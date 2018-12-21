Пользователи соцсетей раскритиковали слова Кадырова после резонансного ДТП

21 декабря 2018, 23:07

Рамзан Кадыров прокомментировал смертельную аварию в Грозном с участием своего родственника, дав понять, что чиновник не будет наказан. Реакция властей Чечни на инцидент ставит под вопрос равенство всех граждан перед законом, заявили жители Чечни и пользователи соцсетей.

Как писал "Кавказский узел", а начале декабря жители Чечни в соцсетях потребовали от главы республики реакции на ДТП. Виновником аварии пользователи сети назвали высокопоставленного чиновника, двоюродного брата Рамзана Кадырова. На совещании 18 декабря Кадыров потребовал "принимать самые жесткие меры" к нарушителям правил дорожного движения, это заявление распространили республиканские СМИ.

Согласно версии МВД, в аварии участвовал не указанный чиновник, а его троюродный брат, имя и должность которого не называются. Версию полиции развенчали родные погибших, которые попросили Рамзана Кадырова не наказывать чиновника, а также советник Кадырова по делам религии Адам Шахидов, открыто признавший причастность чиновника к аварии.

На том же совещании по вопросам соблюдения правил дорожного движения на дорогах Чечни Рамзан Кадыров впервые прокомментировал ДТП с участием своего родственника, фактически признав его вину в произошедшем. Полная версия выступления Кадырова со словами о том, что "никто не застрахован от аварии", была показана в ночных новостях телеканала "Грозный".

Кадыров говорил про "аварию, что совершил [чиновник]", критикуя всех, кто комментировал этот инцидент. "Что он глава, что он сын сестры моей матери, все незаконнорожденные существа в этом мире, - не только с нашего региона, и с других регионов, - которые не имеют чести, совести, достоинства, пишут ерунду. [...] Люди сами попросили [не наказывать чиновника], - нет, это Кадыров их напугал", - перевел слова Кадырова корреспондент "Кавказского узла".

По словам Кадырова, "белошапочников" (последователи вирда Висхаджи Загиева, которые носят белые шапки, - прим. "Кавказского узла») все знают" как бесстрашных людей, и они "сами попросили" не наказывать участвовавшего в ДТП чиновника. Он возмутился, что предметом обсуждения не становятся другие смертельные ДТП с большим количеством жертв.

Диктор за кадром, комментируя выступление Кадырова, сказала, что родственники чиновника встретились с родственниками погибших и последние, "как и подобает истинным мусульманам, простили" виновника ДТП.

Родственники погибших в ДТП 13 декабря встретились с религиозным деятелем, советником Кадырова по делам религии Адамом Шахидовым. На встрече родные жертв аварии – представители вирда Висхаджи - через Шахидова обратились к Кадырову с призывом не наказывать чиновника. Видеозапись обращения родственников погибших к Кадырову опубликовал сам Шахидов. В Чечне распространена практика сходов местных жителей, которые организуются властями, но преподносятся как инициатива общественности. Подобные сходы, в частности, выносили решения об изгнании семей боевиков. Так, в январе 2017 года участники схода в Шали постановили в будущем выселять семьи боевиков из города. Аналогичные сходы за несколько дней до этого прошли в Курчалое и селе Цоци-Юрт Курчалоевского района, где 11 января произошло боестолкновение между группой боевиков и бойцов Росгвардии.

Кадыров заявил, что погибший ехал слишком медленно

Рамзан Кадыров также прокомментировал обстоятельства ДТП, объяснив случившееся целым рядом факторов - погодными условиями, конструкциями автомобилей и скоростью их движения. При этом он произнес не только имя своего родственника, а и его прозвище - "Быстрый".

"Кто застрахован сегодня от аварии? [...] У "семерки", какие у нее сзади габариты (габаритные огни), мы все знаем, и у меня такая машина была, очень капризная. Когда он ["Быстрый"] ехал, в одном месте был туман, в другом не было. [...] Из-за тумана не видел, сзади врезался. Мы не говорим, что он не виновен, виноват. Как это случилось? Тому, кто выехал на левую сторону (дороги) со скоростью в 40 километров, он на скорости в 100 километров сзади врезался. Mercedes - тяжелая машина, "семерка" - как бумага", - объяснил глава Чечни.

В населенных пунктах разрешается движение транспортных средств со скоростью не более 60 км/ч, а в жилых зонах и на дворовых территориях не более 20 км/ч, указывает пункт 10.2 актуальных на 2018 год Правил дорожного движения Российской Федерации.

В заключение Кадыров потребовал не сравнивать эту аварию со случаем жителя Чечни Алама Хаджаева и изгнанием его семьи в 2016 году. Пользователи соцсетей, обсуждая ДТП, вспоминали, Хаджаев был назван виновником автоаварии с девятью жертвами, и все мужчины из его рода вынужденно покинули свое село.

"Как выслали? Не я выселил, люди сами – сколько он аварий сделал, пьяный поехал, обезумевший. Эти люди сами (выселили Хаджаева). Тот и этот случай сравнивают", - сказал он.

Жители Чечни раскритиковали объяснения Кадырова

Правоохранительные органы игнорируют явный случай нарушения законодательства - виновник ДТП, унесшего жизнь целой семьи, должен быть привлечен к ответственности, указал местный житель Асланбек.

"Вначале власть пыталась скрыть случившееся, назвала виновником аварии другого человека (МВД Чечни 7 декабря заявило, что виновником аварии является не [чиновник], а его троюродный брат, - прим. "Кавказского узла"). Теперь Кадыров признал тот факт, что виновником этой страшной аварии был именно [его родственник], но его не наказывают, потому как "родственники простили", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Этот случай – показатель отсутствия законности в Чечне. Гибнут люди, включая беременную женщину и ребенка, а нам говорят о прощении и просьбах родных не увольнять виновника с должности", - сказал грозненец Докка корреспонденту "Кавказского узла".

Пользователи соцсетей потребовали наказать виновного по закону



Участники дискуссий в социальных сетях выражают возмущение тем фактом, что виновник резонансного ДТП избежал наказания по закону. При этом советник Рамзана Кадырова по делам религии Адам Шахидов, опубликовавший ранее обращение "белошапочников" с просьбой не наказывать виновного, не согласился с тезисом о равенстве перед законом.

"Надо наказывать всех одинаково, что главу района, что простого жителя, разницы нет, закон для всех должен быть один", - написала neznakomka____5555555____, комментируя пост Шахидова. "Не говори глупости", - написал в ответ ей сам Шахидов.

"Предлагаю ещё выписать премию и путевкой в санаторий наградить [виновного]. Думаю, родственники погибших должны извиниться за причинённые неудобства (сарказм)", - написала diana_alina_ataha.

"Не застрахован [от ДТП никто], это правда. Но если бы он так не гнал на машине, наверное, люди остались бы живы. Ну как так можно, разве правила движения касаются только простых людей? Значит чиновники вне закона? Ведь сколько совещаний Кадыров проводил, грозился машины конфисковывать. А тут его же подчиненные и родственники плюют на его угрозы", - написал castro_filip на странице hello_grozny в Instagram.

"Как бы, что бы родственники ни говорили, УК РФ никто не отменял. Виновник должен ответить", - написал deni05_95.