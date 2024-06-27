Директор завода в Таганроге осужден за хищение средств у Минобороны

27 июня 2024, 16:40

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд приговорил директора таганрогского предприятия "Звезда-Стрела" Владимира Масленского к четырем годам колонии за хищение у Минобороны 420 миллионов рублей и взыскал с осужденного 404 миллиона рублей.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2022 года управление ФСБ по Ростовской области сообщило об аресте главы предприятия "Звезда-Стрела", который подозревался в хищении 15 миллионов рублей. В январе 2023 года стало известно, что общая сумма похищенных при исполнении гособоронзаказа средств достигла 80 миллионов рублей, по делу о мошенничестве, кроме главы предприятия, проходят начальник 222-го военного представительства Минобороны России и директор ООО "ТПК "Горизонт" - ООО "Таганрогский литейный завод".

Таганрогский городской суд признал генерального директора АО "Звезда-Стрела" Владимира Масленского виновным по делу о хищении при выполнении гособоронзаказа, сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Ростовской области.

По версии следствия и суда, Масленский с января 2016 года по январь 2023 года в составе организованной группы совершил хищение госсредств, принадлежащих министерству обороны России на 420 миллионов рублей. В суде он признал вину. Уголовные дела против двух других обвиняемых рассматриваются отдельно, говорится на сайте Таганрогского горсуда.

Масленский признан виновным в мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса России) и приговорен к четырем годам колонии общего режима и штрафу в 800 тысяч рублей. Также ему назначено ограничение свободы на год и лишение права на год занимать управляющие и административные должности.

Суд также частично удовлетворил иск Минобороны, взыскав с осужденного 404,8 миллиона рублей, указано в сообщении суда.

Предприятие "Звезда-Стрела", созданное в 2004 году, производит тару для хранения и транспортировки боеприпасов, а также распределители топлива для реактивных двигателей. Кроме того, оно занимается строительством и ремонтом жилых и нежилых зданий и торгует оптом металлопродукцией, следует из данных на сайте корпорации "Тактическое ракетное вооружение", в состав которого входит "Звезда-Стрела".

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