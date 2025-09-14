Пользователи Telegram поддержали призыв остановить нарушения на кубанских выборах

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Кандидат Александр Сафронов в видеообращении к главе ЦИК и замглавы администрации президента озвучил сведения о нарушениях на избирательных участках в Краснодарском крае и призвал не допустить фальсификации результатов выборов. Авторы комментариев в Telegram поддержали его призыв.

Как писал "Кавказский узел", на Кубани с 12 по 14 сентября проходят губернаторские и муниципальные выборы. После начала голосования кандидаты сообщали о вбросах бюллетеней и фальсификациях при надомном голосовании. Наблюдатели также заявили о вбросах и пожаловались на конфликты с членами избирательных комиссий.

На муниципальных выборах основная интрига - сколько мест получат в городских думах партии-конкуренты "Единой России", указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. В каких регионах СКФО и ЮФО проходят выборы, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Единый день голосования 2025 года на юге России".

Видеообращение к председателю ЦИК Элле Памфиловой и первому замглавы администрации президента Сергею Кириенко опубликовал сегодня в своем телеграм-канале депутат гордумы Краснодара Александр Сафронов, участвующий в губернаторских выборах.

В своем видеообращении Сафронов пояснил, что к Памфиловой обращается "как к руководителю всей избирательной вертикали страны", а к Кириенко – как к "человеку, который в администрации президента отвечает за внутреннюю политику".

Оказывается, что явка многократно выше, чем количество подписей избирателей

По мнению Сафронова, в Краснодарском крае "осуществляется фальсификация избирательного процесса". "В чем это выражается? В участковых избирательных комиссиях высоко задирается явка, которая не соответствует реальному ходу голосования. Более того, со списками избирателей в нарушение закона отказывают ознакомить не только наблюдателей, но и даже самих членов комиссий, которые пытаются воспрепятствовать фальсификации, и даже членов вышестоящих территориальных избирательных комиссий. На тех участках, где это получается, оказывается, что явка многократно выше, чем количество подписей избирателей в книгах избирателей", - заявил он.

Александр Сафронов привел пример такого нарушения. "На участке 09-04, когда приехал член территориальной избирательной комиссии, открыли книги, и выяснилось, что по итогам первого дня голосования комиссия заактировала 800 с лишним выданных бюллетеней, а подписей в книгах избирателей кратно меньше. Это не единственный случай, таких случаев много: там, где дают ознакомиться, - разница в несколько раз. Я прошу вас вмешаться в ситуацию и остановить фальсификаторов избирательного процесса", - сказал кандидат.

Под этим видеообращением, опубликованным в 11.13 мск, к 12.22 мск размещено 13 комментариев. Их авторы поддержали обращение и сочли необходимым также обратиться в следственные органы.

"Подпишусь под каждым словом. Веру в выборы окончательно сольют в канализацию", - заметил Владимир Кутафин Геленджик. "Надо обращаться в МВД и СК", – написал lesy. "Обращение в МВД и СК необходимо 100%!" – поделился мнением Василий.

Необходимо вмешательство Бастрыкина

"Как всегда, ничего противозаконного не обнаружат", - прокомментировал обращение Сафронова пользователь с ником 1984. "Следственный комитет, почему допускаете в Краснодаре нечестные выборы? Необходимо вмешательство [председателя СКР Александра] Бастрыкина", - высказалась Елена Чернойван.

"Да уж. Третий день. И сплошные нарушения! Настоящий беспредел! И это наверняка еще не все выявлены нарушения! Возможно, надо оперативно, прямо сейчас, подать в общественную приемную ЦИК онлайн, если такая еще существует, прикрепить туда зарегистрированные сканированные заявления о выявленных нарушениях по городу и краю", - написал Демос.

Надо не просить, а требовать пресечения вбросов

"Родившись в СССР, прожив свою жизнь до 59 лет, в статусе работающей пенсионерки я согласилась помочь - понаблюдать за ходом голосования на УИК в Краснодаре. Мои чувства на третий день выборов - я жестко разочарована в этих выборах, доверие обнулилось тотально, на нас плюнули, и помочь никто не может", - пожаловалась Ольга Владимировна.

"Поддерживаю открытое обращение А.Сафронова и считаю, надо не просить, а требовать пресечения вбросов и соответствующих разбирательств!" – указала в комментарии Ирина G.

