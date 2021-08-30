Сергей Меняйло, Медея Элдзарова и Валерий Баликоев. Коллаж "Кавказского узла" Фото: http://sfo.gov.ru/polpred/polpred/https://patriot-rus.ru

30 августа 2021, 16:16

Путин представил кандидатов на пост главы Северной Осетии

Президент России предложил парламенту Северной Осетии выбрать главу республики из трех кандидатов, которыми стали врио руководителя региона Сергей Меняйло, депутат Медея Элдзарова и председатель одного из комитетов Заксобрания Валерий Баликоев.

Как писал "Кавказский узел", прямые выборы главы Северной Осетии не предусмотрены. Из предложенных президентом кандидатур будут выбирать депутаты регионального парламента. Опрошенные "Кавказским узлом" политологи и журналисты считают, что врио главы республики Сергей Меняйло является единственным реальным кандидатом на этот пост, причем процесс его назначения был решен до процедуры его избрания, которая является, по их мнению, формальностью.

Президент России Владимир Путин сегодня представил трех кандидатов на пост главы Северной Осетии. Помимо Сергея Меняйло, ими стали два депутата - председатель парламентского комитета по бюджету, налогам, собственности и кредитным организациям Валерий Баликоев и Медея Элдзарова, сообщил на своем сайте парламент Северной Осетии.

Представление зарегистрировано в республиканском парламенте. Началась работа по организации заседания, на котором решится вопрос о главе Северной Осетии. Пройдет это заседание в один день с прямыми выборами в Государственную Думу, 19 сентября, со ссылкой на спикера Заксобрания Северной Осетии Алексей Мачнева передал ТАСС.

Новости о предстоящих 19 сентября выборах в Северной Осетии и других регионах публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы-2021: Юг России".

Примечание:

"Путин представил кандидатов на должность главы Карачаево-Черкесии", "Пикетчики в Волгограде выступили против трехдневного голосования", ""Клуб независимых избирателей" в Астрахани заявил о препятствиях с допуском на выборы".

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