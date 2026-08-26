Член избиркома Новороссийска не согласился с решением растянуть выборы на неделю

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Территориальная избирательная комиссия Центральная Новороссийска ввела четыре дня досрочного голосования с 14 по 17 сентября. Член территориальной избирательной комиссии от КПРФ проголосовал против этого решения, так как оно делает фактически невозможным полноценный контроль за соблюдением выборных процедур.

Как писал "Кавказский узел", члены избиркомов Краснодарского края в коллективном письме призвали ЦИК России провести выборы в Государственную Думу в течении одного дня из-за высоких рисков ночных фальсификаций. В ответ ЦИК заявил, что в их обращении нет фактов о фальсификациях из-за многодневного голосования.

Голосование на выборах депутатов Госдумы в Новороссийске растянули на 7 дней.

Такое решение приняла Территориальная избирательная комиссия Центральная Новороссийска. Теперь на избирательных участках №3701–3726 и №3728–3729 будут проводить досрочное голосование еще и 14, 15, 16 и 17 сентября, сообщил сегодня проект «Кубизбирком».

Член территориальной избирательной комиссии от КПРФ Александр Гисцев проголосовал против этого решения и оформил особое мнение. «Введение четырех дополнительных дней досрочного голосования помимо трех существующих делает фактически невозможным полноценный контроль за соблюдением выборных процедур и сохранностью проголосованных бюллетеней в неизменном виде. Это решение снижает доверие избирателей к избирательной системе и легитимность выборов», — указал он в своем особом мнении, скриншот которого приложен к публикации.

Согласно решению Центральной избирательной комиссии РФ, выборы в Госдуму в 2026 году пройдут в течение трех дней - с 18 по 20 сентября. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, многодневный формат голосования не только удобен избирателям, но и является важнейшим элементом безопасности. Путин подписал указ о назначении единого дня голосования на 20 сентября, передало РИА "Новости".

На губернаторских и муниципальных выборах 2025 года в Краснодарском крае наблюдатели от КПРФ зафиксировали нарушения. Телеграм-канал "Кубизбирком" распространил видео, на котором полиция не пускала людей на территорию участка в Горячем Ключе. Кандидат в депутаты гордумы Краснодара от КПРФ Анна Ревякина также сообщила о нарушениях при надомном голосовании. С одного из участков 13 сентября 2025 года силой выдворили наблюдателей и кандидата, а внутри остался член комиссии, хотя участок должен быть закрыт и опечатан. Также сообщалось, что на участке 1007 в Горячем Ключе наблюдателю от КПРФ запретили фиксировать подсчет голосов.