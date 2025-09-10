×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
21:30, 10 сентября 2025

Кандидат от КПРФ пожаловался на нарушения в работе избирательных комиссий в Краснодаре

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

О грубых нарушениях в работе сразу нескольких участковых комиссий заявил депутат городской Думы Краснодара от КПРФ Александр Сафронов, зарегистрированный кандидатом на пост губернатора Кубани.

Как писал "Кавказский узел", 6 июня депутаты заксобрания Кубани утвердили дату выборов губернатора, назначив голосование на 14 сентября. 7 июня кубанское отделение КПРФ поддержало идею выдвижения на губернаторские выборы Александра Сафронова, который был соперником Вениамина Кондратьева и на выборах 2020 года. 18 июня Сафронов сдал в избирком документы для регистрации и объявил о наборе наблюдателей за ходом голосования. В конце июля Сафронов был официально зарегистрирован кандидатом в губернаторы Краснодарского края от КПРФ.

24 марта Владимир Путин поддержал намерение Вениамина Кондратьева баллотироваться на третий губернаторский срок. При этом, обсуждая с губернатором экологические проблемы в Краснодарском крае, Путин не упомянул экокатастрофу в Черном море.

10 сентября пять комиссий (№2101–2105) оказались закрыты в рабочее время, хотя официально должны были работать с 10:00 до 18:00. Телефонные звонки результата не дали — ссылались на «занятость», сообщил 10 сентября Александр Сафронов в своём Telegram-канале.

При этом он сослался на жалобу члена территориальной избирательной комиссии «Центральная» Краснодара Александра Арутюнова. Жалобу Арутюнов отправил в избирком Кубани. Судя по тексту жалобы, Арутюнову отказали в ознакомлении со списками граждан, записанных на надомное голосование .

"Сегодня списка нет, а завтра может появиться несколько сотен фамилий. Если выездная комиссия ускользнет от наблюдателей, мы рискуем получить царь-урну на сотни голосов", - прокомментировал жалобу Александр Сафронов, который разместил скан документа в своем посте.

Депутат заявил, что именно в ТИК Карасунская якобы "ранее приняли решение о пяти урнах в каждой комиссии для голосования на дому".  Арутюнов направил жалобу председателю избирательной комиссии Краснодарского края, в которой указал все обнаруженные им нарушения и потребовал "провести проверку факта отсутствия работы комиссий, обязать их соблюдать график и обеспечить присутствие дежурных членов, предоставить списки надомного голосования, дать правовую оценку действиям председателей и применить к ним дисциплинарные меры".

Ранее депутат Государственной Думы, коммунист, Юрий Афонин написал в своем Telegram - канале, что Карасунская территориальная избирательная комиссия города Краснодара приняла постановление, увеличивающее число переносных урн на каждом участке до пяти. 

"Голосование в Краснодаре продлится три дня. Уж такой срок точно позволяет обойти всех пожелавших проголосовать на дому и с одной урной. А тут пять! Зачем же пять? А затем, что КПРФ, да и все другие партии вместе взятые, просто не смогут в течение трёх дней закрывать наблюдателями и сам участок для голосования, и все пять переносных урн. Тем более что для отсечения наблюдателей, желающих сопровождать переносную урну, давно отработан замечательный приём. Члены комиссии садятся с урной в машину, а наблюдателю говорят: а для вас места нет Оставшись же без контроля наблюдателей и вне поля зрения видеокамер, можно напихать в урну сколько угодно бюллетеней с нужными отметками", - написал в своем посте Юрий Афонин.

На выборах, которые состоятся с 12 по 14 сентября 2025 года, в Краснодарском крае будут работать 2 870 избирательных участков, где жители региона будут выбирать главу Кубани, депутатов и глав поселений. Всего пройдёт 76 избирательных компаний, информировал "Кубань 24".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кавказский узел

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
22:06, 10 сентября 2025
Бастрыкин заинтересовался затопленной школой в дагестанском селе
21:09, 10 сентября 2025
Два бойца из Дагестана убиты на Украине
19:30, 10 сентября 2025
1
 Адвокаты Кинояна потребовали от властей Армении не экстрадировать его в Россию
17:49, 10 сентября 2025
Два бойца из Волгоградской области убиты на Украине
13:55, 10 сентября 2025
Туристы эвакуированы с пляжей в Новороссийске из-за атаки дронов
11:57, 10 сентября 2025
Военнослужащий из Волгоградской области убит на Украине
Все события дня
Новости
Пляж в Новороссийске. Фото: https://t.me/mtsunvrsk/33085
13:55, 10 сентября 2025
Туристы эвакуированы с пляжей в Новороссийске из-за атаки дронов
Военный корабль. Фото: пресс-служба Минобороны РФ
10:05, 10 сентября 2025
Безэкипажный катер уничтожен в акватории Черного моря
БПЛА в небе. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
09:06, 10 сентября 2025
Военные отчитались о 13 сбитых беспилотниках в двух регионах ЮФО
06:18, 10 сентября 2025
Сняты ограничения в аэропорту Сочи
03:41, 10 сентября 2025
Приостановлена работа сочинского аэропорта
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Все блоги
Справочник
Коллаж "Кавказского узла". Кадры видео BAZA / Telegram Чеченские силовики против Арега Щепихина*: похищение или задержание?

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (слева направо). Фото https://t.me/abzasmedia/5929 Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана

Блогеры
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:21, 12 января 2025
BERG...man Tbilisi
54
Экокатастрофа на Кубани и страх, которого нет или он не нужен?
Фото
17:31, 25 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
43
Сперва Адлер. Далее, подумаем о скоростных поездах в Махачкалу и Грозный: Путин
Аналитика
15:58, 2 сентября 2025
В августе 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погибли четыре человека
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
Темы дня
Наблюдатели ОБСЕ. Фото: Тинатин Бежанишвили https://www.osce.org/
10 сентября 2025, 14:51
Наблюдатели ОБСЕ отказались присутствовать на муниципальных выборах в Грузии

Лекарственный препарат "Трикафта". Фото: https://mechtayazhit.ru/otzyvy-o-trikafte/
10 сентября 2025, 12:56
Суд встал на сторону жителя Кабардино-Балкарии в споре с врачами

Военный корабль. Фото: пресс-служба Минобороны РФ
10 сентября 2025, 10:05
Безэкипажный катер уничтожен в акватории Черного моря

Указатель на границе Южной Осетии. Фото: администрация президента Республики ЮО https://south-ossetia.info/dlya-chego-nuzhna-gruziya-sejchas-soedinennym-shtatam-ameriki/
10 сентября 2025, 07:07
Гражданин Грузии задержан на границе с Южной Осетией

Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Показать больше