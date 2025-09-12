КПРФ заявила о нарушениях на выборах в Краснодарском крае

Нарушение, зафиксированные партией, касаются работы наблюдателей и нарушений правил организации выездного голосования.

Как писал "Кавказский узел", более 2,8 тысячи избирательных участков открылось сегодня в Краснодарском крае, где с 12 по 14 сентября проходят выборы губернатора. В Краснодаре, Анапе и Сочи начаты также выборы депутатов городских собраний.

24 марта Владимир Путин поддержал намерение Вениамина Кондратьева баллотироваться на третий губернаторский срок. При этом, обсуждая с губернатором экологические проблемы в Краснодарском крае, Путин не упомянул экокатастрофу в Черном море.

На избирательном участке N2334 наблюдателей разместили в 40 метрах от урны для голосования, сообщается на сайте КПРФ. Член ТИК Александр Арутюнов подал жалобу после того, как безуспешно пытался добиться изменения места размещения наблюдателей.

Член участковой избирательной комиссии N6120 в Карасунском округе Краснодара столкнулся с препятствованием в передвижении по помещении избирательного участка. Также ему не позволили вести съемку с того места, где сидят наблюдатели. Член УИК, чьем имя на сайте КПРФ не называется, подготовил заявление в полицию и жалобу в избирком.

На расположенном в Краснодаре участке N6121 был нарушен порядок голосования вне помещения: выездная урна отправлена для проведения голосования – без размещения данных в списках избирателей. Кроме того, на городском участке N6126 ,был нарушен порядок выезда урны: комиссия не сделала пометку в книгах избирателей о проведении надомного голосования. «Это – грубое нарушение правил проведения выборов. Подготовлена жалоба», - говорится на сайте партии.

10 сентября зарегистрированный кандидатом на пост губернатора Кубани от КПРФ Александр Сафронов заявил о грубых нарушениях в работе нескольких участковых комиссий.

Напомним, на выборы депутатов горсобрания Сочи были зарегистрированы 124 кандидата. Опрошенные в августе "Кавказским узлом" жители города отметили, что в списках кандидатов много иногородних кандидатов, и предположили, что итоги выборов предопределены.