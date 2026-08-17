Водители рассказали о сложной ситуации с топливом в Дагестане

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У дагестанских автомобилистов на фоне топливного кризиса ежемесячные расходы на бензин увеличились на несколько тысяч рублей, из-за чего они были вынуждены сократить поездки, рассказали водители. Создание конкурентной среды решило бы проблему на рынке ГСМ Дагестана, но пока цены сдерживаются за счет давления силовиков и властей, указали аналитики.

Как информировал "Кавказский узел", 11 августа жители Дагестана заявили, что проведенная 9 августа встреча главы МВД республики с владельцами АЗС не привела к снижению цен на бензин.

В Махачкале из 10 заправок работали только две

Корреспондент "Кавказского узла" 17 августа обследовал 10 АЗС, расположенных по проспекту Акушинского в Махачкале. Из них работали только две. Проспект Акушинского – самая протяженная улица города, ведущая в сторону Северного автовокзала и соединяющая центр с выездом на федеральную трассу "Кавказ".

На одной из двух работавших АЗС бензина АИ-95 в наличии не было. На этой заправке АИ-92 отпускается по цене 100 рублей за литр. На второй работающей заправке литр АИ-95 отпускается по 105 рублей, АИ-92 – по 100 рублей за литр, передал корреспондент "Кавказского узла".

Расходы выросли на несколько тысяч рублей

С июня расходы на бензин выросли на несколько тысяч рублей в месяц, рассказал автолюбитель из Махачкалы Рамазан.

"Сократить поездки я не могу, так как занимаюсь перевозкой туристов. Конкуренция большая, пришлось сократить цены на услуги до минимума. Люди возмущены, что в других регионах стоимость топлива намного ниже, чем в Дагестане, и власти ничего не могут с этим поделать", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Свою мнение о высоких ценах на топливо в Дагестане высказал водитель из Махачкалы Рашид. "Расходы на бензин очень большие, я выезжаю только по необходимости. Я считаю, что в высокой стоимости топлива виноваты те, кто не допускает в Дагестан сетевые АЗС. Тогда в условиях конкуренции цены бы снизились", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Незначительное снижение цен на горючее в Махачкале не решило проблему расходов, отметил местный водитель Абдурагим. "В последнее время цены на бензин снизились на 5-10 рублей, но это проблему не решает, все равно расходы большие. У меня они увеличились на 3-4 тысячи рублей в месяц. Я перешел на газ, тут траты чуть ниже", – рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Цены на топливо на АЗС немного снизились и в Каспийске, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" местный водитель Мурад. По его словам, на одной из заправок АИ-95 отпускается по 100 рублей за литр, АИ-92 – по 95 рублей.

В конце июля бензин АИ-95 закупался у посредников в среднем по 100-110 рублей за литр, а в начале августа его цена снизилась до 90-95 рублей, рассказал сотрудник одной из АЗС Махачкалы. "Сейчас идут тотальные проверки АЗС, накручивать большую маржу никто не может", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла", не назвав точную разницу между оптовой и розничной стоимостью бензина.

Экономист связал высокие цены на топливо в Дагестане с отсутствием конкуренции

Рынок горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Дагестане поделен между независимыми продавцами топлива, отметил экономист Халил Халилов. "Региональные независимые игроки плотно застроили территорию республики своими заправками, они уверены в том, что федеральные сети не смогут их вытеснить с рынка и не создадут обычную во всех регионах конкурентную ценовую среду", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Высокая наценка на топливо может быть связана с тем, что предприниматели исходят только из своих корпоративных интересов, считает Халилов.

Снижение цен на бензин достигнуто за счет давления силовых структур и правительства

"Рынок ГСМ традиционно был высокомаржинальным, и перейти к меньшей рентабельности в Дагестане никто не готов, в том числе и на психологическом уровне. Нормальная наценка должна составлять 15-20 процентов. В Дагестане нет конкуренции, а есть диктат частных заправок. В соседних регионах есть какая-то конкуренция, есть франшизы федеральных сетей, и это там спасает ситуацию. Решением проблемы в республике может быть создание конкурентной среды с участием вертикально интегрированных топливно-энергетических компаний. Что касается наблюдаемого снижения цен на бензин, оно достигнуто не за счет рыночного механизма, а за счет давления силовых структур и правительства. Это еще больше характеризует отсутствие рыночного регулирования спроса и предложения", – считает Халилов.

Инвентаризация АЗС в качестве пилотного проекта совместно со специалистами и представителями мэрии проходила только в Махачкале и еще не завершилась, рассказал руководитель Союза предпринимателей Дагестана Магомед Абакаров. Он отметил, что в первую очередь обследовались АЗС с наименьшим числом нарушений.

Спекулянты с большими деньгами продают топливо кому хотят и когда хотят

Из 104 официально зарегистрированных в Махачкале АЗС были закрыты 83, сообщил Абакаров корреспонденту "Кавказского узла".

Специалисты зафиксировали начало второй волны топливного кризиса, которая может стать для Дагестана особенно болезненной, поскольку в республике нет собственных нефтеперерабатывающих мощностей и она полностью зависит от внешних поставок, указал руководитель Союза предпринимателей Дагестана.

"Там, где предприниматели ранее закупали топливо, оно практически отсутствует, а если и есть, то продается только за наличные. Напрямую с нефтеперерабатывающих заводов приобрести бензин они не могут. В данной сфере есть своеобразная "высшая лига" – бизнес с большими средствами. Они закупают топливо в больших объемах, отгружают его на свои базы и оттуда продают, причем кому хотят и когда хотят. Они могут себе позволить подождать 30 дней и больше, держать определенный запас", – рассказал Абакаров.

Утверждения о том, что владельцы АЗС в Дагестане устанавливают маржу в 40-50 рублей, не соответствуют действительности, заявил Абакаров. По его словам, бензин АИ-95 с доставкой в Махачкалу к середине августа обходился в 90-100 рублей за литр.

"Маржа может составлять максимум 30-40 рублей, ситуации бывают разные. Предприниматель может сам установить ее в размере, который посчитает нужным. Никто при этом не упоминает, что он должен задекларировать топливо по закону, уплатить налоги, нести другие расходы", – пояснил руководитель Союза предпринимателей Дагестана.

Дагестан является самым южным регионом страны, поэтому доставлять топливо в республику дороже, отметил ранее руководитель управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) по Дагестану Каир Бабаев.

"В республике до сих пор не появились крупные сетевые АЗС, где есть четкая система ценообразования. Сегодня на рынке топлива в Дагестане работают частники, а мы, как антимонопольный орган, не можем на них влиять, потому что нет крупного игрока, который занимал бы не менее 8 процентов рынка", – привел его слова телеграм-канал ведомства.