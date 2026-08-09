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11:54, 9 августа 2026

Пользователи соцсети поспорили о причинах падения лифта в махачкалинской многоэтажке

Пассажиры лифта в махачкалинской многоэтажке. Кадр из видео на странице https://www.instagram.com/p/DbzK8ZzsrB0 (деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России)

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Лифт упал из-за неправильной установки или ненадлежащего обслуживания, заявила часть пользователей, комментируя в соцсети инцидент в махачкалинской многоэтажке. Другая часть комментаторов возложила ответственность на самих пассажиров, которые, по их мнению, перегрузили лифт.

Как информировал "Кавказский узел", вечером 8 августа в доме № 27 на улице Эльзы Ибрагимовой в Махачкале упал лифт с людьми. Четверо мужчин были госпитализированы с переломами ног.

Для Махачкалы остается актуальной проблема самовольного строительства многоэтажных домов. Так, в марте 2025 года произошел взрыв в 14-этажном доме, застройщик которого имел разрешение на возведение лишь девяти этажей. Здание было включено в реестр незаконно возведенных многоквартирных домов, у него отсутствовали техническая документация и договор на поставку газа. Глава Дагестана тогда признал, что города республики долгие годы незаконно застраивались многоквартирными домами, многие из которых уже заселены. В марте 2026 года суд постановил снести еще одну самовольно построенную восьмиэтажку на улице Азизова.

На опубликованной в Instagram* аккаунтом golos.dagestana видеозаписи видно, как в лифт заходят девять мужчин. Один из них предупреждает остальных о возможном перегрузе, однако пассажиры закрывают двери, после чего кабина начинает движение и падает. Публикация вызвала активное обсуждение в соцсети.

На 11.50 мск 9 августа этот пост в Instagram*-паблике golos.dagestana, на который подписано около 1,1 миллиона пользователей, набрал 1073 отметки "Нравится" и 368 комментариев.

Часть пользователей усомнилась, что причиной падения стал перегруз, поскольку исправный лифт в таком случае не должен начинать движение.

"Любой лифт имеет аварийный запас грузоподъемности. Вес семи-девяти мужчин ориентировочно составлял 550–700 килограммов. Лифт обязан выдерживать такие нагрузки. Вопросы к установщикам и обслуживающей компании", – написала kosmo.beauty_face.

"Потому что халатно устанавливают лифты и не обслуживают. В новых домах каждые два дня портится лифт, и это ненормально", – заявила marina_24rus.

"Он же должен подать сигнал и не ехать. Значит, вина установщика", – предположила _the_luna_004.

Проверить состояние лифтов в махачкалинских домах призвала zuhrik_danik. Она рассказала, что некоторые лифтеры сами опасаются пользоваться оборудованием, установленным по программе капитального ремонта.

"На них сами лифтеры не ездят, боятся. Так и говорят: "Не доверяю". На Шамиля, 8, ужасный лифт, закреплен обычной пеной. Пусть проверят дома", – написала она.

Другие пользователи возложили ответственность за происшествие на самих пассажиров, указав, что они зашли в лифт большой группой, несмотря на предупреждение о перегрузе.

"Зачем такой толпой заходить в лифт? Я, когда два-три человека едут, боюсь заходить, а тут девять", – отметил пользователь aaavvvvvrrrrr.

"И о чем они думали, когда толпой туда зашли?" – задалась вопросом akhmedkhanova03.

"Один из парней говорил, что будет перегруз. Если бы послушали первого, то ничего бы не произошло", – указал magomedovich__97.

Некоторые комментаторы сосредоточились на том, что при падении лифта никто не погиб, и пожелали пострадавшим выздоровления.

"Слава Аллаху, все живы", – написала umiku.decor.

"Бедные. Надеюсь, серьезных травм не получили", – выразила надежду divaaida0407.

"Пусть Аллах их всех исцелит наилучшим образом", – пожелала panther.270785.

"Кавказский узел" также писал, что в июне 2023 года жильцы махачкалинского жилого комплекса "Римский квартал" пожаловались, что лифты в их доме не работают по четыре дня. В такие периоды жителям, в том числе пожилым и родителям с грудными детьми, приходилось подниматься по неосвещенным лестницам до 12-го этажа.

В июле 2023 года во Владикавказе девочка погибла, упав в шахту лифта, который застрял между шестым и седьмым этажами. Уголовное дело было возбуждено в отношении председателя лифтового хозяйства по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В августе 2024 года родственники погибшей заявили о нарушениях при расследовании происшествия.

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* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

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