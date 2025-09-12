Единый день голосования 2025 года на Юге России
В рамках Единого дня голосования с 12 по 14 сентября 2025 года в некоторых регионах юга России и Северного Кавказа проходят выборы. На Кубани и в Ростовской области выбирают губернаторов, в ряде других регионов - депутатов в городские думы, глав городов и поселений.
Краснодарский край
В регионе в единый день голосования с 12 по14 сентября 2025) проходят выборы губернатора и муниципальные выборы. Также избираются депутаты в городские думы Краснодара, Сочи и др., выборы депутатов и глав сельских поселений. 1
Ростовская область
12-14 сентября проходят выборы губернатора Ростовской области. В Ростове-на-Дону, Волгодонске, Донецке, Каменске-Шахтинском, Новочеркасске, Шахтах, городах Гуково и Зверево состоятся выборы депутатов городских дум 2.
Дагестан
В республике в сентябре 2025 проходят муниципальные кампании — выборы депутатов представительных органов и глав городов Махачкала, Буйнакск, Дагестанские Огни, Каспийск, Кизляр, Южно-Сухокумск. Также пройдут выборы глав муниципальных образований пройдут в Ахвахский, Казбековский, Каякентский, Левашинский, Тарумовский районах 3.
Ставропольский край
На Ставрополье проходят муниципальные кампании: выборы в 24 муниципальных образованиях. Среди них — выборы депутатов представительных органов в городах Ставрополь, Пятигорск, Невинномысск, Кисловодск, Железноводск. В Благодарненском округе пройдут дополнительные выборы депутатов 4.
Республика Адыгея
В Адыгее 14 сентября 2025 года пройдут дополнительные выборы депутатов Советов народных депутатов Майкопского и Тахтамукайского районов 5.
Волгоградская область
В Волгоградской области пройдут муниципальные выборы глав поселений и депутатов. В регионе предстоит избрать 25 глав сельских поселений и 185 депутатов в 26 представительных органов муниципальных образований городских и сельских поселений 6.
Астраханская область
С 12- по 14 сентября проходят выборы депутатов в Городскую Думу Астрахани, в советы депутатов Енотаевского и Лиманского муниципальных округов, в органы местного самоуправления в сельских поселениив Камызякском и Икрянинском районах и досрочные выборы главы сельского поселения в Ахтубинском районе 7.
Северная Осетия – Алания
В регионе 13 и 14 сентября проходят выборы в органы местного самоуправления в Алагирском, Ардонском, Ирафском, Правобережном и Пригородном районах 8. Выборы пройдут с применением ДЭГ.
Калмыкия
В республике 14 сентября пройдут довыборы депутата Народного Хурала Республики Калмыкия. Местные выборы депутатов Собрания депутатов районных и сельских муниципальных образований Республики Калмыкия пройдут во всех 13 районах, а также состоятся выборы главы Бага-Чоносовского СМО 9
Ингушетия
14 сентября 2025 года пройдут выборы V созыва городского совета в городе Магас 10.
В Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии и Чечне в 2025 году избирательных кампаний не отмечено.
