Путин внес три кандидатуры на пост главы Северной Осетии

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На пост главы Северной Осетии претендуют Сергей Меняйло, Олег Варнавин и Чермен Дудати.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2021 года президент России Владимир Путин предложил парламенту Северной Осетии трех кандидатов на пост главы республики - это врио главы региона Сергей Меняйло, депутат Медея Элдзарова и председатель одного из комитетов заксобрания Валерий Баликоев. На прошедшем 19 сентября заседании парламента РСО – Алания Меняйло был избран на должность главы Северной Осетии единогласным решением 57 депутатов на пятилетний срок полномочий.

Президент России Владимир Путин внес три кандидатуры на пост главы Северной Осетии, пишет сегодня "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу республиканского парламента.

Кандидатами стали действующий глава региона Сергей Меняйло, заместитель генерального директора ООО "Селенгауголь" Олег Варнавин и депутат республиканского парламента, директор Северо-Осетинского государственного академического театра имени В. Тхапсаева Чермен Дудати.

Главу Северной Осетии изберут депутаты парламента республики 20 сентября.

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