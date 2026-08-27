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05:01, 27 августа 2026

Сельчане в Дагестане попросили построить спортивный зал

Кадр видеообращения жителей села Первомайское. Фото: Голос Дагестана / Telegram-канал

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители села Первомайское Хасавюртовского района обратились к президенту Федерации спортивной борьбы Дагестана Омару Муртузалиеву с просьбой о строительстве нового спортивного зала.

Жители села Первомайское записали видеообращение, в котором попросили помочь со строительство спортивного зала для развития местной молодежи и проведения тренировок.

Видеообращение сельчан опубликовал Telegram-канал "Голос Дагестана", насчитывающий более 343 тысяч подписчиков. К 04.50 мск публикация набрала свыше 31 тысяч просмотров.

"Сегодня у нас 24 августа, мы находимся в селе Первомайское Хасавюртовского района. Я являюсь главой села Первомайское Шамиль Джамалудинов. Со мной находятся жители села. Хотим сделать обращение к нашему меценату Омару Магомедовичу Муртузалиеву. В первую очередь хотим его поблагодарить за ту поддержку, которую он оказывает Дагестану. Он очень много спортзалов построил в республике, поддерживает наших борцов вольного стиля", - говорит глава села от имени жителей.

По словам главы, село существует с 50-ых годов, также село перенесло "радуевские события", в результате чего оно было полностью уничтожено. У молодого поколения в селе нет элементарного спортзала, где они могли бы проводить досуг. Руководство Хасавюртовского района поддерживает сельчан в этом вопросе.

"У нас село самое отдаленное, мы живем на границе с Чечней. Ребята вынужены ходить в соседние села, чтобы тренироваться. Несмотря на отсутствие спорзала, из нашего села более пятидесяти человек были чемпионами Дагестана по различным видам спорта", - говорит Джамалудинов.

Глава  Первомайского  подчеркнул, что в селе есть много людей, которые могут взять строительные работы на себя, но без финансовой поддержки это реализовать очень трудно.

"Жители села и я даем вам слово, что как только спортивный зал будет построен, за два года мы точно воспитаем одного чемпиона Дагестана. Сегодня в день села мы провели соревнования вне зала. Вот сколько вокруг меня детей, которые хотят тренироваться в зале. Очень просим вас поддержать нас в этом вопросе", - сказал в заключение Джамалудинов.

"Кавказский узел" также писал, что Минобрнауки Дагестана в ответе родителям учеников, которые пожаловались на непригодные условия в местной школе в Хасавюрте, заявило о возведении здания школы на 1150 мест и обсуждении возможности строительства еще двух.

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Автор: Кавказский узел

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