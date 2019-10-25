Полиция заинтересовалась видео о жестокости Ислама Кадырова

25 октября 2019, 11:27

МВД начало проверку после публикации кадров, на которых бывший мэр Грозного Ислам Кадыров угрожает местным жителям расправой и применяет электрошокер. Обнародованные 24 октября сведения ранее стали поводом для увольнения чиновника, пояснили власти Чечни.

Как сообщал "Кавказский узел", Ислам Кадыров был избран большинством депутатов горсовета мэром столицы Чечни в ноябре 2012 года. С июля 2015 года он возглавлял администрацию главы и правительства Чечни. В ноябре 2016 года Ислам Кадыров был назначен вице-премьером правительства республики по взаимодействию с правоохранительными органами, силовыми структурами и муниципальными образованиями.

Кадры, послужившие поводом для проверки в отношении Ислама Кадырова, были показаны в ночных новостях ЧГТРК "Грозный" 24 октября. В 13-минутном сюжете Ислам Кадыров, будучи в должности мэра Грозного, применяет к женщине электрошокер, угрожает расправой и шантажирует. На одной из видеозаписей он угрожает двум женщинам якобы уличенным в мошенничестве, а на слова одной из них о том, что она готова умереть, кидает в нее предмет со стола. Также в материале были показаны несколько видеозаписей, сделанных во время ночных визитов бывшего мэра Грозного к должникам за коммунальные услуги. Градоначальника сопровождает группа лиц, в числе которых и высокопоставленный силовик. На другом видео Ислам Кадыров угрожает судье, имеющему крупную задолженность по ЖКУ, передал корреспондент "Кавказского узла".

ЧГТРК "Грозный" 24 октября на своем сайте сообщила, что в ее распоряжении оказались эксклюзивные видео, на которых запечатлены жестокие методы работы Ислама Кадырова с задержанными жителями Чечни. Это, согласно версии телеканала, стало причиной увольнения его с должности мэра Грозного. "С задержанными Ислам Кадыров часто разговаривал с применением электрошокера. Чтобы узнать необходимую информацию или добиться от мошенников чистосердечного признания в содеянном, экс-мэр использовал и психологические методы воздействия. На съемках есть кадры, на которых он угрожает задержанным расправой и липовым обвинением", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала. По его данным, материалы записаны личной пресс-службой бывшего чиновника, хронометраж съемки, оказавшейся у журналистов ЧГТРК "Грозный", составляет порядка 8 часов.

"О незаконном обращении с нарушителями говорят и материалы, отснятые в ходе рейдов по неплательщикам налогов. На одном из видео охрана Ислама Кадырова заламывает руки мужчине, выразившему недовольство из-за грубой манеры обращения чиновника. [...] Видеозаписи переданы в правоохранительные органы", - сказано в сообщении телеканала.

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов отмечает, что Ислам Кадыров сделал немало для благоустройства города. "Он очень много сделал на этом посту по многим вопросам. Но когда стало известно, что для достижения даже каких-то благих целей Ислам использовал неприемлемые методы, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отстранил чиновника", - приводит слова Каримова ЧГТРК "Грозный".

Видео было опубликовано на странице телеканала в Instagram, но по состоянию на 11.20 мск оно уже недоступно, на сайте ЧГТРК "Грозный" и на Youtube-канале телекомпании его нет. Фрагмент видео был опубликован 24 октября на странице "ЧП Грозный" в Instagram. В коротком ролике, который внезапно обрывается, видно, как Ислам Кадыров применяет силу к женщине и кричит на нее. Сегодня к 11.20 мск видео набрало 28149 просмотров.

"В специальном репортаже мы продемонстрируем ранее не опубликованные съемки допросов мошенников, цинично обманувших жителей Грозного на миллионные суммы", - сказано в аннотации к видео.

Замначальника уголовного розыска городского управления МВД Саламбек Мутиев, комментируя эту информацию, сообщил, что в отношении бывшего мэра Грозного начата проверка. "В установленные законом сроки будет принято процессуальное решение", - цитирует сегодня Мутиева РИА "Новости".

Имя Ислама Кадырова также фигурировало в СМИ в связи с расследованием дела о покушении на Рамзана Кадырова, из-за чего его и исключили из ближнего круга главы Чечни, сообщают "Кавказ.Реалии".

"Кавказский узел" пока не располагает подтверждением и не может проверить достоверность этой информации.

На сайтах правительства и МВД Чечни сегодня к 11.20 мск нет информации о проверке в отношении бывшего мэра Грозного.

"Кавказский узел" писал, что 14 октября "Новая газета" сообщила о "масштабной зачистке", задержаниях и пытках высокопоставленных чеченских чиновников, заподозренных в нелояльности Рамзану Кадырову. За неделю до этого, 7 октября, анонимный Telegram-канал "СКФО Telegraph" распространил информацию о попытке отравления Кадырова. По версии канала, в подготовке покушения были заподозрены два бывших мэра чеченских городов и высокопоставленный силовик. Уже на следующий день, 8 октября, замминистра МВД Чечни Апти Алаудинов и глава Урус-Мартановского района Валид Абдурешидов публично поклялись в верности Рамзану Кадырову.