Пользователи Instagram* поспорили об оправданности штрафа чеченцу за намаз на дороге

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Штраф чеченцу, который молился на ремонтируемой дороге, оправдан, считает часть пользователей Instagram*. Другие комментаторы сочли, что суды и правоохранители избирательно подходят к вопросу, криминализируя именно намаз. Есть случаи незаконного преследования именно мусульман за совершение намаза в публичном месте, который определяют как миссионерскую деятельность, такие штрафы можно и нужно оспаривать вплоть до Верховного суда, уверен юрист.

Как писал "Кавказский узел", дорожный рабочий из Чечни оштрафован на 5 тысяч рублей за совершение намаза прямо во время нанесения разметки на автомобильной дороге общего пользования.

Обсуждение публикаций о штрафе за намаз в Астрахани на странице «Кавказского узла» в Instagram* сосредоточено на причинах привлечения человека к ответственности за совершение намаза в публичном месте и на трактовке этого эпизода с точки зрения законодательства. Суммарно две публикации по этой теме в соцсети набрали к 18.00 мск 292 комментария.

Пользователи соцсети поспорили о правомочности штрафа за намаз

Часть участников не видит в совершении молитвы непосредственного ущерба для окружающих и ставит под сомнение необходимость наказания.

Чем он им помешал ? А если он там крестился бы, он помешал бы людям?

«Кому он помешал?» - спрашивает irinabarbus07.

«И чем он им помешал ? А если он там крестился бы, он помешал бы людям?» - написал daud49.095.

«Как раз людям никак не мешает молящийся человек", - отметил sochi_che.

Вера к Богу должна быть в душе, а не на публику, в придорожной канаве

Другие участники связывают ситуацию не с содержанием молитвы, а с местом и формой ее совершения.

«Просто нарушил закон РФ. <...> Вера к Богу должна быть в душе, а не на публику, в придорожной канаве», - считает _nikolskii_79.

«Если неприятно, пусть не любуются, а проходят молча. Его намаз и пять минут не длится», - возразил ad.am9570.

"Даже по религиозным канонам делать намаз на дороге и препятствовать движению нельзя. Так что он в первую очередь нарушил религиозное предписание. Это для тех кто будет писать что нарушаются права мусульман. А если будут желающие оспорить это мнение и защитить права верующих мусульман, я только за. Но в тех случаях, когда их права действительно нарушаются и к ним пристают когда они делают намаз никому не мешая", - отметил aslan naptugow

«Подайте в суд, это нарушение закона. О свободе вероисповедания. Страна многонациональная и многоконфессиональная, если не знаете. Историю надо изучать», - призвал amg__247.

«Закон приравнивает коллективные публичные богослужения (включая намаз) вне специальных мест (мечетей, молельных комнат) к митингам, шествиям и демонстрациям» - отметил toliakaban.

Ряд участников дискуссии сравнили молитву с другими нарушениями

В обсуждении звучит аргумент о том, что внимание к публичной молитве следует сопоставлять с другими случаями нарушения общественных правил.

«А за то, что прям у подъезда справляют нужду, не штрафуют», - написала a2912malika1979.

«Ещё как штрафуют», - ответил implant_kbr.

«Красть миллиарды это норма, а вредит стране чел, который молится», - считает badgr81745.

Часть участников обсуждает, одинаково ли применяются ограничения к представителям различных конфессий.

«Только намаз считается митингом, а христианские нет?» - спросил amg__247.

«Для судьи чем намаз от стихотворения или песни отличается? Для нас это молитва, для него это буквально набор слов, ничем не отличающийся от стихотворения», - написал m.dagestan.05.

«Астраханцы вы что, вы же мусульмане или я ошибаюсь?» - обратился к другим участникам ali_evlo_2026_.

В комментариях возникает спор о том, должна ли религиозная практика оставаться исключительно частным делом или может осуществляться в общественном пространстве.

«Астраханские цари удивились бы, что на их земле не разрешают совершать молитвы, а ведь молитва очищает и нас, и нашу землю от негатива» - считает tamriko1801.

«7-й век закончился, вы можете расслабиться» - написал toliakaban.

«В СССР не молились, кому-то от этого было плохо?» - спросил он же.

«Молились, по себе не судите» - возразила tamriko1801.

Некоторые участники настаивают, что религиозные обряды следует совершать дома или в специальных местах, другие с этим не соглашаются.

"Это ваша демонстрация в христианской стране. Дома молитесь, не (надо) всем навязывать свою секту", - заявила moldagulovaalina.

Действия силовиков вызвали вопросы комментаторов

Один из участников переводит разговор с конкретного эпизода на отношение представителей различных общественных площадок к религиозным людям.

«Самое мерзкое это реакция всяких каналов вроде Поздняков, Дивнич, Русская община или Многонационал. Соблюдаешь религию - поливают грязью. Употребляешь, пьешь пиво или алкогольные энергетики, пытаясь встроится в русский мир - все равно поливают грязью», - указал rajeet763.

Парней на СВО тоже штрафуют? Или они молятся в специально отведенном месте?

Отдельная группа комментариев касается действий ФСБ и МВД, которые участники связывают с исполнением поставленных задач.

«ФСБ и МВД Астрахани больше заняться нечем», - написал lamro_054.

«Поставлена задача, они выполняют», - прокомментировала eva_isakovna24.

«Парней на СВО тоже штрафуют? Или они молятся в специально отведенном месте?» - спросил anzor_chik.

Некоторые участники прямо выражают поддержку молившемуся и желают ему принятия молитвы.

«Пусть аллах примет твой намаз», - написал volkov44672.

Некоторые участники обсуждения однозначно одобряют произошедшее, не развивая аргументацию.

«Так именно так и надо!» - написал garycyprus.

«Кому он помешал?» - напротив, ранее спросила irinabarbus07.

«Людям», - кратко ответил fol66420.

Таким образом, участников обсуждения волнует не только правомочность совершения намаза, но и свобода вероисповедания и равные условия для представителей различных религий в многонациональной и многоконфессиональной стране. При этом случай с штрафом дорожному рабочему разделил участников обсуждения как на тех, кто считает, что его права нарушены, и на тех, кто, напротив, считает, что намаз на ремонтирующемся участке дороги нарушил законы и права других людей.

Личный намаз не является миссионерством или массовой акцией

Адвокат Тимофей Широков ‎считает, что имеют место факты незаконного преследования именно мусульман за совершение намаза в публичном месте.

‎"Они подтягивают под миссионерскую деятельность, которой, конечно же, нет. Типа, массовые обряды должны проводиться в культовых местах, в противном случае необходимо согласование", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Намаз маленьким джамаатом не может рассматриваться ни в качестве миссионерского, ни в качестве массового мероприятия. Об этом, кстати, и Верховный суд говорил.

По словам адвоката в данном случае нарушение ПДД приписали.

‎"Крестные ходы и т.п., если выходят за пределы церковного участка, согласовываются. Но строго говоря, с ними несколько другая ситуация, они рассматриваются не как миссионерские мероприятия, а как мероприятия, требующие обеспечения общественного порядка, поэтому согласовываются. Режим другой. Намаз маленьким джамаатом не может рассматриваться ни в качестве миссионерского, ни в качестве массового мероприятия. Об этом, кстати, и Верховный суд говорил. Поэтому, конечно, все эти протоколы - незаконны. Беда в том, что люди предпочитают смириться и оплатить штраф, формируя практику", - рассказал Широков.

‎Он считает также, что каждый такой случай необходимо обжаловать до упора, если потребуется - до Верховного суда.

‎"Чтобы была совершенно определенная и общеизвестная ситуация, а полицейским неповадно было. ‎Кадырову писать, муфтияты напрягать, администрацию президента, что угодно, шум необходим. Не обязательно публичный шум, сейчас власть это не любит, но хотя бы шум административный", - резюмировал Широков.

Правоверность мусульманина не определяется буквальным соблюдением времени намаза с точностью до минуты, сказал ранее "Кавказскому узлу" исламовед Леонид Сюкияйнен.

Если намаз приходится на время учебы или работы, его можно перенести в рамках допустимого временного промежутка.

«В исламе существует пять обязательных ежедневных намазов, но шариат предусматривает гибкость в их совершении. Если намаз приходится на время учебы или работы, его можно перенести в рамках допустимого временного промежутка. Например, дневной намаз можно совершить сразу после занятий, если его время еще не истекло. Также ислам разрешает объединение некоторых намазов. Правоверность мусульманина не определяется точным соблюдением времени намаза, важнее намерение и соблюдение в пределах допустимого. Прерывание учебного процесса ради намаза не является обязательным требованием для мусульманина», - сказал он «Кавказскому узлу».

По его словам, ислам требует для намаза чистое место и минимальную приватность, но не обязательно мечеть.