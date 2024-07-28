Фигуранты дела о хищении средств у Минобороны осуждены в Таганроге

28 июля 2024, 04:14

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд приговорил начальника экономического отдела предприятия "Звезда-Стрела" Лидию Агапову к двум годам колонии, а директор Таганрогского литейного завода Константина Слинько к двум с половиной годам колонии, признав их виновными в мошенничестве со средствами Минобороны России.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2022 года управление ФСБ по Ростовской области сообщило об аресте главы предприятия "Звезда-Стрела", который подозревался в хищении 15 миллионов рублей. В январе 2023 года стало известно, что общая сумма похищенных при исполнении гособоронзаказа средств достигла 80 миллионов рублей, по делу о мошенничестве, кроме главы предприятия, проходят начальник 222-го военного представительства Минобороны России и директор ООО "ТПК "Горизонт" - ООО "Таганрогский литейный завод". 27 июня директор "Звезды-Стрелы" Владимир Масленский был приговорен к четырем годам колонии.

Таганрогский городской суд вынес приговор начальнику экономического отдела акционерного общества "Звезда-Стрела" Лидии Агаповой и директору ООО "ТПК "Горизонт" - ООО "Таганрогский литейный завод" Константину Слинько, пишет 26 июля "Коммерсант".

Агапова и Слинько признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Агапова приговорена к двум годам колонии, Слинько - к двум с половиной годам.

В настоящее время в Солнечногорском гарнизонном военном суде Московской области рассматривается дело четвертого фигуранта - начальника 222-го военного представительства Минобороны Российской Федерации Андрея Подлесных, который обвиняется в злоупотреблении полномочиями и получении взятки (часть 3 статьи 285 и часть 6 статьи 290 УК РФ).

Предприятие "Звезда-Стрела", созданное в 2004 году, производит тару для хранения и транспортировки боеприпасов, а также распределители топлива для реактивных двигателей. Кроме того, оно занимается строительством и ремонтом жилых и нежилых зданий и торгует оптом металлопродукцией, следует из данных на сайте корпорации "Тактическое ракетное вооружение", в состав которого входит "Звезда-Стрела".

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