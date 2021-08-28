Пикетчики в Волгограде выступили против трехдневного голосования

28 августа 2021, 15:00

Активисты провели сегодня в Волгограде пять одиночных пикетов. Трехдневное голосование дает возможность для фальсификаций на выборах, заявили участники акций. Волгоградцы поддержали их требование.

Как сообщал "Кавказский узел", по мнению политологов, интриг и неожиданностей на выборах депутатов в Госдуму от Волгоградской области не предвидится, спокойствие могут нарушить лишь всплески протестного голосования и противоборства сильных кандидатов в отдельных округах. 6 августа избирком отказал в регистрации самовыдвиженцу в депутаты Госдумы Виталию Любому, а еще пяти кандидатам – представителю партии "Яблоко" и четырем самовыдвиженцам – предложил устранить недостатки в документах, представленных в комиссию.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Трехдневное голосование на выборах в Госдуму увеличивает шансы на нарушения в пользу правящей партии, заявил на одиночном пикете 15 августа в Волгограде член местного райкома КПРФ. Некоторые прохожие поддержали требование оппозиционера сократить срок голосования, другие сочли протест предвыборным пиаром.

Участники пикетов потребовали честного проведения выборов

Пять одиночных пикетов прошли сегодня в Волгограде на аллее Героев. Акции начались в 10 часов мск, участники пикетов сменяли друг друга каждые полчаса. Пикетчики стояли с плакатами "Если честные выборы, то требуем трансляцию видеонаблюдения за выборами", "Мы против трехдневного голосования! Трехдневное голосование противоречит указу президента №367 от 17 июня 2021" ("О назначении выборов депутатов Госдумы", – Прим. "Кавказского узла"), "Памятка членам ТИК и УИК: уголовное наказание за фальсификацию итогов голосования. Статья 142.1 УК", "Демократия превращается в диктатуру власти. Требуем прекратить политические репрессии" и другими, передал корреспондент "Кавказского узла".

За акцией с ближайшей лавочки наблюдала группа из около семи человек из числа сотрудников полиции, казаков и людей в штатском. Полицейские проверили паспорта у пикетчиков и сфотографировали их плакаты. Сотрудник полиции объяснил свои действия тем, что проводить одиночные пикеты могут только граждане России, поэтому ему нужно проверить документы. Полицейские также сказали пикетчикам, что проверят их по базам данных. "А вдруг вас кто-то потерял", – пояснил один из них. Сотрудник УВД Волгограда также потребовал у корреспондента "Кавказского узла" предъявить удостоверение во время интервью с одним из пикетчиков.

Всего на выборах депутатов Госдумы от Волгоградской области зарегистрировано 34 кандидата в четырех одномандатных округах: по восемь кандидатов – по кругам №81 и №83, по девять претендентов – по округам №82 и №84. Кандидаты зарегистрированы от 11 партий – "Единая Россия", ЛДПР, "Справедливая Россия – За правду", "Партия роста", КПРФ, "Новые люди", "Партия пенсионеров", российская экологическая партия "Зеленые", "Яблоко", "Гражданская платформа", "Родина". Отказано в регистрации шести самовыдвиженцам и одному кандидату от "Яблока", рассказала ранее корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь облизбиркома Екатерина Кулешова.

У активистов возникли вопросы о порядке их проведения выборов в Госдуму, пояснила пикетчица Татьяна Педан. "17 июня 2021 года вышел указ №367 президента Путина о выборах. В Указе четко обозначено, что голосование состоится 19 сентября. Но вдруг ЦИК принял решение о трехдневном голосовании. Есть ли правовое объяснение, что у нас должно быть важнее к исполнению – Указ президента или распоряжение ЦИК? Сама [председатель ЦИК] Элла Памфилова заявила, что в связи с трехдневным голосованием денег на трансляцию видеонаблюдений не хватает на три дня, поэтому нет основания транслировать его и один день. Видео смогут отслеживать только члены избирательных комиссий. Сразу встаёт вопрос – если не хватает средств, зачем назначать трехдневное голосование" – сказала Татьяна Педан корреспонденту "Кавказского узла".

Активисты выступают за честные выборы и хотят своими акциями в том числе напомнить сотрудникам территориальных и участковых избиркомов об уголовной ответственности за фальсификации в том числе – с итогами голосования, добавила она. "В одном интервью журналистам, Путин сказал: "Репрессиям нет никаких оправданий". Это было сказано в контексте репрессий прошлого века. Но разве репрессии в наши дни в отношении политических оппонентов могут иметь какие- то оправдания ? Мы выступаем против трехдневного голосования, против фальсификации на выборах, против политических репрессий, и за трансляцию видеонаблюдений за выборами", – заявила активистка.

На выборах достаточно соблюдать санитарные правила – носить маски, использовать санитайзеры, соблюдать дистанцию, и тогда для голосования хватит одного дня, считает пикетчица Надежда Вялова. "Все это можно соблюдать, все это было, когда голосовали за поправки в Конституцию. Я пойду обязательно 19 сентября после обеда и проверю не проголосовали ли за меня. За тех, кто не ходит на выборы кто-то успевает проголосовать в первый и второй день голосования, в третий день человек приходит и обнаруживает, что за него кто-то проголосовал. Если за человека кто-то проголосовал, это нужно срочно фотографировать, сразу писать заявление в полицию, фиксировать на видео и не оставлять это просто так", – сказала Вялова корреспонденту "Кавказского узла". Она также отметила, что намерены записаться в качестве наблюдателя на выборах.

Пикетчик Анатолий Николаенко заявил, что требует "честных выборов, которые можно обеспечить только явкой большинства людей". "Нужно не дать произойти фальсификациям, нарушениям на избирательных участках при голосовании, участвовать в качестве наблюдателей на выборах. Сам я пойду голосовать 19-го числа после обеда, чтобы убедиться, что в моей строке никаких записей нет", – сказал Николаенко корреспонденту "Кавказского узла".

Он добавил, что "физически не сможет быть наблюдателем", хотя желание им быть имеет.

Еще один пикетчик Андрей Пуршев сказал, что проводит акцию "за справедливые выборы, за видеонаблюдение на участках". "Я также против трехдневного голосования, потому что его невозможно проконтролировать. Должно быть голосование в один день. Даже при попытке перекрыть все три дня наблюдателями неизвестно, что происходит ночью. Для безопасности людей на выборах достаточно масок. В магазинах большое скопление народа, и никто не запускает по одному человеку", – сказал Пуршев корреспонденту "Кавказского узла".

Вышедший на пикет Сергей Инталев пояснил, что проводит его с требованием прекратить политические репрессии и отменить трехдневное голосование. "Человека, который просит мирным способом каких-то изменений, нужно слушать. В нашем случае это происходит карательными методами. Даже конкретно в мое случае. Вот сейчас под деревом стоят пять сотрудников полиции. Когда лично мне нужна была помощь и я позвонил и сообщил о преступлении, они не приехали. Сейчас их стоит пять человек , ровно два часа они стоят и за нами наблюдают", – сказал активист корреспонденту "Кавказского узла".

Жители Волгограда разделились в оценке прозрачности выборов

Прохожие читали плакаты пикетчиков, фотографировали их, проезжавшие мимо в машинах также делали фото. Проезжавший мимо на велосипеде молодой человек Илья бросил реплику: "Не в этой жизни". Он пояснил, что является блогером. "Не верю, что можно честно голосовать в нашей стране. Все уже решено наверху, поэтому голосовать не пойду. И вообще не ходил никогда, потому что ничего не меняется с выборами. Без разницы день голосовать или три – результат будет какой нужен. Все технологии уже отработаны", – сказал Илья корреспонденту "Кавказского узла".

Бухгалтер Татьяна пояснила, что еще не определилась идти ли голосовать. "Единороссы, конечно, бывает, помогают людям. Вот сейчас помогают решать какие-то хозяйственные вопросы или детей в школу помогают собирать. Но понятно же, что это перед выборами. С другой стороны, денег у них побольше, чем у других партий. Пока думаю, идти голосовать или нет. А трехдневное голосование глупость, конечно. И одного дня много, тем более мало кто идет вообще на участки. Все равно результаты нарисуют какие надо", – сказала Татьяна корреспонденту "Кавказского узла".

Пенсионер Виктор Степанович заявил, что будет голосовать за коммунистов. "Даже не сомневаюсь, что на выборах используют технологии, чтобы победить. Я несколько лет голосовал за "Единую Россию", но сейчас вижу, что курс надо менять. У коммунистов сейчас главное в программе, что богатства России должны служить народу, а не кучке олигархов, и я за национализацию", – сказал Виктор Степанович корреспонденту "Кавказского узла".

Пенсионерка Алла Сергеевна подчеркнула, что намерена проголосовать за "Единую Россию". "Когда такое было, чтобы деньги раздавали то семьям с детьми, то пенсионерам. Сейчас все получают поддержку, что еще надо", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, она не задумывалась над вопросом трехдневного голосования. "А какая разница, сколько дней?" – задалась она вопросом.

Студентка Ирина поделилась, что впервые пойдет голосовать на выборах . "Хотя бы посмотрю что это за процесс. Выберу кого-нибудь, но однозначно не "Единую Россию". Хочется уже как-то в честной стране жить. Что на выборах в России махинации – только ленивый не знает", – сказала Ирина корреспонденту "Кавказского узла".