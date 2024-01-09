Теракт в Кизляре и Первомайском (9-18 января 1996 г.)

09 января 2024, 13:54

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28 лет назад, 9 января 1996 года, произошло нападение чеченских боевиков на дагестанский город Кизляр. Это - один из кровавых эпизодов Первой чеченской войны, дерзкий теракт, в ходе которого погибли мирные граждане и военнослужащие. Боевики под командованием Салмана Радуева и Хункар-Паши Исрапилова атаковали Кизляр (Республика Дагестан) и, взяв заложников, 18 января возвратились на территорию Чечни. В результате нападения на город и боя в районе села Первомайское погибли около 70 человек, более ста получили ранения.

"Кавказский Узел" публикует информацию об обстоятельствах совершения этого террористического акта, хронику и результаты расследования событий, связанных с нападением на Кизляр и боевыми действиями в селе Первомайском.

Подготовка операции

Предпосылки

22 (по другой информации - 23-го) декабря 1995 года президент Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ) Джохар Дудаев приказал полевым командирам Салману Радуеву и Хункар-паши Исрапилову подготовить и провести войсковую операцию по захвату военного аэродрома дагестанского города Кизляр, куда по его данным 8-10 января 1996 года должны были прибыть 8 вертолетов с боеприпасами и ракетами HУРС. В соответствии с приказом Дудаева четыре вертолёта необходимо было уничтожить, а остальные переправить в Чечню.

Формирование отряда

Для проведения операции был сформирован сводный батальон в количестве примерно 250 человек, в который входили:

подразделение Айдамира Абалаева – ок. 70 человек;

подразделение Турпалали Атгириева – ок. 40 человек;

сводное подразделение Северо-Восточного фронта вооруженных формирований Чеченской Республики Ичкерия (ВФ ЧРИ) под руководством Сулеймана Радуева (брат Салмана Радуева) - ок. 60 человек;

сводное подразделение Юго-Восточного фронта ВФ ЧРИ, во главе которого стоял родной брат Хункар-паши Исрапилова – ок. 30 человек;

"Наурский батальон" под командованием Мусы Чараева – ок. 40 человек.

В их число входили также 8 пленных военнослужащих Российской Армии, которые должны были помочь в ходе следования через блокпосты российских войск.

В сводках различных силовых структур приводились данные о численности отряда в 200, 400 и даже более 500, причем половину боевиков якобы "составляли профессиональные арабские наёмники".

Общее руководство операцией Д. Дудаев возложил на Х. Исрапилова и С. Радуева, причем Х. Исрапилов осуществлял военное руководство операцией, а С. Радуев – политическое: после захвата Кизляра он должен был вести переговоры с представителями российских властей и СМИ.

План нападения на Кизляр

5 января 1996 года сводный отряд должен был собраться в поселке Новогрозненский.

6 января утром на грузовых автомашинах отряд должен был выдвинуться в район села Азамат-Юрт.

В ночь с 6 на 7 января на лодках предполагалось осуществить переправу через реку Терек и сосредоточиться в лесном массиве в районе станицы Шелковская. Там пересесть на другие автомашины и к вечеру 8 января прибыть на административную границу между Чечней и Дагестаном в районе станицы Бороздиновской.

9 января в 2 часа ночи основные силы должны были пешим порядком выступить из Бороздиновской и через Каргалинский гидроузел прибыть в Кизляр. Отряд Атгириева на автомашинах с боеприпасами должен был прибыть в город окружным путем через блокпосты федеральных войск. Отряд должен был находиться на заранее спланированных позициях, а подразделение Атгириева подвезти боеприпасы к 4 часам утра 9 января.

Начало штурма Кизляра планировалось на 4 часа утра.

Подразделению Айдамира Абалаева была поставлена задача атаковать вертолетную базу, ликвидировать охрану, захватить вертолеты с боеприпасами, часть из них уничтожить, а остальные переправить в Чечню с помощью плененных летчиков или боевиков, которые, по их словам, умели управлять вертолетами.

"Наурский батальон" под командованием Мусы Чараева получил задание захватить войсковую часть №3693. Необходимо было подавить сопротивление охранявшего её батальона Внутренних войск МВД России и постараться захватить как можно больше военнослужащих в плен. Затем, захватив хранящиеся в войсковой части боеприпасы, вместе с пленными направиться в комендатуру, которую планировалось создать в здании больницы.

"Сводному отряду Северо-Восточного фронта ВФ ЧРИ" под командованием Сулеймана Радуева была поставлена задача захватить авиационный завод, расположенный недалеко от вертолетной базы, уничтожить находящееся там оборудование, затем, собирая из близлежащих домов заложников, направиться вместе с ними к больнице. По прибытии к зданию больницы это подразделение должно было выдвинуться к железнодорожному вокзалу и взять его под контроль.

Подразделение брата Исрапилова должно было быть в резерве. Группа управления во главе с С.Радуевым и Х.Исрапиловым должна была находиться в одном из помещений, расположенных недалеко от РОВД. После захвата здания РОВД планировалось организовать там штаб.

С момента начала операции было решено собрать жителей Кизляра в трех местах: вокруг здания администрации, дома культуры и здания больницы. При этом боевики должны были им объявить, что власть в городе переходит в руки военной администрации вооруженных сил ЧРИ и объявить комендантский час. После этого планировалось занять круговую оборону и подготовиться к возможному нападению со стороны федеральных войск России.

В первых числах января 1996 года план операции был письменно утвержден Джохаром Дудаевым.

По некоторым данным, еще 23 декабря 1995 года президент, премьер-министр и министр обороны РФ получили официальное донесение за подписью начальника Главного разведывательного управления Министерства обороны России генерала Ф.Ладыгина, где сообщалось о планах террористов нанести удар по г.Кизляру в Дагестане. Однако, судя по показаниям Салмана Радуева, именно в эти дни Джохар Дудаев впервые познакомил его с планом нападения на Кизляр.

Кроме того, по данным сайта Агентура.Ru, информация, полученная из неизвестного источника Д.Дудаевым, оказалась ложной – никаких восьми вертолетов с боеприпасами в Кизляре не ожидалось.

События в Кизляре

Выдвижение боевиков к Кизляру

Вечером 5 января 1996 года весь отряд боевиков на автобусах и автомашинах отбыл из Новогрозненского (Ойсхара) и мимо населенных пунктов Суворов-Юрт (Нойбёра) и Кади-Юрт доехал до реки Терек в районе села Азамат-Юрт. На двух лодках боевики за ночь переправлялись на противоположный берег и на другом автотранспорте добрались до станицы Шелковская. Часть отряда сосредоточилась в лесном массиве, расположенном недалеко от станиц Шелковская и Гребенская, другая часть была расселена в жилых домах этих населенных пунктов. В период с 6 по 8 января боевики на автомашине "УАЗ-452" неоднократно выезжали в Кизляр для разведки.

Примерно в 21–22.00 8 января отряд на автобусах и автомашинах выехал в направлении станицы Бороздиновская. Двигались в основном по трассе, иногда объезжая посты федеральных войск.

В станицу Бороздиновская боевики прибыли около 3.30 ночи, остановились в поле, недалеко от административной границы между Дагестаном и Чечней. Здесь Салман Радуев впервые сообщил боевикам о том, что объектом атаки будет город Кизляр.

9 января

9 января 1996 года около 4 часов утра батальон боевиков вошел в город Кизляр.

Боевики совершили нападение на вертолетную базу, расположенную у города радом с Кизляром. Удержать аэродром боевики не смогли, хотя в результате боя им удалось уничтожить два вертолёта Ми-8, два бензовоза и разграбить склад неуправляемых реактивных снарядов (НУРС).

Отряд боевиков, атаковавший воинскую часть, был отбит. Нападавшие были отброшены от места дислокации батальона и отступили в город.

Как признавал позже Салман Радуев, результаты нападений на вертолетную базу и войсковую часть были не в пользу боевиков: они понесли большие потери убитыми и ранеными, но уничтожить атакуемые объекты не смогли. Полного контроля над городом достичь не удалось.

Вооруженные формирования ЧРИ отступили в город и заняли здание больницы, захватывая в заложники жителей ближайших домов и сгоняя их в больницу. Всего, по разным данным, в заложники было взято от 2000 до 3000 и более человек, среди которых было много женщин и детей. Здание больницы заминировали и предупредили, что в крайнем случае его подорвут вместе со всеми находящимися в нем людьми. Условия освобождения заложников С.Радуев выдвинул следующие: вывод федеральных войск из Чечни, признание выборов в Чеченской Республике в декабре 1995 года (в результате которых президентом Чечни в составе РФ был избран Доку Завгаев) недействительными.

Из здания больницы по спутниковому телефону Салман Радуев связался с крупнейшими информационными агентствами мира и передал информацию о захвате Кизляра. Также С.Радуев связался с Д.Дудаевым, который, узнав о тяжелых потерях, понесенных отрядом, приказал отпустить заложников и возвращаться на территорию Чечни.

10 января

В ходе переговоров с представителями властей Дагестана было достигнуто соглашение о том, что боевикам будет предоставлен транспорт, на котором они покинут Кизляр и через село Первомайское отправятся на территорию, контролируемую силами ЧРИ – в село Новогрозненское. Договоренность между председателем Госсовета Дагестана М.Магомедовым и С.Радуевым предполагала , что все заложники, кроме 10 представителей руководства республики, будут отпущены. Однако боевики нарушили этот пункт, захватив еще примерно 50 человек заложников, из числа находившихся в больнице .

С.Радуев пообещал отпустить всех заложников, как только колонна боевиков прибудет в Чечню. В дальнейшем возникли разночтения в интерпретации этого обещания. Дагестанские и федеральные власти полагали, что заложники будут освобождены сразу же после пересечения административной границы с Чечней. В этом случае оставалось еще много времени и пространства для того, чтобы предпринять боевую операцию против боевиков Радуева до того, как они достигнут Новогрозненского. Радуев же предполагал освободить заложников по прибытии в Новогрозненское.

10 января около 5.30 утра к зданию больницы прибыла колонна автотранспорта. Сопровождали колонну 10 представителей властей Дагестана во главе с первым заместителем министра внутренних дел этой республики В.Беевым. Среди них были министр по делам национальностей правительства Дагестана Магомедсалих Гусаев, министр финансов Дагестана Гамид Гамидов, заместитель Председателя Народного собрания Дагестана Абакар Алиев, депутат Народного собрания РД Имампаша Чергизбиев (чеченец по национальности), а также ряд других членов правительства, депутатов и представителей администрации Хасавюртовского района.

Колонна с боевиками и заложниками (по разным данным, от 60 до 160 человек) отъехала от больницы примерно в 7 часов утра 10 января 1996 года. Её движением руководил по рации первый заместитель министра внутренних дел Республики Дагестан В.Беев.

По версии журналистов газеты "Сегодня", федералы полагали, что по достижении села Первомайского заложники будут отпущены, а, по пересечении колонны автобусов моста через реку Аксай, начнется операция по ликвидации боевиков. От моста до ближайшего чеченского населенного пункта Азамат-Юрт около шести километров. Этот отрезок пути был очень удобен для атаки: справа жидкий лесок и незамерзающий Терек, а слева - покрытое сетью арыков поле. На чеченской территории колонну автобусов должны были атаковать с воздуха два штурмовика Су-25, остановив ее. После чего звено вертолетов Ми-24 должно было ракетами превратить автобусы в развалины. Разбегавшихся же в панике боевиков брать живыми или мертвыми предназначалось двум ротам 7-й дивизии ВДВ, которых намеревались десантировать по обе стороны шоссе.

Примерно в 11.00 колонна прибыла на блокпост федеральных сил около села Первомайского, и направились на территорию Чечни. В это время по рации было получено сообщение, что мост взорван. Колонна по распоряжению Беева остановилась, а сопровождавшая ее милицейская автомашина отправилась проверить эту информацию. Почти немедленно автомашина была обстреляна ракетами с вертолета. Колонна вернулась в село Первомайское, замыкавшее ее подразделение Турпала Атгириева вошло на блокпост и разоружило находящихся там бойцов Новосибирского ОМОНа. Жители Первомайского покинули село еще до прихода боевиков. Все захваченные нами заложники были распределены в жилых домах села Первомайского и охранялись боевиками. Само село было блокировано федеральными войсками.

Бои за Первомайское

11-14 января

С 11 по 14 января обе стороны активно готовились к боевым действиям. Боевики силами заложников укрепляли село. Заложников заставляли рыть окопы, часть из них, несмотря на холодные ночи, специально была оставлена в автобусах для того, чтобы предотвратить обстрелы позиций террористов.

Федеральные войска подтягивали артиллерию, дополнительные подразделения, проводили рекогносцировку. Под Первомайским была сосредоточена группировка войск общей численностью 2,5 тыс. человек, 32 орудия и миномета, 16 огнеметов, 10 гранатометов, 3 установки РСЗО "Град", 54 БМП, 22 БТР, 4 БРДМ, несколько танков и боевых вертолетов. У С.Радуева было от 200 до 300 боевиков, свыше 100 заложников, 82-мм минометы, вывезенные из Кизляра на грузовиках, а также большое количество пулеметов, гранатометов, огнеметов и иного оружия и боеприпасов.

К месту событий прибыли министр внутренних дел РФ Анатолий Куликов и директор ФСБ Михаил Барсуков. Переговоры зашли в тупик. Радуев постоянно менял свои требования. Настаивал, чтобы Григорий Явлинский, Борис Громов, Александр Лебедь и Егор Гайдар стали то посредниками в переговорах, то добровольными заложниками. Требовал, чтобы в переговорах участвовал премьер-министр Виктор Черномырдин.

13 января директор ФСБ Михаил Барсуков объявил следующий день, 14 января, последним сроком для освобождения заложников боевиками. Он обещал им безопасный проход в Чечню в случае освобождения всех заложников и сдачи оружия.

14 января переговоры возобновились и продолжались примерно до 15.00, после чего были приостановлены. Как говорится в официальном заявлении Центра общественных связей ФСБ России, в 16.30 боевики из стрелкового оружия и минометов начали обстрел подразделений федеральных войск, был обстрелян вертолет.

Структура блокирования села федеральными войсками представляла собой три кольца: два внутренних — в селе и около него — и одно внешнее, растянутое по большой территории. Усиленный мотострелковый батальон 136 ОМСБР в количестве 730 человек блокировал село с северо-востока, востока и юго-востока, а две тактические группы воздушно-десантной дивизии в количестве 80 человек блокировали село с запада и юго-запада. Тактическая группа 22 ОБР СпН с 876 ОР СпН 58 армии в количестве 59 человек блокировала село с северо-запада. Мотоманевренная группа погранотряда в количестве 80 человек блокировала село с севера, взаимодействуя с мотострелковой ротой.

По сообщению корреспондентов газеты "Сегодня", присутствовавших на месте событий, основные силы были развернуты со стороны Дагестана, тогда как западное направление, наиболее угрожаемое для прорыва, так как вело в Чечню, занимала бригада седьмой дивизии ВДВ, лишенная артиллерийского и авиационного прикрытия. Центральную позицию на западном направлении занимала вторая рота в количестве 37 человек. Материально-техническое обеспечение российских войск было неудовлетворительным.

15 января

Утром появилась информация, что боевики расстреляли пришедших к ним на переговоры дагестанских старейшин (по разным данным, от 2 до 7) и 6 милиционеров-заложников. Попытки возобновить переговоры успеха не имели и принято решение провести штурм села Первомайского с применением вертолетов, танков и БТРов, невзирая на возможные потери у заложников. Общее командование федеральных сил осуществлял Виктор Зорин, первый заместитель директора ФСБ Михаила Барсукова.

Утром 15 января после малоэффективной артиллерийской подготовки и авиационного удара девять штурмовых групп - отряд специального назначения "Витязь", специальные отряды быстрого реагирования (СОБР) и подразделения 22 отдельной бригады специального назначения ГРУ ГШ — пошли на штурм. Во втором эшелоне в полной готовности к штурму строений, в которых могли находиться заложники, шла группа антитеррористического центра "Альфа".

В принципе все эти подразделения не были предназначены для ведения общевойскового боя. Спецподразделения не были оснащены в достаточном количестве гранатометами, огнеметами и подствольниками — самыми эффективными из огневых средств при действиях в населенном пункте. Не было бронетехники, огнем которой они могли сами управлять.

К 13 часам бойцы "Витязя", преодолев канал, захватили первую линию обороны боевиков на окраине села и ворвались в юго-восточный квартал. Остальные, наткнувшись на яростное огневое сопротивление в районе моста и кладбища, вынуждены были остановиться. Через два часа, понеся небольшие потери, остановился и "Витязь". С наступлением сумерек всем подразделениям было приказано отойти на исходные позиции.

16 января

16 января штурм Первомайского повторился. Вновь был атака вдоль южной окраины села, боевики оказали ожесточенное сопротивление. Наибольшего успеха удалось достичь на правом фланге атакующих подразделений "Витязя". Подразделение вторично захватило юго-восточный квартал Первомайского, вышло к центральной улице и наткнулось на второй рубеж обороны боевиков: окопы полного профиля, отсечные позиции, умело оборудованные в домах огневые точки. Особую опасность представляли снайперы, выбивавшие из рядов атакующих в первую очередь командиров. На их счет относят до половины всех потерь в Первомайском.

Все попытки спецназовцев прорвать вторую линию обороны боевиков успеха не имели. Общие потери федеральных войск составили около 15 человек погибшими и ранеными. В 17.00 вновь был дан общий отбой. Отходя, личный состав штурмующих подразделений закреплялся на окраине села, в открытом поле. Ночь они вынуждены были проводить в ирригационных каналах или в неотапливаемых автобусах, горячую пищу начали давать только на третий день противостояния в Первомайском.

Затянувшаяся операция, приведшее к продолжительному нахождению федеральных войск в тяжелых погодных условиях, с каждым днем снижало боеспособность блокирующих село подразделений. Ночующие в зимнем поле, без нормального отдыха и обогрева, военнослужащие находились в явно невыгодном положении по отношению к боевикам Радуева.

17 января

В 23.30 разведчики сообщили о появлении в тылу, в районе села Советское, отряда боевиков, что было подтверждено прибывшим оттуда местным жителем. Боевики Шамиля Басаева атаковали внешнее кольцо федеральных войск. Для отведенных с позиций спецназовцев, измотанных недельным противостоянием, удар боевиков с тыла оказался неожиданным. В получасовом бою принявшие его дагестанские милиционеры и военнослужащие частей СКВО понесли серьезные потери. Удар вертолетов рассеял атакующих боевиков Басаева.

Спустя несколько часов на этом же участке пыталась вырваться из окружения ударная группа боевиков. Вслед за идущими в полный рост с огнеметами и гранатометами боевиками шли заложники и несли раненых чеченцев. На данном участке прорыв не удался, однако, как выяснилось позже, это был лишь отвлекающий удар.

Воспользовавшись разгоревшейся у села Советское перестрелкой, еще основная группа боевиков, в которую входили все участвовавшие в операции полевые командиры вместе с заложниками начала прорываться в сторону Чечни через блокпост к Тереку. В результате внезапной атаки боевиков погибли почти все оказавшиеся на пути отхода боевиков бойцы 22-й отдельной бригады специального назначения, включая начальника разведки 58-й армии СКВО полковника А.Стыцины. Основным силам боевиков, включая Радуева и Турпал-Али Атгериева, удалось вырваться из окружения и вернуться в Чечню, уведя с собой 15 заложников.

Операция завершилась к середине дня 18 декабря.

Захват парома "Авразия"

16 января в турецком порту Трабзон террористами во главе с М. Токджаном, воевавшим, по его утверждению, в батальоне Басаева, был захвачен паром "Авразия" с преимущественно российскими пассажирами на борту. Требованиями террористов были: снятие блокады села Первомайское и вывод федеральных войск с Северного Кавказа.

19 января в 18.10 в результате спецоперации паром был освобожден, все заложники спасены.

Освобождение оставшихся заложников

23 января 20 заложников из числа захваченных боевиками Радуева во время кизлярских событий, а также накануне - в районе села Герзель-Аул, - были освобождены в чеченском поселке Новогрозненском, в руках у боевиков оставались еще 12 новосибирских милиционеров.

Спустя месяц, 9 февраля 1996 года, Государственная Дума России приняла специальное постановление, согласно которому боевики Радуева были амнистированы. После этого Радуев освободил захваченных им новосибирских милиционеров. Задержанные в Первомайском боевики были отпущены на свободу (фактически обменены на пленных милиционеров), а тела погибших переданы для захоронения.

Потери

22 марта комитет Госдумы РФ по безопасности распространил данные о потерях среди военнослужащих и мирных граждан в ходе операции федеральных войск в Кизляре и Первомайском.

В справке, подписанной председателем комитета Виктором Илюхиным, сообщается, что 9 января во время прорыва боевиков в Кизляр погибло 34 человека, в том числе 7 сотрудников милиции и 2 военнослужащих. В селе Первомайское, куда боевики увели с собой 60 заложников, погибло 30 человек, в том числе 16 заложников и 14 сотрудников милиции. Обнаружено 38 тел боевиков, они выданы родственникам. Количество раненых и убитых боевиков, вынесенных при прорыве из оцепления, не установлено.

По другим данным, в ходе операции по освобождению заложников в г. Кизляре и с. Первомайское было уничтожено 153 боевика, убито 16 заложников, от рук террористов погибло 26 солдат и офицеров федеральных войск, ранено 93 человек, разрушено 250 домов, захвачено в плен 30 боевиков, освобождено 82 заложника.

Российские военные заявили, что в ходе операции в селе Первомайском были освобождены 82 заложника, а еще 13 погибли. Кроме того, было объявлено, что потери среди штурмующих составили 26 человек убитыми и 128 раненными. По другим данным, в Кизляре и Первомайском погибли не менее 78 военнослужащих и сотрудников милиции.

В Кизляре повреждено и разрушено более 800 домов и квартир, в Первомайском - 330 частных домовладений, также повреждено свыше 60 автомобилей и тракторов. Выведены из строя газопровод, водопровод, ЛЭП, разрушены здания мечети и медсанчасти.

Последствия

19 января Госсовет Дагестана издал указ об объявлении траура по жертвам терроризма в городе Кизляре, селениях Первомайское и Советское: 19, 20 и 21 января 1996 года объявлены днями траура в республике, на всей ее территории были приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия и передачи.

Рейд Радуева на Кизляр сильно обострил отношения боевиков с жителями многонационального Дагестана, ухудшилось отношение местного населения к проживающим на территории республики чеченцам-акинцам.

После завершения Первой чеченской войны Салман Радуев, а также ряд полевых командиров, участвовавших в "кизлярском рейде", были удостоены высшей награды Ичкерии, ордена "Къоман Сий" ("Честь нации") и звания бригадных генералов. Салман Радуев стал командующим созданной им "Армии генерала Дудаева" (АГД), Хункар-Паша Исрапилов некоторое время возглавлял Антитеррористический центр ЧРИ, Турпал-Али Атгериев стал министром госбезопасности в правительстве Аслана Масхадова, а Айдамир Абалаев также в течение непродолжительного времени являлся министром внутренних дел республики.

В марте 2000-го года, в ходе начавшейся в Чечне "антитеророристической операции" Салман Радуев был захвачен сотрудниками российских спецслужб в селении Новогрозненский на юго-востоке республики. В октябре того же года был задержан и Турпал-Али Атгериев.

В декабре 2001-го года Радуев и Атгериев были приговорены Верховным судом Дагестана к пожизненному сроку заключения и 15-ти годам лишения свободы соответственно. В 2002-м году оба они умерли в колониях при невыясненных обстоятельствах.

Официально было объявлено о том, что Турпал-Али Атгериев, отбывавший свой тюремный срок в колонии под Екатеринбургом, скончался 8 августа 2002-го года "от лейкемии", а Салман Радуев умер 14 декабря того же года в пермской колонии "Белый лебедь" "от внутреннего кровоизлияния". Между тем, многие в Чечне считают, что Радуев и Атгериев были убиты.

Два других известных полевых командира: Хункар-Паша Исрапилов и Айдамир Абалаев погибли в ходе Второй Чеченской войны. Исрапилов был убит зимой 2000 г. при выходе боевиков из окруженного российскими войсками Грозного, а Айдамир Абалаев погиб в мае 2002 г. на юго-востоке Чечни.

К годовщине вывода федеральных войск из Чечни "Кавказский узел" подготовил подшивку "Первая чеченская: 20 лет с вывода войск", в которой собраны статьи о поворотных моментах войны и биографии главных действующих лиц. Кроме того, в подшивке можно найти кадры военной видеохроники.

Примечания