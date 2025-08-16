Сочинцы сочли предопределенными итоги выборов в городское собрание

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

124 кандидата зарегистрированы на выборах депутатов городского собрания Сочи. Жители города отметили, что в списках кандидатов много иногородних, и уверены, что итоги выборов предопределены.

9 августа завершилась регистрация кандидатов в депутаты городского собрания Сочи. Из 186 претендентов 21 не предоставил документы в срок и был снят с выборов, пишет "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

В списке зарегистрированных 124 кандидата, из них 38 представляют "Единую Россию", 14 - ЛДПР, 12 - КПРФ, 11 - "Справедливую Россию - Патриотов - За правду", 15 - "Новых людей", пятеро - "Коммунистов Россию". Остальные 29 - самовыдвиженцы.

"С 16 августа в Сочи начинается предвыборная агитация в СМИ депутатов городского собрания. Голосование состоится в течение трех дней подряд 12, 13 и 14 сентября. До 16 августа зарегистрированные кандидаты проводили встречи с избирателями, распространяли свои агитационные листовки и использовали интернет-ресурсы. Агитационный период завершится 12 сентября в полночь", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель сочинского избиркома.

Сочинцы скептически отнеслись к кандидатам в депутаты

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Сочи считают, что результаты выборов депутатов предопределены.

«Кандидаты в депутаты со всего света съехались на курорт для фиктивных выборов», - заявил Сергей Полищук.

По его словам, среди зарегистрированных кандидатов насчитывается несколько десятков человек, которые к Сочи, по сути, отношения не имеют. «Когда я увидел списки зарегистрированных, то сразу понял, что все они "технические кандидаты", потому что даже проживают и зарегистрированы в других городах России. Эти кандидаты в депутаты со всего света съехались на курорт для фиктивных выборов и по просьбе своих знакомых кандидатов-сочинцев подали заявления. Больше даже в голову не приходит никаких версий, почему жители Ханты-Мансийска, Новосибирска, Ставрополя, Димитровграда, Комсомольска-на-Амуре, поселка Лебяжье Курганской области, Саранска, Крымска, Сестрорецка, Уфы, Краснодара, Новочеркасска, Санкт-Петербурга и Москвы вдруг захотели стать депутатами в Сочи. А почему не в своих городах, где они знают людей и проблемы?» - недоумевает он.

Полищук также уточнил, что специально выписал "географию депутатов", чтобы встретиться с этими людьми, но так и не увидел их на так называемых "встречах с депутатами".

«Какой смысл выборов, когда народу неизвестны кандидаты - и что они сделали, ни что обещают сделать, - недоумевает Николай Власов.

Интересуют их программы, а их нет!

Александра Ильина возмущается, что нигде нет программ этих депутатов. «Вся информация - это их ФИО, даты и место рождения и жительства. Но интересуют их программы, а их нет!» - заявила она.

"Исход выборов предрешён. «Единая Россия» фактически контролирует политическое поле, а оппозиция либо устранена, либо представлена формально", - заявил Олег Мельников.

«В ГСС всего 50 мест. Зарегистрировали 124 человека. 38 из них от "Единой России". Вот они и займут большинство в местном парламенте. Зачем весь этот цирк с выборами? Остальные места для создания видимости демократии поделят между партиями-обманками <...> Кстати, выдвинутые кандидаты от известных партий КПРФ и ЛДПР вообще никому не известны, а кандидатов от других партий избиратели в глаза не видели. Все формально», - считает Ирина Сомова.

По ее словам, "когда-то в Сочи работали настоящие партийные организации, сейчас всё иначе". Она считает, что от людей, которые не прожили в городе хотя бы пять лет, вообще не должны были принимать заявления и регистрировать кандидатами, потому что все это «фикция».

Сочинские коммунисты разочарованы в соратниках

Член КПРФ Николай Куликов считает, что в городе происходит подмена реальных коммунистов людьми, назначенными сверху. «Эти новые "коммунисты" действуют по указке из "Единой России" и фактически вытесняют тех, кто остаётся верен идеалам. Собрания партии перестали проводиться регулярно. Попытки поднять вопросы пресекаются. Всё это превращает КПРФ в пустую формальность», - заявил он.

По его словам, в 2000-х годах партия в Сочи вела активную работу, а сейчас «достойных кандидатов снимают или вовсе не регистрируют». «Активность тут же пресекается и следует исключение из рядов партии. В партии остались молчащие и пассивные члены.

"В начале 2010-х годов заметную роль в политической жизни города играл лидер местного горкома КПРФ Игорь Васильев. Его соратники вспоминают, что он организовывал многотысячные митинги против строительства ТЭС в Кудепсте, выступал против застройки курорта, помогал пострадавшим от олимпийской стройки, а также критиковал формирование ТОСов администрацией", - вспоминает Куликов.

В 2018 году Васильева исключили из партии «за нанесение вреда КПРФ». С аналогичной формулировкой позже была исключена и Елена Диденко, член партии с почти 25-летним стажем. "И сейчас, после восстановления, перед выборами ее заново исключили», - добавил Куликов.

Люди шли в офис КПРФ как в последнюю инстанцию, чтобы решать проблемы, которые годами игнорировались чиновниками

«Люди шли в офис КПРФ как в последнюю инстанцию, чтобы решать проблемы, которые годами игнорировались чиновниками. У Васильева работали юристы, помогавшие людям бесплатно. Но именно тогда началось из края давление и партию стали превращать в придаток власти», - рассказала Елена Диденко. Она подтвердила, что после 25 лет в партии "оказалась за бортом".

Бывший лидер КПРФ в Сочи Игорь Васильев считает, что «закручивание гаек» в политике произошло в 2017-2018 годах, когда оппонентов стали устранять из партий и избирательного процесса. «Меня заменили лояльным администрации человеком. Попытки оспорить исключение и добиться разъяснений в ЦК КПРФ результата не дали», - рассказал он. По словам Васильева, его изгнали, как и Диденко, за «вред, нанесенный партии», однако что именно это за вред - они так и не смогли выяснить.

Арсена Вишневского также исключили из партии. По его словам, «никаких собраний и обсуждений проблем при новом руководстве давно не проводилось». О своем исключении он узнал через два года и совершенно случайно. «Все, кто говорит правду, сегодня в КПРФ не устраивают. Я и сам не хочу быть в такой партии. Делать мне там совершенно нечего», - заявил он.

Вишневский считает, что партия КПРФ сегодня "существует лишь на бумаге".

Бывшие сопартийцы сошлись во мнении, что предстоящие выборы в городское собрание не изменят политическую картину. «Все позиции уже распределены в краевых штабах между политическими партиями заранее, а оппозиции в привычном понимании в России больше нет», - резюмировал один из респондентов на правах анонимности.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.