Родственники заявили о нарушениях при расследовании гибели девочки во владикавказской многоэтажке

17 августа 2024, 02:17

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В июле 2023 года во владикавказской многоэтажке при падении в шахту лифта погибла девочка. Расследования происшествия велось с нарушениями, следствие бездействовало, настаивают бабушка погибшей и адвокат. По их словам, на все письма и жалобы родственники получают лишь отписки.

«Уже 15 июля был год, как это произошло. Девочка должна была пойти в школу, очень умная девочка, музыкой занималась. Она была второй раз в гостях в этом доме, вышла во двор со старшими детьми и её позвала соседская девочка. Они зашли в подъезд и поднялись на лифте, свет отключился или что-то произошло, но они застряли», - рассказала 16 августа корреспонденту "Кавказского узла" бабушка погибшей девочки Фатима Бугулова.

Адвокат Вадим Бясов, представляющий интересы потерпевших, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что следствие не установило, как дети смогли открыть двери лифта самостоятельно.

«Установлено, что в процессе движения, лифт застрял между шестым и седьмым этажами. Пятилетняя девочка, которая также находилась в лифте, по версии следствия, самостоятельно раздвинула двери кабины лифта, что, якобы, стало возможным вследствие отсутствия на дверях фиксатора дверей кабины лифта, и спрыгнула на лестничную площадку шестого этажа с высоты порядка 1,70 м. Другая девочка якобы также самостоятельно попыталась покинуть кабину лифта, однако упала в шахту лифта и скончалась от полученных при падении травм. При этом не установлено, каким образом мог самостоятельно и случайно упасть в открытый проем размером 30 на 90 см (при наличие жесткого металлического фартука под кабиной лифта) ребенок, ростом почти 1,40 м. Рост ребенка, кстати, следователем не был установлен. Его это даже не интересовало», - рассказал адвокат.

После гибели ребёнка было возбуждено уголовное дело в отношении председателя лифтового хозяйства по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека).

Прокуратура лифт не опечатала, следственные мероприятия не провели, отпечатки не сняли

Фатима Бугулова уверена, что лифт был открыл снаружи, но следствие не хочет с этим разбираться. «Прокуратура лифт не опечатала, следственные мероприятия не провели, отпечатки не сняли. Дому всего 11 лет, лифт не такой старый. После трагедии лифт благополучно работал четыре дня, они его только на четвертый день опечатали. Техническую экспертизу лифта сделали только 7 ноября, пригласили эксперта [...] Сами мы жили в доме c лифтом и кто бы там не застревал, мы никогда сами не открывали, вызывали бригаду, лифт ручником спускался на площадку. При открытой шахте лифта никогда никого не вытаскивали, тем более люди, которые на это не имеют права. Я сама инженер и муж у меня инженер-механик, и мы прекрасно понимаем, что дети не могли сами открыть лифт. И даже если бы открыли, то они бы обе упали в шахту лифта. Мы задавали один и тот же вопрос: "Как та девочка удачно спрыгнула, а наша упала?" Почему они не вызвали бригаду, почему сами решили открыть? Старшие сёстры девочки, которая была в лифте, позвали соседа и снаружи открыли, у них какая-то отмычка есть и что там произошло, мы не знаем. Но они собрали 10 томов ложной информации, как им выгодно было. Они даже не сделали следственный эксперимент. И нашли крайнего председателя ТСЖ, который отвечает за лифтовое хозяйство. Он, конечно, тоже должен отвечать, лифт должен быть исправным, но это не причина гибели моей внучки. Лифт был открыт снаружи - это факт, и жильцы дома это говорят. Просто они не пойдут же против соседей, девочку не вернёшь и знаете, как у нас народ себя ведет на Кавказе: «Лучше промолчу», - сказала бабушка.

Потерпевшие обращались с письмами и жалобами, но получали лишь отписки. «Мы обращались в Следственный комитет к Бастрыкину, и в прокуратуру России, и к Путину. Всё это возвращалось сюда и на месте нам говорил, что всё идёт хорошо, всё идёт в правильном русле и никаких у нас проблем со следственными мероприятиями нет. Пишем в федеральные органы - они всё возвращают в региональные. Я лично сама писала прокурору республики Морозову, ходила на личный приём к зампрокурора республики - и никаких результатов не было», - рассказала Бугулова.

Кроме противоречащих и друг другу, и реальным обстоятельствам отписок, выгораживающих следователей, близкие погибшей ничего не получили

По словам адвокат Вадима Бясова, в ответах на жалобы родственников погибшей девочки содержались противоречия. «В ходе расследования родственники погибшей неоднократно обращались и в устной, и в письменной форме в СК по РСО-Алания, в Прокуратуру РСО-А, с жалобами на бездействие следствия, а также допущенную халатность, повлекшую утерю важных доказательств и улик, сбор которых должен был быть организован сразу после случившегося. Это позволило бы установить то единственное, что является важным для близких погибшей - как произошла трагедия. Однако, кроме противоречащих и друг другу, и реальным обстоятельствам отписок, выгораживающих следователей, близкие погибшей ничего не получили. Например, на одну из жалоб заместитель прокурора Затеречного района г. Владикавказ утвердительно ответил, что следователь произвел все необходимые первичные действия, опечатал лифт. В то же самое время есть видеосвидетельства тому, что лифт опечатан и заблокирован не был. Пропали вещи ребенка, которые были на ней в момент гибели, что также является результатом халатного отношения следователя к своим должностным обязанностям. Получение биологического материала с вещей погибшей могло дать понимание, помогал ли кто-нибудь ей выбираться с кабины лифта или нет», - отметил адвокат.

9 августа Следком России сообщил, что Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования уголовного дела по факту гибели девочки в шахте лифта во владикавказской многоэтажке.

Он считает, что следствие намеренно не установило событие преступления и причинно-следственные связи, допускало фальсификацию материалов в деле для того, чтобы повлиять на квалификацию дела. Дело взял на свой контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, в деле назначен новый судья. «С учетом изложенного родственниками погибшей девочки было выпущено обращение к председателю СК РФ, а также направлено заявление о привлечении к уголовной ответственности следователей, допустивших халатность при расследовании, фальсификацию материалов уголовного дела, а также давших ложные показания в суде. После публикации обращения на имя Бастрыкина А.И. было опубликовано указание взять расследование дела о гибели ребенка на контроль. Однако дело в настоящее время находится в суде. При этом судья, отказавшая потерпевшим и обвиняемому в возврате дела прокурору для дополнительного расследования, ушла в декретный отпуск. В связи с этим дело будет передано новому судье, который начнет рассматривать его с самого начала. И родственники погибшего ребенка вынуждены снова испытывать все, что они испытали за уже проведенные многочисленные предварительные заседания. Возможно, их хотят взять измором, чтобы они отступили от своих намерений добиться правды. На заявление же Бугуловой о совершенных следователями [...] преступлениях, направленного в СК по СКФО РФ, пока никакой реакции не последовало», - добавил адвокат.

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