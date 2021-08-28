Путин представил кандидатов на должность главы Карачаево-Черкесии

28 августа 2021, 21:30

На должность главы Карачаево-Черкесии предложены действующий руководитель республики Рашид Темрезов и два депутата регионального парламента Олег Жедяев и Ренат Акбаев.

Как писал "Кавказский узел", "Единая Россия" выдвинула кандидатуру Рашида Темрезова на пост главы Карачаево-Черкесии, ЛДПР представила кандидатуру координатора местного отделения Олега Жедяева, а партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Рената Акбаева. Эксперты не видят внутренних предпосылок для смены главы в Карачаево-Черкесии, а оптимальный срок решения Кремлем вопроса о замене глав регионов перед единым днем голосования истек в апреле. Несмотря на это, Рашид Темрезов, как указали политологи, решил укрепить свои позиции, занявшись проблемами массовой вакцинации от коронавируса.

Владимир Путин представил в качестве кандидатов на пост главы республики Рашида Темрезова, председателя республиканского парламентского комитета по национальной политике, внешним связям, делам некоммерческих организаций и СМИ Рената Акбаева и депутата парламента Карачаево-Черкесии Олега Жедяева, сообщило сегодня на своем сайте Народное Собрание республики.

Темрезов руководит республикой с февраля 2011 года. 27 февраля 2016 года, после того как его полномочия завершились, Путин назначил Темрезова исполняющим обязанности главы. В июле партии парламента Карачаево-Черкесии предложили президенту шесть кандидатов на должность республиканского главы. 18 сентября 2016 года депутаты парламента Карачаево-Черкесии единогласно переизбрали Темрезова главой республики на новый срок.