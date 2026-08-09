Полиция привлечена к вопросу ценообразования на АЗС в Дагестане

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Глава МВД Дагестана встретился с владельцами заправок и назвал существующие цены на бензин необоснованными. Снижению цен и нормализации ситуации на топливном рынке поможет увеличение конкуренции со стороны федеральных компаний, указали пользователи Telegram.

Как писал "Кавказский узел", 2 августа ассоциация "Дагтопливо" заявила о снижении биржевых цен на нефтепродукты и стабилизации поставок топлива в Дагестан. По данным ассоциации, многие владельцы независимых автозаправочных станций (АЗС) закупили значительные объемы топлива по высоким ценам и смогут снизить его стоимость после продажи запасов. На дагестанских заправках стоимость бензина достигает 125 рублей за литр, указали в соцсети жители республики, комментируя отчет "Дагтоплива" о снижении цен на горючее.

МВД Дагестана занялось вопросом цен на АЗС

О встрече главы МВД Дагестана и владельцев АЗС сообщил Telegram-канал «Криминальная хроника», который ведет глава пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева.

"В течение нескольких последних дней руководство республиканского МВД проводило беседы на эту тему, но только индивидуально. В этих обсуждениях владельцы автозаправок приводили доводы, объясняющие вынужденность повышения цен на топливо. И хотя на тот момент компромисс ещё найден не был, даже эти беседы уже дали результат. Но требовалось время для полного и глубокого изучения всех доводов и их фактической обоснованности. Министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов поручил сотрудникам полиции полностью изучить рынок, логистику и предоставить для обсуждения аналитику топливного рынка со всеми её нюансами и подробностями. Сегодня же владельцев АЗС пригласили в МВД Дагестана для более детального и конструктивного диалога. Компромисс был найден. И это именно компромисс. Ведь учтены интересы и поставщиков, и потребителей", - написала она 8 августа.

К сообщению приложено видео, на котором министр беседует с владельцами АЗС.

"Население недовольно, потому что определенная группа людей не считается с реалиями и необоснованно повышает цены на товары и услуги. Я понимаю вашу ситуацию с возможным увеличением оптовых цен, возможным увеличением цен поставщиков. Мы все это проанализировали, прежде чем с вами встретиться. Да, ситуация на топливном рынке непростая, да, увеличились цены. Но в то же время мы видим, что некоторая группа людей еще больше накручивает цены", - заявил Магомедов.

Пользователи поспорили о влиянии МВД на ситуацию

Это сообщение набрало к 19:00 мск 74 комментария.

Часть пользователей призвали решать вопрос увеличением конкуренции.

"Совещание, конечно, хорошо, но какую картину мы видим? На совещании 9 представителей АЗС, что говорит о монополии рынка. Чтобы сделать конкуренцию рыночной (когда рынок управляет ценой), необходимо, чтобы в республику зашли 2–3 вертикально интегрированные сетевые топливные компании. У которых собственная добыча, переработка и сеть АЗС. Тогда это будет конкуренция. В подобной ситуации, на мой субъективный взгляд, треть заправок закроется в первые полгода", - указал ААА.

"Надо вернуть Лукойл и других на дагестанский рынок. Наши местные нюх потеряли вконец. Ещё как начнут цены снижать ввиду конкуренции", - считает Марьям.

"Всех заправщиков должны жестко контролировать. Дагтопливу это не надо, УФАС не шевелится, правительство сюсюкается. За весь этот банкет платят обычные трудяги. Так еще отметка на ГБО, которую так яростно проверяют сотрудники ГАИ", - пишет jason.

"А за отсутствие отметки о ГБО можно пока не штрафовать? И так бензин дорогой", - предложил A.

Другие высказали мнения по поводу того, почему МВД занимается вопросом цен на бензин.

"Какое отношение имеет МВД к рынку ГСМ? Почему этим не занимаются непосредственно структуры, которые наделены этой властью?" - поинтересовался Матадор.

"В МВД работают люди с нашей республики, поэтому понятное дело, что им это все не безразлично!" - считает ami.

"Похвально, МВД, похвально. Думаю, в отличие от УФАС, МВД найдет силы повлиять на ситуацию. Было бы желание, конечно", - высказал мнение Ibragim Idrisov.

"В итоге какой компромисс? На рубль снизили?" - поинтересовался ..

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"Кавказский узел" также писал, что на фоне атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы, в том числе расположенные на юге России, возник топливный кризис. Дефицит бензина вызвал резкий рост спроса на установку газобаллонного оборудования (ГБО). Очереди клиентов в автосервисах растянулись на несколько месяцев, а стоимость оборудования выросла почти вдвое.

Длительное ожидание вынуждает автомобилистов обращаться к "серым" установщикам, которые не гарантируют безопасность оборудования, отметили ранее аналитики.

При этом массовая установка ГБО не поможет преодолеть топливный кризис из-за отсутствия необходимой инфраструктуры, считают они.

Создать такую инфраструктуру в короткие сроки невозможно, указал заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. По его словам, нынешний кризис стал поводом вспомнить о программах, которые уже существуют, но развиваются медленнее, чем планировалось.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков предположил, что массовый переход водителей на газ не станет долгосрочной тенденцией. После решения проблемы с бензином и исчезновения очередей на АЗС ажиотаж вокруг установки ГБО пойдет на спад, считает он.