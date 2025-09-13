Избирательная кампания на юге России показала формальный характер выборов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Исход губернаторских выборов на юге России предрешен, а на муниципальных выборах основная интрига - сколько мест получат в городских думах партии-конкуренты "Единой России". Военная операция на Украине, несмотря на регулярные атаки дронов на южные регионы, практически не затрагивалась кандидатами на посты разных уровней.

Как писал "Кавказский узел", в Краснодарском крае с 12 по 14 сентября проходят губернаторские и муниципальные выборы. В первый день голосования КПРФ зафиксировала на участках в Краснодаре нарушения, касающиеся работы наблюдателей и правил организации выездного голосования. Наблюдатель на участке № 1039 в Горячем Ключе заявил, что представитель администрации попытался остаться на участке после ухода кандидатов и наблюдателей, чтобы "работать с документами". В участок была вызвана полиция.

В каких регионах СКФО и ЮФО проходят сентябрьские выборы, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Единый день голосования 2025 года на Юге России". Материалы об этих выборах "Кавказский узел" публикует на странице "Выборы-2025: Юг России".

Эксперт проекта «Атлас выборов» Вадим Терновой сообщил, что проектом подготовлен Индекс (не)свободы выборов губернаторов.

"Из 10 возможных баллов Кубань получила четыре, а Ростовская область и вовсе - три. Главные претензии - как раз отсутствие конкуренции. В общем-то, в этих кампаниях и обсуждать нечего. В Краснодарском крае свои кандидатуры выставили только четыре человека — и все они были кандидатами в прошлый раз. Если не считать нынешнего губернатора, то никто из них тогда не набрал и 10% голосов. В регионе вообще нет популярного политика, который мог бы составить конкуренцию административному кандидату. В Ростовской области ситуация похожая, за исключением того, что здесь новый врио губернатора <Юрий Слюсарь>, но конкурентов и у него нет", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла"

По словам эксперта, показательно, что за последние 24 года во главе обоих регионов стояло всего по два человека.

"В Ростовской области и вовсе было всего два главы региона за все 34 года после распада СССР (Владимир Чуб с 1991 по 2010 годы и Василий Голубев с 2010 по 2024 годы, нынешний глава региона Юрий Слюсарь находится в статусе врио - прим. "Кавказского узла") - сменяемости власти никакой. Соответственно и какие-то нарушения в ходе самой кампании, без учета дней голосования, заметить сложно, разве что неравенство кандидатов в информационном поле", - отметил Терновой.



Что касается выборов в гордумы, то тут тоже конкуренция довольно формальная, считает он.

"Во многом, возможно, из-за того, что подавляющее большинство депутатов будет избрано по одномандатным округам, а не спискам - это всегда выгодно доминирующей партии. В Ростове-на-Дону и Краснодаре хоть партийные списки есть, пусть даже по ним и избирается очень мало депутатов (в Ростове - 10 из 40, в Краснодаре - 13 из 52, остальные избираются по округам). В Астрахани же только мажоритарные округа. Да и там в среднем только 4,8 кандидата на округ - формальная конкуренция ниже только в Магадане (3,8), Калуге (4,73) и Томске (4,77). Да и в Ростове-на-Дону и Краснодаре конкуренция не намного выше (5 человек на округ и 5,13 соответственно)", - пояснил Терновой.

Причем, по его мнению, явно видны сговоры партий.

"Например, в Краснодаре пять победителей праймериз "Единой России" не стали выдвигаться на выборы по округам. Видимо, освободили их для других. Лишь Махачкала стоит особняком - там всех депутатов изберут по спискам, но, учитывая репутацию избирательной системы Дагестана, скорее всего победители были определены заранее. Реальной борьбы нигде нет", - полагает Терновой.



Он считает также, что тема СВО в целом по стране в кампании малозаметна.

"Даже такие события как массовый прилет дронов в Краснодарском крае в разгар кампании не заставил кандидатов хоть в полслова упомянуть о нем. Конечно, в конкретных местах могут быть отличия и кто-то из кандидатов может про эту тему говорить, но, в целом, это непопулярная для политиков тема, даже несмотря на близость этих регионов к фронту", - указал Терновой.



Что касается "Яблока", то оно почти нигде в стране не участвует в выборах, отметил также он.

"Выдвинули свой список в Ростове-на-Дону, но не были зарегистрированы. Всего по стране от "Яблока" была выдвинута пара-тройка сотен кандидатов, регистрацию получили полторы сотни. Это на примерно 40- 50 тысяч мандатов, то есть речь идет о том, что "Яблоко" попыталось участвовать лишь в десятых долях процентов проходящих выборов. Какое-то заметное участие у этой партии лишь в двух регионах - и это не юг, а Псковская и Томская области. Больше нигде "Яблоко" просто не видно. Соответственно и их слоганов нет в публичном поле", - пояснил Терновой.



Да и насчет кандидатов-участников СВО в других партиях больше разговоров, чем реального участия, полагает он.

"По данным ЦИК, таких кандидатов около 1,5 тысяч - тоже мизер от общего числа. Всего на выборах всех уровней выдвинулись почти 100 тысяч кандидатов, то есть это около 1,5%, да и среди них есть много тех, кто уже был чиновником или депутатом, а еще есть те, кто выдвинут на непроходных местах. Даже людей с уголовным прошлым в бюллетенях будет почти в два раза больше, чем ветеранов боевых действий", - подчеркнул Терновой.

"На выборах всех уровней выдвинуто кандидатов - 1616 участников и ветеранов СВО", - следует из презентации главы ЦИК России Эллы Памфиловой. Согласно презентации, на выборах депутатов законодательных органов субъектов РФ в 11 регионах выдвинуто 189 кандидатов - участников СВО. На выборах депутатов представительных органов столиц регионов в 24 субъектах выдвинут 161 кандидат - участник СВО, сообщило 12 сентября РИА "Новости".

Ростовский политолог Дмитрий Абросимов подтвердил, что активности кандидатов в губернаторы Ростовской области и Краснодарского края фактически не было.

«На выборах губернаторов кампания была вялая, прямо скажем», - отметил он.

По словам политолога, не было активности и на выборах в городскую думу. "В Ростове-на-Дону конкуренции не было, потому что остались партийные списки. То есть партия просто набирает 2-3%, и получает одно место для партии. Опросы показали, что на выборы в Ростове-на-Дону придут не больше 35% избирателей. В области явка в среднем на уровне 50% будет", - сказал Абросимов.

По его мнению, влияние СВО в Ростовской области на избирателей ощущается.

«У нас каждую ночь вырубается интернет из-за беспилотных атак. Это невозможно оставить незамеченным", - сказал Абросимов.

Он также подтвердил, что кандидаты от "Яблока" пытались стать кандидатами, но в итоге не были допущены на выборы в Ростовской области.

"«Яблоко» выставило троих людей в Ростове-на-Дону. Но их даже не зарегистрировали. Конечно, такой программы как у "Яблока" ни у кого из кандидатов других партий нет. Та же самая ситуация на Кубани», - пояснил Абросимов.

Член Центра Адама Смита, политолог Сергей Бойко заявил, что в целом в этот день единого голосования не следует ожидать каких-то громких сенсаций.

"Все политическое пространство глубоко зачищено, гражданское общество репрессиями заставили молчать. Конкуренция сведена на губернаторских выборах к нулю, где есть действующий губернатор или и.о губернатора и все остальные кандидаты в роли "клоунов" на подтанцовке. Поэтому на губернаторских выборах никаких неожиданностей не стоит ожидать, в особенности в Краснодарском крае и Ростовской области", - отметил он.

По поводу выборов в городские думы Астрахани, Махачкалы, Краснодара и Ростова-на-Дону политолог уверен, что контрольный пакет (свыше 51%) возьмет партия "Единая Россия".

"Скорее всего свои небольшие фракции получит КПРФ и основная интрига будет заключаться в том, будут ли представлены в качестве третьей фракции "Новые люди" или ЛДПР в Ростове-на-Дону и Краснодаре. В Астраханской городской думе, кроме "Единой России", возможно, пройдет несколько кандидатов от ЛДПР и "Новых людей". Из-за внутреннего кризиса региональных отделений вероятность прохода кандидатов от КПРФ "Справедливой России - Патриоты - За правду" не велика, но у коммунистов благодаря сильному бренду какая-то возможность сохраняется", - пояснил Бойко.

По его словам, на выборах Махачкалинского городского собрания основной интригой является удастся ли партии "Новые люди" получить депутатские места, чуть потеснив представителей традиционных кандидатов из "Единой России", ЛДПР и КПРФ.

Политолог считает, что роль СВО тоже сильно преувеличена во внутренней политике.

"Формально, по словам Памфиловой, более 1600 ветеранов СВО участвуют в выборах разного уровня в ЕДГ-2025. Это порядка 1,6% от всего числа кандидатов. Поэтому их роль и значение минимально и как фактор влияния на выборах он отсутствует. В целом повестка "спецоперации" является фигурой умолчания, она где-то там ведется и, участникам которой кандидаты по мере сил помогают. И даже лозунг партии "Яблоко" "За Мир и Свободу! За соглашение о прекращении огня!" относится как к чему-то нереальному, не относящемуся к текущей действительности. Россияне прекрасно понимают, от кого в конечном итоге зависит, прекращение военных действий", - резюмировал Бойко.

