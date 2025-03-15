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05:33, 15 марта 2025

Смягчен приговор Владимиру Масленскому

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Кассационный суд снизил с четырех лет до трех лет и двух месяцев срок в колонии директору таганрогского оборонного предприятия "Звезда-Стрела" Владимиру Масленскому.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2022 года управление ФСБ по Ростовской области сообщило об аресте главы предприятия "Звезда-Стрела", который подозревался в хищении 15 миллионов рублей. В июне 2024 года директор "Звезды-Стрелы" Владимир Масленский был приговорен к четырем годам колонии. Он признан виновным в хищении у Минобороны России 42- миллионов рублей.

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре смягчил приговор генеральному директору предприятия "Звезда-Стрела" Владимиру Масленскому. Срок заключения снижен с четырех лет до трех лет и двух месяцев, пишет 13 марта "Коммерсант".

После вынесения приговора Масленскому судом первой инстанции защита обжаловала его в Ростовском областном суде, который оставил решение нижестоящего суда без изменения. Тогда защита подала кассационную жалобу, утверждая, что Таганрогский городской суд формально отнесся к смягчающих обстоятельствам.

По словам защиты, суд учел, как смягчающее обстоятельство, частичное возмещение ущерба, после чего Масленский полностью возместил ущерб, что имеет более существенное значение.

Напомним также, что в июле 2024 года суд приговорил начальника экономического отдела предприятия "Звезда-Стрела" Лидию Агапову к двум годам колонии, а директора Таганрогского литейного завода Константина Слинько к двум с половиной годам колонии.

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Автор: "Кавказский узел"

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