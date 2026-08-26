Дагестанские водители пожаловались на ухудшение ситуации с бензином

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Союз предпринимателей Дагестана заявил об ухудшении ситуации с обеспечением республики топливом и предупредил о исчерпании запасов на части АЗС. Местные водители, комментируя в соцсети заявление союза, пожаловались на нехватку бензина и очереди на заправках.

Как информировал "Кавказский узел", 17 августа водители рассказали о сложной ситуации с топливом в Дагестане. Корреспондент "Кавказского узла" тогда обнаружил работающими лишь две из десяти проверенных АЗС на проспекте Акушинского в Махачкале, а автомобилисты рассказали об увеличении расходов на бензин.

Предприниматели Дагестана предупредили об исчерпании запасов топлива

Союз предпринимателей Дагестана 24 августа заявил в своем телеграм-канале, что топливный кризис в республике развивается по неблагоприятному сценарию: на АЗС резервуары либо практически пусты, либо имеющиеся запасы близки к исчерпанию и рассчитаны лишь на короткий срок.

Приобрести горючее стало крайне сложно, а доступные объемы поступают преимущественно через посредников, в отдельных случаях только за наличные и по ценам значительно выше прежних. Это ставит владельцев независимых заправок в тяжелое финансовое положение, указал союз.

"Владельцы независимых АЗС оказались в сложном положении: перед ними стоит выбор. Если учитывать спекулятивную закупочную стоимость в розничной цене, это вызовет волну недовольства среди жителей. Если же сохранять прежние цены, предприниматель вынужден работать себе в убыток", – сказано в сообщении Союза предпринимателей Дагестана.

Последствия дальнейшего ухудшения ситуации в объединении оценили как угрозу не только владельцам заправок. "Если ситуация не изменится, в Дагестане действительно может наступить момент, когда заправлять автомобили будет попросту нечем – это станет ударом не только по бизнесу, но и по экономике и социальной стабильности в целом", – сказано в сообщении.

Водители рассказали о нехватке бензина и поисках работающих АЗС

Заявление Союза предпринимателей Дагестана 25 августа опубликовал Instagram*-паблик hello_makhachkala, на который подписаны около 195 тысяч пользователей. На 09.20 мск 25 августа этот пост набрал 177 отметок "Нравится" и 55 комментариев. Пользователи указали на нехватку топлива.

"В Каспийске где можно заправиться?" – спросил okna.pro.art.

"Где есть бензин?" – задался вопросом qqwhhw_.

Другие пользователи заявили об ухудшении ситуации с горючим и потребовали решения проблемы.

"Все только хуже и хуже", – заявил saygid6694.

"То, что есть проблема, все в курсе, почему решение не озвучивают?" – задалась вопросом leyla__daudova.

"Почему не открывают заправки? Зачем издеваются над народом. Хватит уже проверять эти заправки", – написал strap_tivaya.

Часть комментаторов спорила о причинах дефицита бензина и о том, кто несет ответственность за сложившуюся ситуацию.

"А при чем тут правительство Дагестана? Вот любители повозмущаться под тревожную музыку. Сколько в регионе федеральных заправок? Ноль! Как деньги делать, так первые, а как прижало, сразу все вокруг виноваты", – заявил пользователь finik_gdr.

"А может, есть бензин в заправках, может, сдерживают, чтоб цены поднять", – написал пользователь maluiop.

"А вот были бы у вас сетевые заправки и проблем было бы меньше", – считает abdulaziz_maga05.

На 09.20 мск 26 августа на сайте правительства Дагестана нет комментариев относительно заявления Союза предпринимателей Дагестана об ухудшении ситуации с топливом.