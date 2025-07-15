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01:54, 15 июля 2025

Боец из Северной Осетии убит в Курской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Анатолий Умнов из Ирафского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине убитыми там официально названы не менее 458 военных из Северной Осетии. 

Как писал "Кавказский узел", к 11 июля представители властей и силовых ведомств официально признали убитыми в военной операции не менее 7000 бойцов с юга России, в том числе 457 - из Северной Осетии. 

Мемориальная доска с именем Анатолия Умнова установлена на фасаде школы в селе Ахсарисар, сообщила администрация Ирафского района Северной Осетии. 

33-летний Анатолий Умнов в сентябре 2024 года подписал контракт и был направлен в Курскую область. Уже 22 октября 2024 года он был убит "вместе со всей своей группой" в операции в хуторе Зеленый Шлях, говорится в публикации официального Telegram-канала муниципалитета. Умнов посмертно награжден орденом Мужества.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 458 бойцов из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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