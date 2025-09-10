Кандидат от КПРФ пожаловался на нарушения в работе избирательных комиссий в Краснодаре

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

О грубых нарушениях в работе сразу нескольких участковых комиссий заявил депутат городской Думы Краснодара от КПРФ Александр Сафронов, зарегистрированный кандидатом на пост губернатора Кубани.

Как писал "Кавказский узел", 6 июня депутаты заксобрания Кубани утвердили дату выборов губернатора, назначив голосование на 14 сентября. 7 июня кубанское отделение КПРФ поддержало идею выдвижения на губернаторские выборы Александра Сафронова, который был соперником Вениамина Кондратьева и на выборах 2020 года. 18 июня Сафронов сдал в избирком документы для регистрации и объявил о наборе наблюдателей за ходом голосования. В конце июля Сафронов был официально зарегистрирован кандидатом в губернаторы Краснодарского края от КПРФ.

24 марта Владимир Путин поддержал намерение Вениамина Кондратьева баллотироваться на третий губернаторский срок. При этом, обсуждая с губернатором экологические проблемы в Краснодарском крае, Путин не упомянул экокатастрофу в Черном море.

10 сентября пять комиссий (№2101–2105) оказались закрыты в рабочее время, хотя официально должны были работать с 10:00 до 18:00. Телефонные звонки результата не дали — ссылались на «занятость», сообщил 10 сентября Александр Сафронов в своём Telegram-канале.

При этом он сослался на жалобу члена территориальной избирательной комиссии «Центральная» Краснодара Александра Арутюнова. Жалобу Арутюнов отправил в избирком Кубани. Судя по тексту жалобы, Арутюнову отказали в ознакомлении со списками граждан, записанных на надомное голосование 1 .

"Сегодня списка нет, а завтра может появиться несколько сотен фамилий. Если выездная комиссия ускользнет от наблюдателей, мы рискуем получить царь-урну на сотни голосов", - прокомментировал жалобу Александр Сафронов, который разместил скан документа в своем посте.

Депутат заявил, что именно в ТИК Карасунская якобы "ранее приняли решение о пяти урнах 2 в каждой комиссии для голосования на дому". Арутюнов направил жалобу председателю избирательной комиссии Краснодарского края, в которой указал все обнаруженные им нарушения и потребовал "провести проверку факта отсутствия работы комиссий, обязать их соблюдать график и обеспечить присутствие дежурных членов, предоставить списки надомного голосования, дать правовую оценку действиям председателей и применить к ним дисциплинарные меры".

Ранее депутат Государственной Думы, коммунист, Юрий Афонин написал в своем Telegram - канале, что Карасунская территориальная избирательная комиссия города Краснодара приняла постановление, увеличивающее число переносных урн на каждом участке до пяти.

"Голосование в Краснодаре продлится три дня. Уж такой срок точно позволяет обойти всех пожелавших проголосовать на дому и с одной урной. А тут пять! Зачем же пять? А затем, что КПРФ, да и все другие партии вместе взятые, просто не смогут в течение трёх дней закрывать наблюдателями и сам участок для голосования, и все пять переносных урн. Тем более что для отсечения наблюдателей, желающих сопровождать переносную урну, давно отработан замечательный приём. Члены комиссии садятся с урной в машину, а наблюдателю говорят: а для вас места нет Оставшись же без контроля наблюдателей и вне поля зрения видеокамер, можно напихать в урну сколько угодно бюллетеней с нужными отметками", - написал в своем посте Юрий Афонин.