или обязательной норме было бы некорректно. Кроме того, подобные формы самосуда запрещены исламом. Вообще чеченский адат и исламские религиозные нормы по ряду вопросов могут расходиться, и практика самосуда относится именно к таким случаям. Но при всех различиях между адатом и религиозным правом существует один общий принцип: и чеченский адат, и ислам жёстко осуждают нападение мужчины на женщину и рассматривают такое поведение как недостойное и позорное», - указал Белокиев*.

Ему ничего не известно о наличии какой-либо родственной связи пострадавших женщин с министром здравоохранения Чечни Сулейманом Лорсановым, начальником управления собственной безопасности МВД Чечни Шарпуди Лорсановым или певицей Элиной Дагаевой.

«Более того, если бы действительно выяснилось, что избитые женщины являются близкими родственницами высокопоставленных чиновников или силовиков в Чечне, то, на мой взгляд, Джихад Юнусов вряд ли отделался бы тем, что мы наблюдаем сейчас. Скорее всего, последствия для него были бы намного серьёзнее, и речь бы уже не шла о том спектакле, который сегодня разыгрывается вокруг его показательного исключения из клуба и сообщений о его якобы отправке в Украину. Что касается совпадения фамилий, то в Чечне многие фамилии являются достаточно распространёнными, и сам факт однофамильства ещё ни о чём не говорит», - отметил также Белокиев*.

Более того, по его мнению, представления о чеченском обществе как о сплошной родоплеменной системе сегодня во многом преувеличены.

«Тейповая и фамильная идентичность сохраняют культурное значение, однако чувство родственной принадлежности, как правило, ограничивается кругом близких и известных родственников. Само по себе наличие общей фамилии в большинстве случаев не означает наличия близких социальных связей, взаимных обязательств или какого-либо особого отношения между людьми. Поэтому без конкретных подтверждений говорить о каком-либо родстве Лорсановой или Дагаевой с известными представителями этих фамилий у меня нет никаких оснований», - резюмировал Белокиев*.

Правозащитники указали на роль огласки в наказании Юнусова

Председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина* считает, что широкая огласка повлияла на ход решения, принимаемые в отношении Юнусова.

"Я думаю, что это привело к этому. И не исключено, что он был слишком известный. А известных должно быть не так много и не так сильно известных. Известный по-настоящему должен быть один", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению правозащитницы, такого рода инцидент не уникальный случай.

"Просто не все они известны. Я думаю, что наказали виновника отправкой на СВО ещё может быть и потому, что уже не хватает <бойцов> и применяется все что можно, для того, чтобы туда отправить. За это в частности, Рамзан Ахматович получает полный карт-бланш делать все, что угодно в своей республике», - полагает Ганнушкина*.

Другой правозащитник, знакомый с ситуацией в Чечне, также считает, что огласка безусловно повлияла на решение в отношении Юнусова.

"Если бы не было такого резонанса, этот случай остался бы в тени", - отметил он.

Если его туда отправили чтобы успокоить общественность, то он вернётся живым и здоровым. Если действительно хотели наказать, тогда его сразу отправят на передовую

Правозащитник пока не может утверждать, что Юнусов «легко отделался».

"Его отправили на Украину, а не осудили. Возможно, отсидится где-нибудь в безопасном месте. Думаю, скоро узнаем. Если его туда отправили чтобы успокоить общественность, то он вернётся живым и здоровым. Если действительно хотели наказать, тогда его сразу отправят на передовую", - пояснил правозащитник корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, такие случаи остаются безнаказанными только если такое творят приближенные Кадырова.

"Примеры мы видели. Вообще такое редко происходит в Чечне, но если случается, то действительно могут и штаны снять", - указал правозащитник.

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