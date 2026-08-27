Экспертиза признала блогера Ремесло вменяемым

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По результатам экспертизы, проведенной в Институте Сербского, обвиняемый в распространении фейков об армии уроженец Нальчика, блогер Илья Ремесло признан вменяемым.

Как писал "Кавказский узел", уроженец Нальчика, юрист и блогер Илья Ремесло в марте был помещен в петербургскую психбольницу после того, как глава спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов усомнился, что опубликованная пропутинским блогером критика президента высказана добровольно. 17 июля Ремесло был задержан по обвинению в распространении фейков об армии по мотиву политической ненависти, в тот же день суд в Москве арестовал его на два месяца. 28 июля его из СИЗО перевели в психиатрическую клинику, а 24 августа вернули в СИЗО. Ремесло не удалось добиться признания ареста по делу о распространении фейков об армии незаконным.

Блогер Илья Ремесло, обвиняемый в распространении фейков об армии, признан вменяемым по итогам психиатрической экспертизы в Центре психиатрии и наркологии имени Сербского, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин в своем Telegram-канале.

Предварительное следствие по уголовному делу завершено. Блогеру предъявили обвинение в окончательной редакции, защита ознакомилась с заключениями двух экспертиз, ранее заявил ТАСС Бадамшин.