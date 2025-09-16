Избиратели и наблюдатели раскритиковали ход и итоги выборов на Кубани

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Наблюдатели от КПРФ заявили о многочисленных нарушениях на выборах в Краснодарском крае, поставив под сомнение их результаты. Жители Сочи скептически отнеслись к итогам голосования, заявив, что их результаты были предопределены.

Как писал "Кавказский узел", действующий губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в третий раз победил на выборах главы региона, набрав 83,17% голосов.

Кандидат Александр Сафронов в видеообращении к главе ЦИК и замглавы администрации президента озвучил сведения о нарушениях на избирательных участках в Краснодарском крае и призвал не допустить фальсификации результатов выборов. Авторы комментариев в Telegram поддержали его призыв.

С 12 по 14 сентября 2025 года в Краснодарском крае проходили выборы губернатора региона и депутатов местных советов. На пост губернатора баллотировались четыре кандидата: действующий губернатор Вениамин Кондратьев, кандидат от КПРФ и действующий депутат думы Краснодара Александр Сафронов, а также Иван Тутушкин (ЛДПР) и Денис Хмелевской («Справедливая Россия — За правду»).

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Сочи высказали скептическое мнение о ходе выборов и их итогах.

«Во-первых, как можно выбирать без выбора? Во-вторых, выбор давно сделали за нас», - уверена многодетная мать Елена Баранецкая.

По ее словам, к действующему депутату городской думы Сочи многодетные матери неоднократно обращались с просьбой "решить проблемы микрорайона". «Реакции - ноль. Более того, в своем блоге в ТГ он нас, многодетных просто заблокировал», - рассказала она.

Народ им нужен только когда нужны голоса за них во время выборов

Людмила Савельева призналась, что не ходила голосовать, так как никого из кандидатов попросту не знает. «Обращалась за помощью к депутатам последнего созыва, но они мне даже не соизволили ответить. Народ им нужен только когда нужны голоса за них во время выборов», -считает она, добавив, что подобные настроения не только у членов ее семьи, но и у большинства тех, кого она знает.

Массовые нарушения зафиксированы в ходе голосования

Наблюдатели и кандидаты от КПРФ пожаловались о массовых нарушениях избирательного законодательства по всему краю.

В Краснодаре именно наблюдатели и кандидаты от партии были особенно активными. На УИК 2057 они зафиксировали, что бюллетени за правящую партию не считались, а «предполагалось», что все они за действующую партию. На УИК 2105 председатель на видео выключает камеру, после чего быстро прячет заявления о надомном голосовании в сейф. Член ТИК Центральная Александр Арутюнов пытался остановить нарушения, но его действия игнорировались. На УИК 6120 кандидат Надежда Гурова и наблюдатели зафиксировали «вопиющее беззаконие»: подсчёт бюллетеней велся в соседней комнате, а члены комиссии препятствовали контролю, сейф-пакеты имели несоответствующие номера. На УИК 3917 протокол итогового подсчета был оформлен за 13 минут, хотя процедура включает проверку списков, гашение бюллетеней и подсчёт за несколько дней. Наблюдатели назвали это «чистой рисовкой».

В Горячем Ключе на УИК 1007 наблюдателю от КПРФ запрещали фиксировать подсчёт голосов. В Анапе на УИК 0218 избиратель Екатерина Силкина обнаружила, что за неё уже кто-то расписался в книге проголосовавших. Аналогичная ситуация произошла с Ксенией Третьяковой Ксенией на УИК 5011. Обе написали заявления, наблюдатели требуют аннулировать соответствующие сейф-пакеты.

Кандидаты в депутаты Гордумы Анапы и члены комиссий публично обратились к правоохранительным органам региона с требованием защитить честные выборы. Наблюдатель и руководитель движения «Анапа гражданская» Олег Янцен подчеркнул: «Написано много заявлений. Все сданы в полицию и избирком, но реакции никакой».

По данным на 03.30 мск сегодня, 16 сентября видеообращение кандидатов в депутаты городской думы Анапы, опубликованное в телеграм-канале "Красный темник (Александр Сафронов), набрало 5811 просмотров и более 150 положительных реакций.

В Усть-Лабинске на УИК 2904 наблюдатель Машков Григорий зафиксировал на видео исчезновение 100 бюллетеней из сейф-пакета. По его словам, в прокуратуру обратиться можно было только через щель в заборе, а прокуроры «закрылись изнутри», хотя до выборов уверяли, что будут дежурить в рабочие часы УИКов и «будут доступны».

На УИК 5816 в Новороссийске кандидата Артура Мэя не пускали в участок неизвестные в балаклавах. Вызывали полицию, а члены комиссии скрывались и не объясняли ситуацию. На УИК 6021 наблюдателям и члену ТИК отказывали в праве контролировать выборы, один из членов комиссии ложно заявлял, что кандидат «порвал списки избирателей».

В Курганинском районе на УИК 27-18 наблюдателя забрала полиция якобы для дачи объяснений. Пока он находился в участке, комиссия продолжала работу без контроля. Мужчина задается вопросом, почему полиция не могла опросить его в УИКе, а надо было именно вывозить из него. Что он происходило в УИК без него, пока он давал показания в полиции, мужчина предлагает догадаться самим. В Абинском на УИК 0107 наблюдатель Валентина Симонова отметила, что пломба на сейфе была заменена. По её словам, «в сейф ночью лазили». Полиция вызвана, заявление написано, меры предприняты не были.

Действующий депутат городской думы Краснодара и кандидат в губернатора Краснодарского края Александр Сафронов направил обращение в ЦИК РФ с копией для его председателя Эллы Памфиловой. «Мы подозреваем и видим, что в Краснодарском крае осуществляется фальсификация избирательного процесса… Явка завышается, списки избирателей скрываются, наблюдателям препятствуют», - написал, в частности, он.

Сафронов подчеркнул, что все видеоматериалы и фотографии, а также заявления в полицию и избиркомы, подтверждают нарушения. «Наши кандидаты и их команды стояли, как 300 спартанцев, против полчищ нарушителей выборного законодательства», - отметил он.

По материалам КПРФ, нарушения зафиксированы по всему краю. «Выборы на Кубани - это показательная история о том, как избирательный процесс может быть искусственно «рисован», и какие трудности испытывают кандидаты и наблюдатели, пытаясь обеспечить честное голосование», - констатировали итоги выборов представители КПРФ.

