Пользователи соцсетей призвали наказать Ислама Кадырова и его окружение

25 октября 2019, 15:51

Видео о жестокости бывшего мэра Грозного Ислама Кадырова говорит о методах и других чеченских чиновников, считает часть комментаторов в соцсетях. Они выразили удивление тем, что МВД не ставит вопрос о наказании соучастников мэра.

Как сообщал "Кавказский узел", МВД начало проверку после публикации кадров, на которых бывший мэр Грозного Ислам Кадыров угрожает местным жителям расправой и применяет электрошокер. Обнародованные 24 октября сведения ранее стали поводом для увольнения чиновника, пояснили власти Чечни.

Кадры, послужившие поводом для проверки в отношении Ислама Кадырова, были показаны в ночных новостях ЧГТРК "Грозный" 24 октября. На видео Ислам Кадыров, применяет к женщине электрошокер, угрожая расправой, и бросает предмет со стола в другую. Также в материале были показаны несколько видеозаписей, сделанных во время ночных визитов бывшего мэра Грозного к должникам за коммунальные услуги.

Сюжет "ЧГТРК "Грозный" стали известны причины увольнения Ислама Кадырова с должности мэра Грозного", опубликованный сегодня на Youtube-канале телекомпании, к 15.50 мск 25 октября собрал 9827 просмотров. Возможность комментировать это видео отключена.

Фрагмент того же видео, размещенный 24 октября на странице "ЧП Грозный" в Instagram, к 15.50 мск собрал 33,1 тысячи просмотров и 376 комментариев. Многие пользователи отметили, что ждут наказания и Ислама Кадырова, и соучастников пыток. "Его окружение тоже нужно наказать, которые с ним тогда были", - написал mestniy0509506. "Меня больше удивляли люди, которые рядом с ним, и те, которые снимали официально все это. Вопрос к ним: нормально спалось-то?" - прокомментировал joxypooof.

Видео с мэром Грозного вызвало претензии к чеченским чиновникам в целом. Надеюсь, <Ислама Кадырова>посадят. Посадят также всех соучастников (а там видно до кучи прочих кадыровцев)", - отметил anzor.tl. "Это методы всех кадыровцев", - заявил kumaiev. "Не удивлена, и он не один такой", - прокомментировала видео с Исламом Кадыровым _javzati. "И еще вы говорите, что Тумсо не прав? Этим видео они лишь подтвердили его правоту", - считает wtfonly.

Тумсо Абдурахманов - блогер из Чечни, который после конфликта с родственником Рамзана Кадырова покинул республику и уехал сначала в Грузию, а затем в Польшу, где пытается получить политическое убежище. Известен критикой чеченских властей на своем Youtube-канале, говорится в биографической справке о Тумсо Абдурахманове, составленной "Кавказским узлом".

Часть пользователей при этом написали комментарии в поддержку Рамзану Кадырова. "Правильно и сделал, что отстранил Рамзан Кадыров своего <...> племянника - такие люди подставляют главу Чеченской Республики", - заявил angel_rai095. "Ничего он (Ислам Кадыров. - Прим. "Кавказского узла") хорошего не сделал для города - это не он сделал, а глава наш", - считает milana_bitkaeva_95.

Ислам Кадыров был избран большинством депутатов горсовета мэром столицы Чечни в ноябре 2012 года. С июля 2015 года он возглавлял администрацию главы и правительства Чечни. В ноябре 2016 года Ислам Кадыров был назначен вице-премьером правительства республики по взаимодействию с правоохранительными органами, силовыми структурами и муниципальными образованиями.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Чечни указали на недостаточность мер, принятых властями и правоохранителями. "На показанных в новостях кадрах, где Ислам Кадыров позволяет себе угрозы, шантаж и даже насилие в отношении людей, присутствуют и другие достаточно узнаваемые персонажи. Например, когда старик, должник по коммунальным услугам, сказал что-то такое, что не понравилось Исламу Кадырову, и тут на него бросился <высокопоставленный силовик>. Есть там и другие лица, которых легко установить. Раз уж на то пошло, то следует их тоже привлечь к ответственности за неправомерные действия и превышение своих полномочий", - считает житель Чечни Ислам.

"Ислама Кадырова, как я понял, обвиняют в превышении полномочий. С этим все ясно, вопросов нет. А как же быть с применением насилия, шантажом, угрозами расправ над людьми, пытками, наконец? Как быть с его подельниками и всеми прочими причастными к этим действиям? На видео были как минимум два <силовика> - один в звании подполковника, другой, кажется, майор, - что присутствовали при проведении фактически незаконных ночных рейдов и даже применяли силу. Какое этих людей ждет наказание? Вот что хотелось бы знать", - заявил по этому поводу житель Грозного Салавди.

Активисты сочли мэра Грозного "козлом отпущения"

Местный активист Абубакар связал сюжет государственной телекомпании об Исламе Кадырове с информацией о чистке в рядах чеченских чиновников.

14 октября "Новая газета" сообщила о "масштабной зачистке", задержаниях и пытках высокопоставленных чеченских чиновников, заподозренных в нелояльности Рамзану Кадырову. За неделю до этого, 7 октября, анонимный Telegram-канал "СКФО Telegraph" распространил информацию о попытке отравления Кадырова. По версии канала, в подготовке покушения были заподозрены два бывших мэра чеченских городов и высокопоставленный силовик. Уже на следующий день, 8 октября, замминистра МВД Чечни Апти Алаудинов и глава Урус-Мартановского района Валид Абдурешидов публично поклялись в верности Рамзану Кадырову.

"Ислама Кадырова просто решили «слить». Это, как мне думается, ответ на недавнюю волну сообщений о чистках в кадыровских рядах. Плюс это такая своего рода жертва, чтобы показать чистоту помыслов и благородство нашей власти. Не зря же в сюжете особо было выделено, что Рамзан [Кадыров] наказывает всех виновных, невзирая на близость к нему, звания, ранги и заслуги. Но опровергнуть данное утверждение очень просто. Один вопрос – почему он не наказал своего родственника после автоаварии? Как работал человек в должности, так и продолжает работать. А Ислама Кадырова, видимо, не жаль. Он хоть и имеет какие-то родственные отношения, но достаточно дальние", - сказал активист корреспонденту "Кавказского узла". По данным местного жителя, главе Чечни стало известно о связях мэра Грозного с его недоброжелателями.

В декабре 2018 года жители Чечни в соцсетях потребовали от главы республики реакции на ДТП, виновником которого пользователи сети назвали высокопоставленного чиновника, близкого родственника Рамзана Кадырова. В ответ Кадыров дал понять, что чиновник не будет наказан. При этом родные погибших попросили Рамзана Кадырова не наказывать чиновника, открыто признал причастность этого чиновника к гибели семьи в ДТП признал и советник глава Чечни по делам религии Адам Шахидов.

С этим мнением согласилась и чеченская активистка Марет. "Было очень тяжело и даже противно смотреть все эти вещи. Поведение этого самого Ислама Кадырова и всех, кто с ним там был - наглядная демонстрация отношения чиновников к народу, и ничего более. Почему-то именно сейчас казенные пропагандисты заинтересовались данной темой. Такое впечатление, что в верхах у нас что-то серьезное все же было, какой-то разлад. Вот и решили показать, что Рамзан готов покарать каждого, несмотря ни на что, а «козлом отпущения» выбрали бывшего мэра", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".