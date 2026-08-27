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06:00, 27 августа 2026

Бывший глава оборонного завода в Таганроге заподозрен в мошенничестве

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший генеральный директор АО "Звезда-Стрела" стал фигурантом уголовного дела о махинациях при исполнении гособоронзаказа с ущербом в размере более 110 млн рублей.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2022 года управление ФСБ по Ростовской области сообщило об аресте главы предприятия "Звезда-Стрела", который подозревался в хищении 15 миллионов рублей. В июне 2024 года директор "Звезды-Стрелы" Владимир Масленский был приговорен к четырем годам колонии. Он признан виновным в хищении у Минобороны России 42 миллионов рублей. В марте кассационный суд снизил ему приговор до трех лет и двух месяцев.

Предприятие "Звезда-Стрела", созданное в 2004 году, производит тару для хранения и транспортировки боеприпасов, а также распределители топлива для реактивных двигателей. Кроме того, оно занимается строительством и ремонтом жилых и нежилых зданий и торгует оптом металлопродукцией, следует из данных на сайте корпорации "Тактическое ракетное вооружение", в состав которого входит "Звезда-Стрела".

Следствием установлено, что бывший генеральный директор АО "Звезда-Стрела", один из соисполнителей гособоронзаказа, а также бывший начальник 567 военного представительства Минобороны России в 2025 году умышлено внесли в экономическую документацию недостоверные данные о себестоимости одного из изделий. В результате Министерству обороны был причинён ущерб на сумму свыше 110 млн рублей, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ФСБ по Ростовской области.

Как уточнили в пресс-службе силового ведомства, речь идет о другом руководителе АО "Звезда-Стрела", а не о ранее осужденном бывшем гендиректоре Владимире Масленском.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве , злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа , а также получении и даче взятки. Один из подозреваемых находится под домашним арестом, остальные - под подпиской о невыезде.

Речь идет о бывшем гендиректоре АО "Звезда-Стрела", предпринимателе Дмитрии Мисюре и бывшем начальнике военного представительства Минобороны России Денисе Коломийцеве, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Кавказский узел" также писал, что в июле 2024 года суд приговорил начальника экономического отдела предприятия "Звезда-Стрела" Лидию Агапову к двум годам колонии, а директора Таганрогского литейного завода Константина Слинько к двум с половиной годам колонии, признав их виновными в мошенничестве со средствами Минобороны России.

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Автор: Кавказский узел

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