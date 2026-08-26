Юристы указали на риск ареста Патяевой после пикета в Грозном

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Протокол о повторном нарушении правил проведения публичных акций может повлечь для Елены Патяевой более строгое наказание, включая административный арест, указали юристы. В Чечне фактически нет практики одиночных пикетов, а местная участница такой акции и ее семья столкнулись бы с более тяжелыми последствиями, отметила Светлана Ганнушкина*.

Как информировал "Кавказский узел", 24 августа Елена Патяева покинула Чечню после освобождения из отдела полиции в Грозном. Силовики составили на нее протокол о повторном нарушении правил проведения публичных акций после одиночного пикета с требованием расследовать убийство Седы Сулеймановой. 25 августа Патяева рассказала подробности задержания. По ее словам, чеченские силовики вели себя корректно, а один из полицейских после разговора об исчезновении Седы Сулеймановой заметил, что подобных историй много.

Уроженка Чечни Седа Сулейманова в августе 2023 года была задержана в Санкт-Петербурге и против воли увезена к родственникам в Чечню. После этого от нее не поступало никаких сообщений. Ее друзья и правозащитники опасаются, что она стала жертвой так называемого "убийства чести", говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение Седы Сулеймановой".

По закону одиночный пикет не требует согласования, отметила юрист Марина Агальцова.

"Однако у нас есть, например, в Москве указ мэра, который одиночные пикеты относит к массовым мероприятиям. Этот указ мэра издан в период коронавируса и остался без изменений. Поэтому в Москве, например, даже одиночные пикеты запрещены. Этот вопрос в целом регулируется не федеральным законодательством, а законодательством субъекта", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Агальцова отметила, что специалисты проводили мониторинг подобных указов, и власти регионов не отказались от запретов на проведение одиночных пикетов, сославшись на угрозу новой коронавирусной инфекции. "А то, что Патяева привлекалась к ответственности за пикет в Санкт-Петербурге, все это, конечно, образует совокупность", – сказала Агальцова.

20 марта 2025 года Патяева уже выходила на одиночный пикет в Грозном с требованием расследовать исчезновение Седы Сулеймановой. Тогда ее задержали, но вскоре отпустили без составления протокола. 27 ноября 2025 года Красносельский райсуд Санкт-Петербурга назначил Патяевой 10 суток административного ареста, признав повторным нарушением правил проведения публичного мероприятия ее одиночный пикет у отдела полиции, куда Сулейманову доставили перед возвращением в Чечню.

Факт повторного нарушения влияет на наказание в сторону ужесточения, отметил юрист Абусупьян Гайтаев. "Могут административный арест применить", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Гайтаев также указал, что по закону пикет требует не согласования, а уведомления. "Но в Чечне вообще практики одиночных пикетов нет. Вроде никто никуда не выходит. А в некоторых других регионах, чтобы обвинить человека в нарушении правил проведения пикета обычно они ставили к одиночнику своего человека, чтобы это был уже не одиночный пикет, а несогласованная массовая акция", – пояснил юрист.

Один из читателей "Кавказского узла", комментируя публикацию о задержании Патяевой, отметил, что если бы на ее месте была бы жительница Чечни, то к ней были бы применены строгие меры. "Обычно между административным арестом и денежным штрафом чеченские силовики отдают предпочтение второму. Что им с того, что Патяева пробудет в заключении месяц? Она не чеченка, над ней не поиздеваешься, родственников не закошмаришь", – написал он.

Если на месте Патяевой была бы жительница Чечни, то она пострадала бы сильнее, а вместе с ней и её семья подвергалась бы как минимум порицанию, отметила председатель Комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина*. Правозащитница указала, что кейс Седы Сулеймановой стал неудобным для властей и они не хотят привлекать лишнего внимания, в том числе в связи с предстоящими выборами.

"Не хотят лишнего шума. Но надо помнить, что дело по исчезновению Седы было возбуждено, благодаря вмешательству [бывшего омбудсмена] Татьяны Москальковой", – сказала Ганнушкина* корреспонденту "Кавказского узла".

Мы обновили приложения на Android и iOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.