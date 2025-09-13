Наблюдатель заявил о нарушениях на избирательном участке в Горячем Ключе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Представитель администрации попытался остаться на избирательном участке в Горячем Ключе после ухода кандидатов и наблюдателей, чтобы работать с документами, следует из заявления наблюдателя. В участок была вызвана полиция.

Как писал "Кавказский узел", в Краснодарском крае с 12 по 14 сентября проходят губернаторские и муниципальные выборы. В первый день голосования КПРФ зафиксировала на участках в Краснодаре нарушения, касающиеся работы наблюдателей и правил организации выездного голосования.

О нарушениях на участке № 1039 в Горячем Ключе сообщил краевой штаб КПРФ. По данным штаба, туда приехал "представитель администрации с желанием ночью "работать с заявлениями" на территории избирательного участка".

"Наблюдателями была вызвана полиция. Но комиссия, игнорируя закон, не опечатывает участок, а пытается выгнать наблюдателей и остаться "работать", - приводится сообщение штаба в публикации, размещенной в ночь на 13 сентября на сайте КПРФ.

Публикация проиллюстрирована видеороликом, записанным, как утверждается, наблюдателем в помещении участка. В кадре видны несколько сотрудников полиции. Женщина, снимающая видео, поясняет за кадром, что ведет запись в "пункте 1039" в Горячем Ключе.

Почему-то остался сотрудник администрации, который утверждал, что будет работать с заявлениями

"У нас случилась такая ситуация: закончилось время работы УИКа, уже сейчас 8.40 [20.40], и нас просили покинуть, но почему-то остался сотрудник администрации, который утверждал, что будет работать с заявлениями, с жалобами. "Ночью?" – спрашиваем. Он: "Да, ночью буду работать". То есть сейчас вызвали полицию", – говорит автор видео.

По ее словам, полицейские предложили, чтобы наблюдатели и кандидаты покинули участок, а "посторонний человек" из администрации остался там. "Но это же вопиющее нарушение", - сказала она, добавив, что "полиция разбирается, но результата нет".

Избирком Кубани, по состоянию на 08.25 мск, не прокомментировал в своем телеграм-канале ситуацию на участке № 1039. Краевое МВД также не сообщило на своем сайте об этом инциденте.

Напомним, 24 марта Владимир Путин поддержал намерение Вениамина Кондратьева баллотироваться на третий губернаторский срок. При этом, обсуждая с губернатором экологические проблемы в Краснодарском крае, Путин не упомянул экокатастрофу в Черном море.

В Сочи на выборы депутатов горсобрания были зарегистрированы 124 кандидата. Опрошенные в августе "Кавказским узлом" жители города отметили, что в списках кандидатов много иногородних, и предположили, что итоги выборов предопределены.

В каких еще регионах СКФО и ЮФО проходят выборы, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Единый день голосования 2025 года на Юге России". Материалы об этих выборах "Кавказский узел" публикует на странице "Выборы-2025: Юг России".