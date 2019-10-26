Видео с Исламом Кадыровым стало звеном в зачистке окружения главы Чечни

26 октября 2019, 07:04

Публикация гостелерадиокомпанией видео о жестокости бывшего мэра Грозного Ислама Кадырова объясняется проводимой с разрешения главы Чечни Рамзана Кадырова зачисткой его окружения, полагают политологи Алексей Малашенко и Сергей Жаворонков.

Как информировал "Кавказский узел", МВД Чечни начало проверку после публикации кадров, на которых Ислам Кадыров, работавший в 2012-2015 годах мэром Грозного, а затем занимавший высокие посты в правительстве республики, угрожает местным жителям расправой и применяет электрошокер. Обнародованные 24 октября сведения были известны ранее, став поводом для увольнения чиновника, пояснили власти Чечни.

Кадры, послужившие поводом для проверки в отношении Ислама Кадырова, были показаны в ночных новостях ЧГТРК "Грозный" 24 октября. На видео Ислам Кадыров применяет к женщине электрошокер, угрожая расправой, и бросает предмет со стола в другую женщину. Также в материале были показаны несколько видеозаписей, сделанных во время ночных визитов бывшего мэра Грозного к должникам за коммунальные услуги. Сюжет под названием "ЧГТРК "Грозный" стали известны причины увольнения Ислама Кадырова с должности мэра Грозного", опубликованный 25 октября на YouTube-канале телекомпании, к 06.20 мск 26 октября собрал 309 774 просмотра. Возможность комментировать это видео отключена.

Подобные видеокадры могли появиться в эфире ЧГТРК только с разрешения главы Чечни Рамзана Кадырова, решившего начать "зачистку" своего окружения, считает руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", политолог Алексей Малашенко.

"Это как предупреждение всем остальным, что он будет чистить часть своего окружения, в том числе самую близкую. Он пошел ва-банк", - сказал Малашенко корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, публикация такого видео допускается "только в самом крайнем случае". "Ведь это же и немного саморазоблачительно: ты показываешь, какие жуткие люди тебя окружали", - пояснил он.

Федеральные власти фактически самоустранились от вмешательства в ситуацию в Чечне, отметил Малашенко.

"Москва хорошо сделала - отошла, и пусть они там сами все решают и наказывают. Если вмешаешься - будешь виноват в том, что там творится. А так он [Рамзан Кадыров] месяца через два отчитается, что провел политическую чистку", - сказал политолог.

Публичные расправы над чиновниками высокого ранга в Чечне являются большой редкостью, отметил старший научный сотрудник Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара Сергей Жаворонков.

"Подобного рода публичных расправ над высокопоставленными чиновниками давно не было - их обычно тихо переводили "на другую работу", - сказал Жаворонков "Кавказскому узлу".

Он связывает публикацию видео со стремлением Рамзана Кадырова избавиться от потенциальных конкурентов.

"Умным людям очевидно, что у Рамзана Кадырова нет какой-то личной магии, которая заставляла бы чеченцев идти за ним, и если с ним что-то случится, чеченский социум примет нового, назначенного из Москвы руководителя. В этом проблема тоталитарных режимов подобного типа. Если раньше можно было шантажировать Москву тем, что в случае смены власти не получится обеспечить нужного голосования за "Единую Россию", то сейчас Москва провела эксперименты на соседних республиках, которые показали, что смена руководителя не влияет на проценты голосов, получаемых "Единой Россией". Так что сейчас ведется политика недопущения возможных сменщиков на дальних подступах", - полагает Жаворонков.

За последние два года в соседних с Чечней республиках - Дагестане и Ингушетии - сменились руководители. Так, с октября 2017 года после ухода в отставку главы Дагестана Рамазана Абдулатипова республику возглавил заместитель председателя Госдумы, глава фракции "Единой России", бывший замглавы МВД России Владимир Васильев. С июня 2019 года после отставки главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова эту республику возглавил Махмуд-Али Калиматов, который руководил управлением Росприроднадзора по Самарской области.

При этом, отметил Жаворонков, проводимые "зачистки" в окружении Кадырова не требуют согласования с Москвой. "По мнению нынешнего российского руководства, Кадыров - начальник над всеми чеченцами (и не только над теми, кто живет в Чечне), это его сфера ответственности, и "мы [Кремль] сюда не лезем", - пояснил он.

Руслан Кутаев считает, что сюжет об Исламе Кадырове стал попыткой снизить агрессию против властей

Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев также считает, что видео о жестокости бывшего мэра Грозного опубликовано с ведома Рамзана Кадырова.

Публикация такого "компромата" связана в большей степени с нарастанием в чеченском обществе общего недовольства ситуацией в республике, полагает он.

"В последнее время в Чечне тихая агрессия против властей увеличилась и начала выходить из кухонь на улицы. Ропот все очевиднее. И власти будут пытаться оправдать свое существование и прекратить это недовольство тем, что людям будут "выданы" какие-то жертвы. Первым был мэр Аргуна Ибрагим Темирбаев, теперь Ислам Кадыров. Это будет усиливаться. И если раньше люди, оказавшиеся в немилости, оставались внутри системы, то сейчас это приказано освещать", - сказал Кутаев "Кавказскому узлу".

Напомним, что 14 октября "Новая газета" сообщила о "масштабной зачистке" высокопоставленных чеченских чиновников, заподозренных в нелояльности Рамзану Кадырову. По версии издания, их задерживают и пытают из-за неуважительных высказываний в адрес главы Чечни. Так, по версии газеты, Ибрагим Темирбаев был недоволен отставкой с поста мэра Аргуна, о чем говорил по телефону разным людям, при этом "максимально некорректно" высказываясь о Кадырове и его семье. Прослушка его телефонных разговоров попала к Кадырову. Темирбаев стал начальным звеном "первой в своем роде масштабной зачистки правящей элиты" - в начале августа его задержали, пишет издание. Рамзан Кадыров объявил недостоверной информацию "Новой газеты" о задержаниях и пытках чеченских чиновников. При этом на фоне сообщений о попытке его отравления глава Чечни уточнил, что находился на больничном.