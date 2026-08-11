Аналитики объяснили мотивы встречи главы МВД Дагестана с владельцами заправок

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Владельцы заправок после встречи с главой МВД Дагестана могли заключить негласное "джентльменское соглашение", чтобы избежать внимания со стороны антимонопольщиков, а МВД продемонстрировало жителям своё желание решать проблемы, хотя за цены на топливном рынке отвечает УФАС, отметили аналитики.

Как информировал "Кавказский узел", ранее отчет МВД Дагестана о профилактических беседах с владельцами АЗС вызвал скепсис жителей республики. Они отметили в соцсети, что встреча главы ведомства с владельцами заправок пока не принесла результата, так как цены на бензин остались прежними.

9 августа глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов провел беседу с владельцами автозаправок, в ходе которой назвал цены на бензин необоснованными.

Стоимость топлива в Махачкале осталась на том же уровне

В Махачкале цены на бензин за последние дни почти не изменились, но на некоторых АЗС несколько понизились, рассказал местный житель Кади.

"Дней пять назад заправлялся: АИ-95 стоил 130 рублей, АИ-92 – 125 рублей. Сегодня на той же АЗС АИ-95 стоил 125 рублей, АИ-92 – 120 рублей", – уточнил он корреспонденту "Кавказского узла".

Разницу в ценах на разных АЗС заметил другой махачкалинец Адиль. "10 августа заправил 95-й бензин по 120 рублей. Потом на выезде из города увидел заправку, где он стоит 115 рублей. Правда, не знаю, какого качества топливо", – рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Цены за последнюю неделю на топливо не поднимались, отметил еще один местный житель Закир. "На некоторых АЗС они снизились примерно на пять рублей. Видел АИ-95 по 110 рублей, такой минимальной цены давно не наблюдал", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Аналитики прокомментировали участие МВД в борьбе с ценами на бензин

Прямое участие полиции в ценообразовании законом не предусмотрено, отметил юрист Али Алиев, комментируя встречу главы МВД Дагестана с владельцами АЗС. Воздействовать на цены, проверять их обоснованность, выдавать предупреждения и возбуждать дела по фактам сговора может Федеральная антимонопольная служба.

"Скорее всего, это был поиск компромисса. Владельцы АЗС после встречи с министром могли согласиться пойти на некоторые уступки, заключить "джентльменское соглашение", чтобы избежать дальнейшего внимания со стороны силовиков и антимонопольных органов. МВД Дагестана, в свою очередь, делает попытки решить проблему в условиях, когда законные методы могут работать недостаточно быстро", – сказал юрист корреспонденту "Кавказского узла".

Поручение министра внутренних дел Дагестана сотрудникам полиции изучить топливный рынок и его логистику нельзя назвать каким-либо заданием, спущенным по вертикали власти, считает дагестанский журналист.

"Это была инициатива МВД Дагестана, чтобы продемонстрировать свое участие в жизни общества и в то же время показать свое влияние, потому что после этой встречи с заправщиками цены пошли вниз. Было показано желание решить эту проблему, хотя на самом деле этот вопрос не находится в прямой сфере регулирования МВД", – сказал он на условиях анонимности корреспонденту "Кавказского узла".

Он счел сомнительной версию, что врио главы Дагестана Федор Щукин привлек МВД к решению проблемы с топливным кризисом, так как глава ведомства Абдурашид Магомедов достаточно самостоятельно обозначает свои функции и следит за информационной повесткой.

"Эта инициатива – вмешательство в вопросы с заправками – говорит о том, что подобные темы очень хорошо отрабатываются его PR-командой, и показывает, что он является очень важным элементом существующей политической конструкции и может влиять на нее", – считает журналист.

Ведомством, которое обязано следить за ценами на рынке, является управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Республике Дагестан, напомнил он.

"В силу того, что все заправки Дагестана оформлены на разные юридические лица или принадлежат индивидуальным предпринимателям, УФАС никак не может повлиять на ситуацию. Ведомство может вмешиваться только тогда, когда какой-либо участник рынка занимает на нем 30–40 процентов. УФАС Дагестана еще со времен Владимира Васильева (глава Дагестана с сентября 2018 по октябрь 2020 года – Прим. "Кавказского узла") возглавляет Каир Бабаев. Он известен как достаточно профессиональный юрист", – отметил журналист.

Дагестанские элиты сохранили свои позиции после смены главы республики

Пока трудно сделать однозначный вывод о том, какие изменения произошли в расстановке местных элит после смены главы Дагестана, указал аналитик. Сенатор Сулейман Керимов и депутат Госдумы Хизри Абакаров однозначно влияют на политическую ситуацию, но нельзя сказать, что влияют стопроцентно, отметил он.

"В то же время видно, что из дагестанской политики уходят представители старых известных кланов. Пока непонятно, кто приходит им на смену, но можно говорить о формировании группы силовиков, которые занимают различные должности во власти и, наверное, более-менее громко заявят о себе уже после выборов", – пояснил журналист.

В качестве примера он обратил внимание на то, что в предвыборном списке кандидатов в Госдуму нет действующего депутата Сайгидпаши Умаханова, который известен тем, что с 1997 по 2015 год был главой администрации Хасавюрта, а также лидером "Северного альянса" – влиятельного политического объединения в Дагестане, сформированного в 2003 году.

"Более того, из списков вычеркнули его сына Якуба, который проходил по спискам коммунистов. Его брат Мухтарпаша Умаханов, который является кандидатом от "Единой России" в Народное собрание Дагестана, поставлен на невыгодную позицию в списке, поэтому даже в случае победы партии он с большим трудом может пройти в региональный парламент", – пояснил журналист.

Что касается Сулеймана Керимова, то он, по мнению журналиста, вмешивается только в те вопросы, которые непосредственно касаются его проектов.

"И если что-то мешает его проектам, он решает все вопросы через федеральные органы власти и какие-то местные возможности. Но в целом, хотя у него есть желание влиять на кадровую политику республики, это не совсем получается", – заключил аналитик.