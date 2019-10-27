Кадыров Ислам Вахаевич

27 октября 2019, 15:59

Бывший мэр Грозного, самый молодой мэр в истории России. Бывший заместитель главы правительства Чечни и министр имущественных и земельных отношений. Бывший руководитель администрации главы и правительства Чечни. Племянник и зять Рамзана Кадырова. Был уволен со всех постов во власти.

Самый молодой

После публикации ЧГТРК «Грозный» видео, на которых Ислам Кадыров, работавший в 2012-2015 годах мэром Грозного, угрожает местным жителям расправой и применяет электрошокер, МВД Чечни начало проверку. При этом, как пояснили чеченские власти, обнародованные 24 октября 2019 года сведения были известны ранее и стали поводом для увольнения чиновника.

Кадры были показаны в ночных новостях ЧГТРК. По утверждению авторов сюжета, материалы были записаны личной пресс-службой бывшего чиновника, а общий хронометраж съемки составляет около восьми часов. На видео Ислам Кадыров применяет к женщине электрошокер, угрожая расправой, и бросает предмет со стола в другую. Также в материале были показаны несколько видеозаписей, сделанных во время ночных визитов бывшего мэра Грозного к должникам за коммунальные услуги.

Корреспондент ЧГТРК утверждает, что Ислам Кадыров регулярно превышал полномочия, угрожая подозреваемым в правонарушениях фабрикацией обвинений.

Депутаты горсовета проголосовали за назначение Ислама Кадырова мэром столицы Чечни в ноябре 2012 года, когда ему исполнилось 25 лет. Он сменил на этом посту Муслима Хучиева, который вновь стал мэром после отставки Ислама Кадырова.

Опала

В январе 2017 года Следственный комитет Чечни возбудил уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля», а Рамзан Кадыров сам подтвердил слухи о готовившемся на него покушении весной 2016 года[1].

«Новая газета» в материале о покушении на главу Чечни назвала имя Ислама Кадырова в числе близких родственников одного из готовивших это покушение Там, в частности, упоминается, что некто Валид Яхиханов, родственник Ислама Кадырова, воспользовавшись его телефонной книгой, передал номер телефона Рамзана Кадырова личным врагам руководителя Чечни.

После разоблачения плана покушения Ислам Кадыров неожиданно появился на экранах местного ТВ с обеими загипсованными руками.

В ноябре 2017 года Кадырова сняли с должности вице-премьера и сообщили, что он перешел на работу в правоохранительные органы. А в августе 2018 года спикер парламента Чечни Магомед Даудов сказал, что Ислам Кадыров полностью отстранен от власти[2].

Карьера чиновника

В 2009 году Ислам Кадыров женился на племяннице жены Рамзана Кадырова[3].

16 февраля 2009 года в возрасте 22 лет стал помощником главы Чеченской Республики и пробыл им до ноября 2012 года.

В январе 2012 года был назначен первым заместителем мэра города Грозного.

В мае-ноябре 2012 года — заместитель председателя правительства Чеченской Республики и министр имущественных и земельных отношений Чечни.

После поста мэра Грозного получил назначение на пост руководителя администрации главы и правительства Чечни.

В 2016 году был назначен вице-премьером правительства Чечни по взаимодействию с правоохранительными органами, силовыми структурами и муниципальными образованиями.

Конфликт с Тумсо

4 ноября 2015 года тридцатилетний заместитель генерального директора федерального государственного унитарного предприятия «Электросвязь» Тумсо Абдурахманов был остановлен Исламом Кадыровым, чей кортеж он случайно не пропустил. Высокопоставленный чиновник придрался к бороде Тумсо, заявив, что такую носить в республике запрещено.

Далее, по словам Абдурахманова, Ислам Кадыров копался в его телефоне, смотрел фотографии, видеоролики, а после начал спрашивать о его религиозных и политических взглядах.После этой встречи мужчина был фактически похищен: его доставили в ведомственное жилье Кадырова, расположенное на территории правительственного комплекса в Грозном.

В тот же день Абдурахманова выпустили, но через несколько дней снова доставили в дом Ислама Кадырова. Туда же были приглашены представители силовых структур и религиозные деятели республики. С Абдурахмановым проводилась «воспитательная» беседа, его называли «ярым ваххабитом», «социально опасным элементом, которого нужно ликвидировать или арестовать».

В два часа ночи 8 ноября его отпустили, а утром Абдурахманов решил покинуть Россию. Сначала выслал семью, затем - мать с братом, а ночью и сам пересек границу. 9 ноября, по его словам, в Чечне началась крупномасштабная спецоперация по его розыску.

12 ноября 2015 года в отношении Абдурахманова было возбуждено уголовное дело. Его обвинили в участии в незаконном вооруженном формировании на территории Сирии в составе террористической и запрещенной в России судом организации "Исламское государство", тогда называвшейся ИГИЛ (ч.2 ст.208 УК РФ).

Биография

Ислам Вахаевич Кадыров[4] родился 18 июля 1987 года в селе Центарой Курчалоевского района Чечено-Ингушской АССР.

В 2003 году окончил среднюю школу в селе Центарой.

В мае 2010 года — получил диплом экономиста в Махачкалинском Институте финансов и права по специальности «Финансы и кредит».

В 2006-2012 годах служил в подразделении СОБР «Терек» органов внутренних дел Чеченской Республики.

Женат, воспитывает четверых детей.

[1]Недавнее покушение на Кадырова // Новая газета, 30 января 2017 года

[2]Даудов: Ислам Кадыров сегодня безработный // Кавказ.Реалии, 27 августа 2018 года

[3]Неожиданное отстранение Ислама Кадырова //Кавказ.Реалии, 27 апреля 2017 года

[4]По данным "Кавказ.Реалии", официально фамилия пишется через «и» – Кадиров - https://www.kavkazr.com/a/neojidannoe-otsranenie-islama-kadyrova/28455032.html