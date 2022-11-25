Глава оборонного предприятия в Таганроге арестован по делу о хищениях

25 ноября 2022, 19:44

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Управление ФСБ по Ростовской области сообщило об аресте главы предприятия "Звезда-Стрела", который подозревается в хищении 15 миллионов рублей.

Главу предприятия "Звезда-Стрела" в Таганроге арестовали по уголовному делу о хищении 15 миллионов рублей при выполнении государственного оборонного заказа, сообщил представитель УФСБ по Ростовской области.

"Руководителя "Звезды-Стрелы" Октябрьский районный суд арестовал на 2 месяца", - процитировал его слова сегодня "Интерфакс".

В отношении руководителя предприятия возбуждено дело о мошенничестве, сообщил источник в правоохранительных структурах

Следствие предположило, что "руководители АО "Звезда-Стрела" и аккредитованного военного представительства Минобороны России вносили недостоверные данные в расчетно-калькуляционные материалы", — привело 24 ноября его слова РБК.

Как следует из данных на сайте корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ), предприятие "Звезда-Стрела", которое входит в ее состав, создано в 2004 году. Оно производит тару для хранения и транспортировки боеприпасов, а также распределители топлива для реактивных двигателей, а также занимается строительством и ремонтом жилых и нежилых зданий и торгует оптом металлопродукцией.

"Кавказский узел" также писал, что 28 июля Таганрогский горсуд признал Жору Хачунца виновным в краже оборудования с самолета "судного дня", приговорив его к четырем годам колонии строгого режима и обязав компенсировать Минобороны ущерб в 2,7 миллиона рублей. Хачунц вину не признал. Ростовский областной суд утвердил приговор.

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