Отключение газа в махачкалинском самострое создало проблемы жильцам

18 октября 2023, 14:55

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Сотрудники газовой компании остановили подачу газа в дом по улице Ирчи Казака, объяснив, что он построен самовольно, и из-за отсутствия отопления в квартирах холодно, пожаловались жильцы. Дом возведен незаконно, подтвердили в прокуратуре.

Сообщение об отключении газа в доме № 37 по улице Ирчи Казака в Махачкале опубликовано 16 октября в группе "Голос Дагестана" соцсети "ВКонтакте". "Силой отключили газ жильцам. [...] Помимо этого, во двор можно заехать только после проверки ППС, они должны проверить, есть ли в машине стройматериалы. Если нет, пропускают", - говорится в публикации.

Дом № 37 по улице Ирчи Казака – новостройка около «Восточного рынка», рассказал корреспонденту «Кавказского узла» собственник одной из квартир в этом доме Мурад. Он подтвердил, что во дворе дежурят наряды патрульно-постовой службы полиции, которые проверяют въезжающие машины и не разрешают завозить стройматериалы, бытовую технику и мебель.

По словам мужчины, у него имеется документ на право собственности квартиры, а полицейские не объясняют своих действий.

По этому адресу расположены 13 корпусов новостроек, из них частично заселены четыре корпуса. Квартиры покупались людьми на законных основаниях, у них имеются правоустанавливающие документы, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница дома Патимат.

"16 октября приехала газовая служба и без всяких уведомлений перекрыла подачу газа. В квартирах холодно, так как отопление работает на газовых колонках. Представители газовой службы сказали, что им поступило указание перекрыть газ из-за того, что якобы дом построен незаконно", - сказала женщина.

В 2022 году прокуратурой Ленинского района Махачкалы была проведена проверка исполнения градостроительного законодательства, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник прокуратуры Дагестана.

"Установлено, что в 2016-2022 годах на земельном участке по адресу: Махачкала, улица Ирчи Казака, 37, местный житель в отсутствие разрешительной документации, с привлечением денежных средств граждан в сумме более 1,5 миллиона рублей, незаконно осуществлял строительство комплекса многоквартирных жилых домов. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - сообщил он.

В июле 2023 года прокуратура Дагестана в своем телеграм-канале сообщила, что по результатам проверок, проведенных совместно с Минстроем, установлены факты незаконного строительства комплекса многоквартирных домов по улице Ирчи Казака, 37 и улице Насрутдинова в Махачкале. "Застройщиками осуществляется продажа квартир по поддельным документам, сопряженная с незаконной регистрации прав собственности на квартиры, тогда как согласно судебной практике в случае, когда недвижимое имущество, право на которое зарегистрировано, имеет признаки самовольной постройки, наличие такой регистрации не исключает возможности предъявления требования о его сносе", - разъяснила прокуратура.

Ограничение подачи газа и отключение других коммуникаций возможно, если дом построен незаконно, и у застройщика нет правоустанавливающих документов, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" юрист Рустам Ахмедов.

В администрации Ленинского района сообщили корреспонденту «Кавказского узла», что сегодня, 18 октября, состоялась встреча замглавы администрации Закари Ибрагимова и председателя собрания депутатов района Месай Султамутовой с руководством АО «Газпром газораспределение Махачкала». На встрече выяснялись обстоятельства ограничения газоснабжения дома по улице Ирчи Казака, 37. О результатах встречи сотрудник администрации не сообщил.

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