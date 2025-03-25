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20:20, 25 марта 2025

Взрыв в многоэтажке Махачкалы напомнил о проблеме самостроев

Обстановка на месте взрыва. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Махачкалы от 25.03.25, https://t.me/mkala_news/38763.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

При взрыве в махачкалинской многоэтажке выбиты более тысячи окон в восьми домах, проводится оценка ущерба. Застройщик незаконно возвел не соответствующий проекту дом, газ в него не должен был подаваться, сообщили власти. Многочисленные самострои нужно приводить в безопасное состояние, указал глава Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", взрыв в квартире произошел сегодня утром в многоэтажном доме в микрорайоне Редукторный по улице Гапцахская, 14. Квартира полностью разрушена, повреждены окна соседнего дома и припаркованные автомобили. Пострадали два человека, 150 жильцов эвакуированы из не введенного в эксплуатацию дома. 

В результате взрыва повреждения получили около 50 автомобилей. Взрывом выбито более 1 000 окон в восьми многоквартирных домах, сообщил начальник  управления по делам ГО и ЧС Махачкалы Рабадан Магомедов.

Поврежденный дом по улице Гапцахская. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Махачкалы от 25.03.25, https://t.me/mkala_news/38763."Мы провели визуальный осмотр зоны ЧП и оценили масштабы повреждений. Во-первых, дом, где произошёл взрыв, был заселён частично. Во-вторых, в зданиях напротив, где взрывной волной выбило стёкла, необходимо организовать дополнительное обследование. На его основе мы определим, сколько квартир непригодны для проживания, и заключим соглашения с гостиницами для оперативного размещения пострадавших. Точное количество нуждающихся в расселении будет установлено в ближайшее время", - сообщил мэр Махачкалы Юсуп Умавов. Его слова приводит в своем Telegram-канале администрация Махачкалы.

Также власти города сообщили о начале оценки ущерба и приеме заявлений от людей, чьи квартиры пострадали.

Эвакуированным жильцам дома будут предложены места в пунктах временного размещения. Также у мэрии города имеется соглашение с несколькими гостиничными комплексами, где также могут быть размещены пострадавшие, сообщило сегодня днем правительство Дагестана.

Застройщик 14-этажного дома в Махачкале имел разрешение на строительство лишь девяти этажей, остальные этажи были возведены неправомерно

Дом, в котором произошел взрыв, был внесен в реестр незаконно возведенных многоквартирных домов. Застройщик 14-этажного дома в Махачкале имел разрешение на строительство лишь девяти этажей, остальные этажи были возведены неправомерно. Жильцы дома получили право собственности на свои квартиры в 2021 году по решению Ленинского районного суда Махачкалы. У дома отсутствовала исполнительная и техническая документация, а также договор на поставку газа, сообщила сегодня администрация Махачкалы.

"Долгие годы города незаконно застраивались многоквартирными домами, многие из которых уже заселены. Однако республика выбрала путь не выселения людей и сноса, а приведения таких объектов в безопасное состояние. Наша задача – выполнить все необходимые мероприятия для этого", – заявил сегодня глава Дагестана Сергей Меликов, побывавший на месте взрыва.

Управление Следкома России по Дагестану отчиталось об уголовном деле об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью (часть 2 статьи 238 УК РФ).

Фонд "Инсан" объявил сбор средств для пострадавших и людей, лишившихся жилья. благотворительный фонд "Инсан" начал оказывать помощь и открыл сбор средств на сумму 5 911 000 рублей. Эти средства пойдут на предметы первой необходимости и временное жилье для тех, кто лишился крова", - говорится в Telegram-канале фонда.

"Кавказский узел" также писал, что в 2023 году сотрудники газовой компании остановили подачу газа в дом по улице Ирчи Казака, объяснив, что он построен самовольно. Из-за отсутствия отопления в квартирах холодно, пожаловались жильцы. Дом возведен незаконно, подтвердили в прокуратуре.

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Автор: "Кавказский узел"

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