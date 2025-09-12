Единый день голосования 2025 года на Юге России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В рамках Единого дня голосования с 12 по 14 сентября 2025 года в некоторых регионах юга России и Северного Кавказа проходят выборы. На Кубани и в Ростовской области выбирают губернаторов, в ряде других регионов - депутатов в городские думы, глав городов и поселений.

Краснодарский край

В регионе в единый день голосования с 12 по14 сентября 2025) проходят выборы губернатора и муниципальные выборы. Также избираются депутаты в городские думы Краснодара, Сочи и др., выборы депутатов и глав сельских поселений 1 .

Ростовская область

12-14 сентября проходят выборы губернатора Ростовской области. В Ростове-на-Дону, Волгодонске, Донецке, Каменске-Шахтинском, Новочеркасске, Шахтах, городах Гуково и Зверево состоятся выборы депутатов городских дум 2 .

Дагестан

В республике в сентябре 2025 проходят муниципальные кампании — выборы депутатов представительных органов и глав городов Махачкала, Буйнакск, Дагестанские Огни, Каспийск, Кизляр, Южно-Сухокумск. Также пройдут выборы глав муниципальных образований пройдут в Ахвахский, Казбековский, Каякентский, Левашинский, Тарумовский районах .

Ставропольский край

На Ставрополье проходят муниципальные кампании: выборы в 24 муниципальных образованиях. Среди них — выборы депутатов представительных органов в городах Ставрополь, Пятигорск, Невинномысск, Кисловодск, Железноводск. В Благодарненском округе пройдут дополнительные выборы депутатов .

Республика Адыгея

В Адыгее 14 сентября 2025 года пройдут дополнительные выборы депутатов Советов народных депутатов Майкопского и Тахтамукайского районов .

Волгоградская область

В Волгоградской области пройдут муниципальные выборы глав поселений и депутатов. В регионе предстоит избрать 25 глав сельских поселений и 185 депутатов в 26 представительных органов муниципальных образований городских и сельских поселений .

Астраханская область

С 12- по 14 сентября проходят выборы депутатов в Городскую Думу Астрахани, в советы депутатов Енотаевского и Лиманского муниципальных округов, в органы местного самоуправления в сельских поселениив Камызякском и Икрянинском районах и досрочные выборы главы сельского поселения в Ахтубинском районе .

Северная Осетия – Алания

В регионе 13 и 14 сентября проходят выборы в органы местного самоуправления в Алагирском, Ардонском, Ирафском, Правобережном и Пригородном районах . Выборы пройдут с применением ДЭГ.

Калмыкия

В республике 14 сентября пройдут довыборы депутата Народного Хурала Республики Калмыкия. Местные выборы депутатов Собрания депутатов районных и сельских муниципальных образований Республики Калмыкия пройдут во всех 13 районах, а также состоятся выборы главы Бага-Чоносовского СМО

Ингушетия

14 сентября 2025 года пройдут выборы V созыва городского совета в городе Магас .

В Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии и Чечне в 2025 году избирательных кампаний не отмечено.

